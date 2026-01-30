Έξι δάχτυλα στην Αριάνα Γκράντε, τρία χέρια στην Όπρα – Εξωφρενικά αστεία photoshop fail, μια ανθολογία

Με μια δόση αυτοσαρκασμού και χιούμορ, η Αριάνα Γκράντε απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε ένα οφθαλμοφανές photoshop fail στη νέα της φωτογράφιση για τη Vogue Japan

Η πρόσφατη φωτογράφιση της Αριάνα Γκράντε για τη Vogue Japan, αναμφίβολα εντυπωσιακή, έγινε viral για ένα λάθος.

Σε μια από τις λήψεις, ένα σφάλμα στην επεξεργασία της εικόνας έδωσε στην 32χρονη σταρ ένα έξτρα, έκτο δάχτυλο στο αριστερό της χέρι, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αναπάντεχο και φανερά αστείο photoshop fail.

Η Γκράντε ξέρει πως να αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Αντί να τηρήσει σιγή ιχθύος, επέλεξε να απαντήσει με αφοπλιστικό χιούμορ σε σχετική ανάρτηση θαυμαστή τρολάροντας το περιστατικό. Έγραψε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Γκράντε:

«Θεέ μου, τι ενθουσιασμός! Και εκεί που ακριβώς έλεγα ότι χρειάζομαι μερικά επιπλέον άκρα για να ξεκινήσω το νέο μου άλμπουμ! Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό».

Η απάντηση της Γκράντε αποθεώθηκε από τα social media μετατρέποντας μια αμήχανη στιγμή σε ένα κύμα θετικής δημοσιότητας.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό, η Αριάνα Γκράντε αναφέρθηκε στην πρόκληση του να παραμένει κανείς προσηλωμένος στο καλλιτεχνικό του έργο όταν η φήμη του «κάνει περισσότερη φασαρία από την ίδια τη δουλειά».

Σε αυτές τις στιγμές, όπως εξομολογήθηκε, ο βράχος της είναι η μητέρα της, Τζόαν Γκράντε. «Η μαμά μου ήταν πάντα εδώ για να ξεκαθαρίζει τα πράγματα στο κεφάλι μου και να μου θυμίζει την αξία μου ως καλλιτέχνη και ως ανθρώπου, κάθε φορά που ο θόρυβος κόντευε να με εκτροχιάσει», δήλωσε η ηθοποιός, η οποία ζει πλέον τη δικαίωση μιας καριέρας που ξεπέρασε τα όρια της ποπ μουσικής.

Το 2025 υπήρξε χρονιά-σταθμός για την Γκράντε, η οποία είδε τον εαυτό της να προτείνεται για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Wicked.

Αναπολώντας τις μεγάλες στιγμές της στο κόκκινο χαλί, στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον Ντάνιελ Ρόουζμπερι του οίκου Schiaparelli για την τελετή των Όσκαρ.

«Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα που έχω φορέσει ποτέ», είπε για τη custom δημιουργία που συνόδευσε την υποψηφιότητά της.

Παράλληλα, αποκάλυψε το πάθος της για τα αρχειακά κομμάτια, όπως το κίτρινο Givenchy του 1966 που επέλεξε για τις Χρυσές Σφαίρες —μια αναφορά στο Yellow Brick Road— και το vintage Dior από την εποχή του Τζον Γκαλιάνο που φόρεσε στο Governors Ball, επιβεβαιώνοντας τη λατρεία της στη μόδα.

Η Γκράντε φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη μεταβατική περίοδο της ζωής της, όπου η υποκριτική και η μόδα συναντώνται με τρόπο οργανικό.

Η χρήση σπάνιων vintage κομματιών σε συνεργασία με τον «αρχιτέκτονα εικόνας» Λόου Ρόουτς δεν είναι τυχαία, καθώς κάθε εμφάνιση λειτουργεί ως φόρος τιμής στην ιστορία του Χόλιγουντ και στον χαρακτήρα της Γκλίντα που ενσάρκωσε στην οθόνη.

«Βρες το λάθος»

Η γκάφα στην πρόσφατη φωτογράφιση της Αριάνα Γκράντε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε μια βιομηχανία που, στην προσπάθειά της για το αψεγάδιαστο, καταλήγει συχνά σε σουρεαλιστικά αποτελέσματα.

Από εξαφανισμένους αγκώνες μέχρι χέρια που επιμηκύνονται στο χωροχρόνο, το άτσαλο ρετουσάρισμα μετράει θύματα.

Πρωταγωνίστρια σε αναρίθμητα περιστατικά photoshop fail είναι η Κιμ Καρντάσιαν. Η τηλεπερσόνα έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο για φωτογραφίες όπου εμφανίζεται με έξι δάχτυλα στα πόδια, με δύο αριστερά χέρια ή με μια γενικότερη σμίκρυνση στο σωματότυπο της -και τον περίγυρο του.

Τα «ατυχήματα» έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της οικογένειας.

Το 2023, η Κένταλ Τζένερ, αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν, δημοσίευσε μια φωτογραφία με μαγιό που έγινε αμέσως viral για τους λάθος λόγους: το χέρι της φαινόταν αφύσικα μακρύ και παραμορφωμένο, θυμίζοντας περισσότερο σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά διαφημιστικό λανσάρισμα.

Από το ίδιο σύνδρομο φέρεται να πάσχει και η Κλόε Καρντάσιαν όπως επιβεβαιώνεται σε ανάρτηση της.

Ακολουθούν και άλλα, δημοσιευμένα, photoshop fail όπου σωματικά μέλη αγνοούνται και άλλες περιπέτειες ματαιοδοξίας.

Η Όπρα έχει τρία χέρια στο Vanity Fair

Η Κρίστεν Στιούαρτ ψάχνει το χέρι της

Η Γκουίνεθ Πάλτρου ακόμη περιμένει να της επιστραφεί ο μηρός της

Ο γοφός της Ντέμι Μουρ έπαθε ό,τι και το πορτοφόλι μας