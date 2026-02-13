ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Τα στοιχεία αναφορικά με τις τιμές ενοικίασης αλλά και της αγοράς ακινήτων δείχνουν πως η στεγαστική κρίση στη χώρα επιδεινώνεται με ραγδαίους ρυθμούς», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι αντιμετωπίζει την στέγη ως «εμπόρευμα» και «με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια και την υπέρμετρη αύξηση των τιμών».

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 8,7%, συγκριτικά με το 2025. Σε ό,τι αφορά την αγορά κατοικίας, τα σχετικά στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν πως κατά την πενταετία 2020-25 οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 62%, ενώ ο μέσος μισθός μόλις κατά 29,8% σύμφωνα με την εφημερίδα Ναυτεμπορική» και επισημαίνει πως «η ίδια εικόνα υπάρχει και στην κατηγορία των τιμών των παλαιότερων κατοικιών, με τις αυξήσεις να ξεπερνούν το 10% για το 2025 σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής».

«Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί τη στεγαστική κρίση να εξελίσσεται χωρίς να λαμβάνει κάποια ουσιαστική πρωτοβουλία για την επίλυση αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια – την κερδοσκοπία – την υπέρμετρη αύξηση των τιμών».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά ότι «είναι πλέον προφανές πως επί των ημερών της, η στέγη μετατρέπεται σε άπιαστο όνειρο για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών».