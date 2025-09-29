Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής συζήτησης μέσα από τα social media, θέτοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλά και όσους τον ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Με αφορμή μια ανάρτηση που αναδημοσίευσε, η διάσημη τραγουδίστρια έθεσε μια σειρά από καίρια ερωτήματα γύρω από τις υποσχέσεις του πρώην προέδρου για την οικονομία, τις κοινωνικές επιπτώσεις της διακυβέρνησής του και το εάν τελικά οι ψηφοφόροι του νιώθουν σήμερα δικαιωμένοι ή εξαπατημένοι.

Στην ανάρτηση, τονίζεται πως ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να μειώσει το κόστος των ασφαλίστρων υγείας και τις τιμές στα βασικά αγαθά, όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι λίγα έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Από εκεί ξεκινά και το μεγάλο ερώτημα: αν ακόμη και κάποιες βελτιώσεις υπήρξαν, μπορούν αυτές να αντισταθμίσουν τον πόνο που υπέστησαν μετανάστες και τρανς άτομα ή τις απειλές προς την ελευθερία του λόγου;

Tώρα που όλοι ζουν στον φόβο ζεις καλύτερα;

«Έχουν περάσει 250 μέρες», ανέφερε το story της η Αριάνα, κοινοποιώντας ανάρτηση του podcaster του A Bit Fruity, Ματ Μπέρνσταϊν.

«Τώρα που μετανάστες έχουν βίαια ξεριζωθεί από τις οικογένειές τους και κοινότητες έχουν διαλυθεί, τώρα που τα τρανς άτομα κατηγορούνται σχεδόν για τα πάντα και ζουν με τον φόβο, τώρα που η ελευθερία του λόγου βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης για όλους μας – η ζωή σου βελτιώθηκε;»

Η ανάρτηση συνέχιζε: «Έχουν γίνει φθηνότερα τα ψώνια σου; Έχει μειωθεί το ασφάλιστρο υγείας σου; Έχει βελτιωθεί η ισορροπία δουλειάς και ζωής; Μπορείς να πας διακοπές πια; Είσαι πιο ευτυχισμένος; Ο εκτεταμένος πόνος των άλλων σου απέφερε τελικά τα οφέλη που εκείνος υποσχέθηκε ή ακόμη περιμένεις;»

Οι θαυμαστές της στήριξαν την ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, με έναν να σχολιάζει: «Κορίτσι, οι MAGA θα χρεοκοπήσουν προσπαθώντας να αγοράσουν τρόφιμα, αρκεί να σημαίνει ότι απελάθηκε ο Χόρχε από το Home Depot που πάλευε να θρέψει τα παιδιά του».

Η Γκράντε, γνωστή για την πολιτική της ευαισθησία, έχει ταχθεί πολλές φορές στο παρελθόν υπέρ της τρανς κοινότητας, ενώ αποκάλυψε δημόσια ότι ψήφισε την Καμάλα Χάρις. Έχει μάλιστα σχολιάσει σκωπτικά το ζήτημα των απελάσεων, δημοσιεύοντας meme που υπογράμμιζε την αντίφαση ανάμεσα σε εγκλήματα που οδηγούν σε απέλαση και σε εγκλήματα που… οδηγούν κάποιον στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Το ερώτημα που προκύπτει, και που η Γκράντε θέτει εμμέσως, είναι απλό: τα οικονομικά κέρδη —αν όντως υπήρξαν— αξίζουν το κοινωνικό κόστος και τη διάρρηξη θεμελιωδών δικαιωμάτων;

*Κεντρική Φωτογραφία: Αριάνα Γκράντε, Πηγή: Instagram @ arianagrande