Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν – «Τα πάω πολύ καλά μαζί του»
- Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω
- Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
- Δέκα βήματα απεξάρτησης από το smartphone – Τα οφέλη της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Η Αριάνα Γκράντε έδωσε διαδικτυακή συνέντευξη και μεταξύ άλλων μίλησε για το πώς ο ρόλος της ως Γκλίντα αναζωπύρωσε την αγάπη της για τη δημιουργία.
Παράλληλα, ήταν και ο λόγος για να προχωρήσει στην κυκλοφορία του άλμπουμ με τίτλο«Eternal Sunshine», αλλά καιι να ξεκινήσει μια μίνι περιοδεία.
Αριάνα Γκράντε: Γιατί να σταματήσει το τραγούδι;
Η Αριάνα Γκράντε ανέφερε ότι όταν ταξίδεψε στη Βρετανία για τα γυρίσματα του φιλμ, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη μουσική και την πορεία της ως ποπ σταρ.
Μιλώντας στο podcast «Shut Up Evan» αποκάλυψε ότι η ταινία είχε τεράστιο αντίκτυπο στη δημιουργικότητά της.
«Το «Wicked» μου προσέφερε πολλά. Άλλαξε εντελώς τη σχέση μου με τη δημιουργία. Όταν έφυγα για το Λονδίνο, δεν πίστευα ότι θα έκανα ξανά άλμπουμ. Ήταν το μυστικό μου, αλλά πραγματικά δεν το πίστευα», ανέφερε.
Η ενσάρκωση της Γκλίντα και η επιρροή του ρόλου στον χαρακτήρα της
«Φυσικά, μπορείς να αφήσεις τον ρόλο πίσω σου στο τέλος της ημέρας, αλλά τα συναισθήματα τα παίρνεις πάντα μαζί σου στο σπίτι. Υποδυόμενη την Γκλίντα, που είναι τόσο σίγουρη για τον εαυτό της, ένιωθα πως αυτή η δύναμη με επηρέαζε προσωπικά.
Η Γκλίντα είχε μια βαθιά σύνδεση με το ένστικτό της – κάτι που νομίζω ότι είχα χάσει μέσα από τις εμπειρίες του τραύματος.
Αυτό συμβαίνει με το τραύμα, και είναι εντάξει. Η δουλειά μας είναι να ξανασυνδεθούμε με αυτό. Και μέσα από την Γκλίντα, τη σιγουριά και την πίστη της στον εαυτό της, άναψε μέσα μου κάτι, μια δύναμη που μου είχε λείψει, που πραγματικά χρειαζόμουν».
- Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
- «Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου» λέει η Ολυμπιονίκης Δώρα Γκουντούρα
- Live Streaming: Η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό
- «Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
- Ελβετικό φράγκο: Κρίσιμη η 5η Δεκεμβρίου για τους δανειολήπτες
- Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις