Ακίνητα: Πώς τα διαζύγια και οι singles ανεβάζουν τα ενοίκια – Η νέα πραγματικότητα της στέγης
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Φεβρουαρίου 2026, 06:10

Ακίνητα: Πώς τα διαζύγια και οι singles ανεβάζουν τα ενοίκια – Η νέα πραγματικότητα της στέγης

Τα ελληνικά νοικοκυριά αυξάνονται αριθμητικά, αλλά μειώνονται σε μέγεθος, δημιουργώντας νέες πιέσεις στη ζήτηση

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
A
A
Η εικόνα της αγοράς κατοικίας σκιαγραφείται ολοένα και περισσότερο από τις αλλαγές στη δομή των νοικοκυριών και στα πρότυπα διαβίωσης. Τα ελληνικά νοικοκυριά αυξάνονται αριθμητικά, αλλά μειώνονται σε μέγεθος, δημιουργώντας νέες πιέσεις στη ζήτηση στα ακίνητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη.

Τη δεκαετία 2011-2021 ο αριθμός των  μονομελών νοικοκυριών αυξήθηκε από 1,06 εκατομμύρια σε 1,4 εκατομμύρια

Η αύξηση των διαζυγίων, τα μονομελή νοικοκυριά, οι singles, η καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας, η αυξημένη κινητικότητα για λόγους σπουδών και εργασίας οδηγούν στη δημιουργία περισσότερων ανεξάρτητων νοικοκυριών, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κάθε χωρισμός συνεπάγεται πρακτικά τον διπλασιασμό μιας στεγαστικής ανάγκης, σε μια αγορά η οποία έχει σημαντικό έλλειμμα προσφοράς.

Στην  αυξητική πορεία των ανεξάρτητων νοικοκυριών συμβάλει και η τάση των νεότερων ηλικιών, κυρίως άνω των 30 ετών,  να αποχωρούν από το πατρικό σπίτι, χωρίς ωστόσο να προχωρούν άμεσα σε συγκατοίκηση, γάμο ή δημιουργία οικογένειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν ή αναγκάζονται να ζουν μόνοι τους, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση για κατοικία.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2021 δείχνουν ότι στο διάστημα 2011-2021, τα νοικοκυριά αυξήθηκαν από 4,13 εκατομμύρια σε 4,33 εκατομμύρια με τον αριθμό των  μονομελών νοικοκυριών να αυξάνεται στα 1,4 εκατομμύρια από 1,06 εκατομμύρια το 2011 ενώ τα νοικοκυριά με περισσότερα μέλη από δύο είχαν σημαντική μείωση.

Την ίδια στιγμή, η αγορά ακινήτων δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στα νέα δεδομένα. Η μείωση του πληθυσμού δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει το έλλειμμα προσφοράς κατοικιών, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κατασκευαστικό «κενό» της περιόδου 2010-2018. Παράλληλα, σημαντικό μέρος του πληθυσμού συνεχίζει να συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου καταγράφεται και η εντονότερη στεγαστική πίεση. Η αυξημένη ζήτηση προέρχεται επίσης από φοιτητές, ιδιαίτερα σε πόλεις με πανεπιστήμια, στις οποίες τα ενοίκια έχουν κάνει άλμα τα τελευταία χρόνια.

Ενοίκια-φωτιά στα μικρά

Στο επίκεντρο της ακρίβειας βρίσκονται τα μικρότερα και πιο σύγχρονα ακίνητα, καθώς συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Τα στοιχεία από τις αγγελίες της «Χρυσής Ευκαιρίας» δείχνουν ότι στην Αθήνα διαμερίσματα έως 80 τετραγωνικά μέτρα ενοικιάζονται 12,31 ευρώ το τετραγωνικό (αύξηση 7,6% σε ετήσια βάση) όταν διαμερίσματα 81-120 τ.μ ενοικιάζονται 10,45 ευρώ το τετραγωνικό.

Στο Περιστέρι διαμερίσματα έως 80 τμ. ενοικιάζονται 10,15 ευρώ το τετραγωνικό (αύξηση 8% μέσα σε ένα χρόνο) ενώ σπίτια 81-120 τμ ενοικιάζονται πολύ χαμηλότερα 7,84 ευρώ το τετραγωνικό. Στην Κηφισιά το ενοίκιο για μικρά σπίτια έως 80 τμ φτάνει τα 15,40 ευρώ το τετραγωνικό (αύξηση 10,3%) σε ετήσια βάση ενώ για τα μεγαλύτερα σπίτια 81-120 τμ ανέρχεται σε 12,28 ευρώ το τετραγωνικό.

Σύμφωνα με την μελέτη της διαΝΕΟσις και του ΙΟΒΕ τα ατομικά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα ζητήματα προσιτότητας στέγασης. Σχεδόν 2 στα 3 (66,2%) μονογονεϊκά νοικοκυριά διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για να καλύψουν το κόστος στέγασης.

Γερασμένα ακίνητα

Το πρόβλημα εντείνεται από τη γήρανση του οικιστικού αποθέματος. Η  κρίση της ελληνικής οικονομίας μετά το 2008 είχε άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις στις κατασκευές, οι οποίες από τα περίπου 60 δισ. ευρώ το 2007 περιορίστηκαν δραστικά τα επόμενα χρόνια δημιουργώντας ένα κατασκευαστικό κενό που είναι αισθητό ακόμη και σήμερα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2024), στην Ελλάδα κατασκευάζεται μόλις μία νέα κατοικία ανά 1.000 κατοίκους, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρξε ουσιαστική πολιτική κοινωνικής κατοικίας, με την κατάσταση να επιχειρείται να αλλάξει με τη θεσμοθέτησης της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Μελέτη της Prosperty καταδεικνύει ότι πάνω από το 60% των κτιρίων της χώρας είναι ηλικίας άνω των 30 ετών, ενώ περίπου το 40% έχει κατασκευαστεί τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, χωρίς να έχει υποστεί εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης. Αντίθετα, μόλις το 22,7% των κατοικιών έχει ανεγερθεί από το 2020 και μετά, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων.

Κλειστά ακίνητα

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών διαδραματίζουν και τα κενά ακίνητα. Ενα στα τέσσερα σπίτια στην Αττική ή συνολικά 526.154 ακίνητα είναι κλειστά ή κενά, όπως προκύπτει από την απογραφή του κτιριακού αποθέματος από την ΕΛΣΤΑΤ, που πραγματοποιήθηκε το 2021. Στον Δήμο Αθηναίων, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο απόθεμα κατοικιών με 437.188, το 26,7% ή 117.137 κατοικίες είναι σήμερα κλειστές.

Ως κλειστές – κενές θεωρούνται και όσες κατοικίες διατίθενται προς πώληση και ενοικίαση. Πολλά από τα κλειστά ακίνητα δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένα ή εμφανίζουν ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς, γεγονός που τα καθιστά ανενεργά και μη αξιοποιήσιμα. Την ίδια ώρα, μεγάλος αριθμός ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο παραμένουν στα αζήτητα και εκτός αγοράς.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Σύνταξη
inTown
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
