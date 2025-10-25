Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

Η Αριάνα Γκράντε έδωσε διαδικτυακή συνέντευξη και μεταξύ άλλων μίλησε για το πώς ο ρόλος της ως Γκλίντα αναζωπύρωσε την αγάπη της για τη δημιουργία.

Παράλληλα, ήταν και ο λόγος για να προχωρήσει στην κυκλοφορία του άλμπουμ με τίτλο«Eternal Sunshine», αλλά καιι να ξεκινήσει μια μίνι περιοδεία.

Αριάνα Γκράντε: Γιατί να σταματήσει το τραγούδι;

Η Αριάνα Γκράντε ανέφερε ότι όταν ταξίδεψε στη Βρετανία για τα γυρίσματα του φιλμ, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη μουσική και την πορεία της ως ποπ σταρ.

Μιλώντας στο podcast «Shut Up Evan» αποκάλυψε ότι η ταινία είχε τεράστιο αντίκτυπο στη δημιουργικότητά της.

«Το «Wicked» μου προσέφερε πολλά. Άλλαξε εντελώς τη σχέση μου με τη δημιουργία. Όταν έφυγα για το Λονδίνο, δεν πίστευα ότι θα έκανα ξανά άλμπουμ. Ήταν το μυστικό μου, αλλά πραγματικά δεν το πίστευα», ανέφερε.

Η ενσάρκωση της Γκλίντα και η επιρροή του ρόλου στον χαρακτήρα της

«Φυσικά, μπορείς να αφήσεις τον ρόλο πίσω σου στο τέλος της ημέρας, αλλά τα συναισθήματα τα παίρνεις πάντα μαζί σου στο σπίτι. Υποδυόμενη την Γκλίντα, που είναι τόσο σίγουρη για τον εαυτό της, ένιωθα πως αυτή η δύναμη με επηρέαζε προσωπικά.

Η Γκλίντα είχε μια βαθιά σύνδεση με το ένστικτό της – κάτι που νομίζω ότι είχα χάσει μέσα από τις εμπειρίες του τραύματος.

Αυτό συμβαίνει με το τραύμα, και είναι εντάξει. Η δουλειά μας είναι να ξανασυνδεθούμε με αυτό. Και μέσα από την Γκλίντα, τη σιγουριά και την πίστη της στον εαυτό της, άναψε μέσα μου κάτι, μια δύναμη που μου είχε λείψει, που πραγματικά χρειαζόμουν».