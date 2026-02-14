Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ήλιδας είναι πλημμυρισμένος και παρουσιάζει ξεκάθαρα μια εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης.

Ένα μνημείο ανεκτίμητης ιστορικής αξίας βρίσκεται βυθισμένο στα νερά, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει άμεση παρέμβαση ή ενδιαφέρον από τους αρμόδιους φορείς.

Τις φωτογραφίες τράβηξε τηλεθεάτρια που το επισκέφτηκε την Τετάρτη στις 11 Φεβρουαρίου και φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και μέσα στο μουσείο το πρώτο πράγμα που αντίκρισε ήταν δύο μεγάλες σακούλες σκουπιδιών με νερό.

«Στην πρώτη αίθουσα που μπήκα είδα δυο σακούλες μαύρες σκουπιδιών μέσα στην μέση της αίθουσας και κοιτάω από περιέργεια πλέον να δω τι είναι και ήταν μισογεμάτες με νερό που έσταζε από το ταβάνι, μετά άρχισα να βλέπω τα εκθέματα, στο πρώτο έκθεμα που είχαν κάτι χαυλιόδοντες που τους υπολογίζουν 200.000 ετών ενός ελέφαντα αρχαίου, η επιγραφή, η ταμπέλα είχε πέσει, είχε χαθεί δεν ξέρω και ήταν κολλημένο με χαρτάκι, πως κολλάνε τα παιδάκια στους τοίχους. Και από κάτω ένας ελέφαντας σαν κόμικ κολλημένος με σελοτέιπ».

«Το ταβάνι έσταζε και ο χώρος μύριζε μούχλα»

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες αλλά και από την περιγραφή, μέσα στο μουσείο υπήρχαν λίμνες νερού, το ταβάνι έσταζε πάνω στις προθήκες με τα εκθέματα και ο χώρος μύρισε μούχλα.

«Συνεχίζω στη δεύτερη αίθουσα και υπήρχε και από αλλού διαρροή και έπεφτε πάνω σε μια από τις προθήκες που είχε μέσα αρχαία ευρήματα. Πάλι έπαθα σοκ. Μου είπαν ότι το έχουν δει και έχουν ενημερώσει. Είχε λιμνούλες νερού ανάμεσα σε εκθέματα. Τα ταβάνια στάζανε. Κάποια σημεία στους τοίχους είχανε μούχλα και εννοείται ότι οι αίθουσες μυρίζανε μούχλα. Έξω που είναι ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος και το αρχαίο θέατρο. Oι κολώνες και τα εκθέματα πλημμυρισμένα με νερό. Αλλά είναι δυνατόν στα αρχαία αυτά να είναι λες και είναι πισίνα, να μην υπάρχουν αποστραγγιστικά μέτρα, κανάλια, ό,τι χρειάζεται τελεοσπάντων απογοητευτικό».

Η Αρχαία Ήλιδα, ως η «διοργανώτρια» πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, αποτελεί έναν από τους πρώτους και πλέον σημαντικούς σταθμούς της Ολυμπιακής Φλόγας μετά την Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία και η Τελετή Υποδοχής πραγματοποιείται σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, συχνά κοντά στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ήλιδας.