Πριν την Αριάνα Γκράντε, στην Ολυμπιάδα του 2024: Ποιός είναι ο επαγγελματίας «εισβολέας» Άνδρας με τις Πυτζάμες

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο Χόλιγουντ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περιστατικό με θύμα την Αριάνα Γκράντε.

Την Πέμπτη το βράδυ, στα πλαίσια της ασιατικής πρεμιέρας της ταινίας Wicked: For Good στη Σιγκαπούρη, η ηθοποιός και τραγουδίστρια δέχθηκε απρόκλητη επίθεση στο κόκκινο χαλί από άνδρα.

Ο άνδρας κατάφερε να παρακάμψει την ασφάλεια και να ορμήσει προς την Γκράντε. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αμέσως viral για την ωμότητα του.

Η συμπρωταγωνίστρια και συνάδελφος της Γκράντε, Σίνθια Ερίβο, παρενέβη αμέσως για να την προστατεύσει, προτού σπεύσουν και άλλοι σε βοήθεια στη σοκαρισμένη σταρ.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε μετά την επίθεση και συνελήφθη από τις αρχές. Ο 26χρονος Αυστραλός Τζόνσον Γουέν, γνωστός για ανάλογες παρεμβάσεις, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης στη Σιγκαπούρη σύμφωνα με το BBC.

O Αυστραλός αφέθηκε ελεύθερος, με την υπόθεσή του να οδηγείται στο δικαστήριο. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει πρόστιμο έως 2.000 δολάρια Σιγκαπούρης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.326 ευρώ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Γουέν σκοπεύει να δηλώσει ένοχος για την πράξη του. Το γεγονός ότι μία τόσο σοβαρή επίθεση σε δημόσιο χώρο αντιμετωπίζεται με ένα σχετικά μικρό πρόστιμο και την άμεση απελευθέρωση του δράστη, έχει προκαλέσει σφοδρή κριτική.

Ποιος είναι ο «Άνθρωπος με τις Πιτζάμες»

Ο 26χρονος Αυστραλός είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο Pyjama Man (Άνθρωπος με τις Πιτζάμες) στο Instagram, όπου συχνά δημοσιεύει βίντεο από τις παρεμβάσεις του σε διάφορα γεγονότα με διασημότητες.

Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί απρόσκλητος στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλιών της Κέιτι Πέρι, του Γουίκεντ (The Weeknd) και των Τσέινσμοουκερς (The Chainsmokers), μεταξύ άλλων.

Ο Γουέν είχε προκαλέσει πρόβλημα και καθυστερήσεις ακόμη και στους πρόσφατους Ολυμπιακούς όταν εισέβαλε στον τελικό των 100 μέτρων ανδρών στο Παρίσι 2024.

Οργή

Η επίθεση του Γουέν στην Γκράντε προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί εξέφρασαν την οργή τους για την ελλιπή ασφάλεια στο event.

Η ανάρτηση του Γουέν από τη σκηνή του κόκκινου χαλιού, με τη λεζάντα «Αγαπητή Αριάνα Γκράντε, σε ευχαριστώ που με άφησες να χορέψω μαζί σου», εξόργισε ακόμη περισσότερο το κοινό.

«Πώς είναι δυνατόν να μην είναι στη φυλακή;», έγραψαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους stalker, τους φαρσέρ και τα όρια στις δημόσιες εκδηλώσεις.

Η Γκράντε, η Ερίβο και το υπόλοιπο καστ της ταινίας Wicked: For Good βρίσκονται σε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση της ταινίας, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου.