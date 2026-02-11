newspaper
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Οικονομία 11 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα το Εurofound, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, δείχνουν μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, με τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να βυθίζονται στην ανασφάλεια και την απαισιοδοξία.

«Μια άνιση εικόνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», είναι ο τίτλος της πρόσφατης ανάλυσης, που αντλεί δεδομένα από τον τελευταίο και 8ο γύρο της συνεχιζόμενης ψηφιακής έρευνας για τη Ζωή και την Εργασία στην ΕΕ («Living And Working in the EU – 2025). Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά πάνω από 27.000 άτομα και από τα 27 κράτη μέλη, με το δείγμα να είναι σταθμισμένο ως προς τη δημογραφική σύσταση των κατοίκων της ΕΕ και κάθε κράτους ξεχωριστά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, περιοχή).

Η έρευνα του Eurofound αφιερώνει ξεχωριστό κομμάτι στη στεγαστική ανασφάλεια (housing insecurity), δηλαδή το πόσο φοβάται κάποιος ότι θα αναγκαστεί να ξεσπιτωθεί, για λόγους ανωτέρας – οικονομικής – βίας. Ο φόβος είναι πολύ μεγαλύτερος για όσους διαμένουν σε μη ιδιόκτητη κατοικία, είτε νοικιάζουν σπίτι στην ελεύθερη αγορά είτε πληρώνουν «κοινωνικό ενοίκιο» σε μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Οι ενοικιαστές και τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα έχουν τη μεγαλύτερη στεγαστική ανασφάλεια

Διευρύνονται οι ανισότητες

Παρά τη σχετική επιβράδυνση του πληθωρισμού και την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, οι ερωτηθέντες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική πίεση. Το χάσμα ανάμεσα σε διαφορετικά εισοδηματικά στρώματα διευρύνεται, ενώ τέσσερις είναι οι κατηγορίες πολιτών που επηρεάζονται δυσανάλογα:

  • Τα άτομα μέσης ηλικίας, με τη δημογραφική ομάδα των 50-64 ετών να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.
  • Οι ενοικιαστές είναι μια κατηγορία που πλήττεται πολλαπλά,
  • Ανάμεσά τους τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά έχουν τα υψηλότερα επίπεδα στεγαστικής ανασφάλειας.

Υποχωρεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία

Σύμφωνα με τo Εurofound, όσο αυξάνονται οι οικονομικές δυσκολίες, τόσο υποχωρεί η αισιοδοξία για το μέλλον και γίνεται όλο και πιο εύθραυστη η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη λειτουργία της δημοκρατίας.

Η Ελλάδα έχει θλιβερές επιδόσεις και σε αυτόν τον τομέα. Η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, μετά την Ουγγαρία (βαθμολογία 2,5 στα 10). Επίσης έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στο συνταξιοδοτικό σύστημα (3,2 στα 10) και μακράν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ (2,2 στα 10).

Αυξανόμενη οικονομική ανασφάλεια

Η οικονομική πίεση έχει αυξηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τα τελευταία πέντε χρόνια, με τα υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στους ερωτηθέντες μέσης ηλικίας.

Η εισοδηματική ανισότητα επιδεινώνει τις οικονομικές δυσκολίες. Το 2025 το 61% των ερωτηθέντων σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα, σε σύγκριση με το 9% των ερωτηθέντων σε νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος.

Το 2025 αυξήθηκε επίσης το ποσοστό των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών, στο 18% από 15% το 2024. Ακόμα περισσότερο αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς το επόμενο τρίμηνο, στο 20%.

H Eurofound προς το παρόν δεν έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά από τις αντίστοιχες έρευνες της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, γνωρίζουμε ότι το 67% των Ελληνικών νοικοκυριών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.

Για τα φτωχά νοικοκυριά, το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει το 95%. Επίσης τα ποσοστά των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι τα υψηλότερα στην ΕΕ και υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αγγίζοντας το 43%.

Στο έλεος της στεγαστικής ανασφάλειας ο ενοικιαστές στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο τρομαχτικά ευρήματα της έρευνας αφορά τα επίπεδα στεγαστικής ανασφάλειας.

Το Εurofound μετράει την ανασφάλεια στέγασης ως το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι είναι πιθανόν να πρέπει να εγκαταλείψουν το σπίτι τους τους επόμενους τρεις μήνες, επειδή δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά.

Εννοείται ότι οι ενοικιαστές βιώνουν τη μεγαλύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ των 27, το 12,4% όσων δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, ζει υπό το φόβο της έξωσης.

Στην Ελλάδα σχεδόν ο ένας στους τρεις ενοικιαστές (29,2%), είναι υποψήφιος «ξεσπιτόγατος», το υψηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά και υπερδιπλάσιο του μέσου όρου.

Η ανασφάλεια στέγασης έχει αυξηθεί ανάμεσα σε όλες τις δημογραφικές και εισοδηματικές ομάδες, από το 2020 και μετά, με την πιο απότομη αύξηση να σημειώνεται μεταξύ 2023 και 2025.

Εκτός από την Ελλάδα το επίπεδο ανασφάλειας στέγασης  ανάμεσα στους ενοικιαστές είναι επίσης πολύ υψηλό σε πολλά άλλα κράτη μέλη της νότιας και ανατολικής Ευρώπης: 22% στη Σλοβακία, 21% στη Λετονία και τη Βουλγαρία, 19,4% στην Ισπανία, 19% στην Πορτογαλία.

Στον αντίποδα, όσοι νοικιάζουν σπίτι στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Λιγότερο από το 2% των ενοικιαστών στην Αυστρία και μόλις το 5% των ενοικιαστών στη Γερμανία ανησυχούν μήπως χρειαστεί να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για οικονομικούς λόγους, γεγονός που αντανακλά τη μεγαλύτερη σταθερότητα των εισοδημάτων και τις πιο ρυθμισμένες αγορές ενοικίασης.

Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Ελλάδα 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», τόνισε

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
