Θωρακίζεται έναντι πλημμυρών δρόμος που οδηγεί σε σημαντικό αρχαιολογικό χώρο
Ανακατασκευή και αντιπλημμυρικά έργα στον δρόμο προς το Σπήλαιο Θεόπετρας του Δήμου Μετεώρων.
- Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος και κατασκευής πλευρικών τάφρων συνολικού μήκους 1,2 χλμ., στον δρόμο που οδηγεί στο Σπήλαιο Θεόπετρας — έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Μετεώρων.
Το έργο περιλαμβάνει και την αποκατάσταση τεσσάρων κατολισθητικών σημείων με συρματοκιβώτια, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και εξασφαλίζοντας ασφαλή πρόσβαση προς το μνημείο.
Η παρέμβαση υλοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Μετεώρων, τη στήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης μετά την κακοκαιρία «Daniel», όπως ανέφερε η δημοτική αρχή.
Πρόταση για χρηματοδότηση μαμούθ
Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης των υποδομών του δήμου, η δημοτική Αρχή Μετεώρων, σε συνεργασία με τους Δήμους Τρικκαίων, Φαρκαδόνας και Πύλης, υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών της Π.Ε. Τρικάλων.
Για τον Δήμο Μετεώρων, η προτεινόμενη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 22,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά:
- Αναβάθμιση 47 γεωτρήσεων και αντλιοστασίων με νέο, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό
- Υπογειοποίηση 45 χλμ. αρδευτικών αγωγών για μείωση απωλειών νερού
- Εφαρμογή τεχνολογιών τηλεμετρίας και αισθητήρων για έξυπνη διαχείριση νερού
- Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
- Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
- Τζακ Κέρουακ: Ένας άνθρωπος τρωτός
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό
- Ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για τον δήμο Ζακύνθου
- Η ΕΕ εξετάζει απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις