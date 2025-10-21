Θωρακίζεται έναντι πλημμυρών δρόμος που οδηγεί σε σημαντικό αρχαιολογικό χώρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος και κατασκευής πλευρικών τάφρων συνολικού μήκους 1,2 χλμ., στον δρόμο που οδηγεί στο Σπήλαιο Θεόπετρας — έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Μετεώρων.

Το έργο περιλαμβάνει και την αποκατάσταση τεσσάρων κατολισθητικών σημείων με συρματοκιβώτια, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και εξασφαλίζοντας ασφαλή πρόσβαση προς το μνημείο.

Η παρέμβαση υλοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Μετεώρων, τη στήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης μετά την κακοκαιρία «Daniel», όπως ανέφερε η δημοτική αρχή.

Πρόταση για χρηματοδότηση μαμούθ

Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης των υποδομών του δήμου, η δημοτική Αρχή Μετεώρων, σε συνεργασία με τους Δήμους Τρικκαίων, Φαρκαδόνας και Πύλης, υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών της Π.Ε. Τρικάλων.

Για τον Δήμο Μετεώρων, η προτεινόμενη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 22,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά: