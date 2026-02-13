Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως. Η φάση αυτή περιλάμβανε την ασφαλή απόσπαση του αγάλματος από το βάθρο του και τη μεταφορά του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης», αναφέρει με σχετική ανακοίνωση του ο Δήμος Τρίπολης.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του έργου, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο, Καθηγητής κ. Μάρκος Γεωργιλάκης, η διαδικασία παρουσίασε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες εντάθηκαν και από τις καιρικές συνθήκες. «Η απόσπαση και η μεταφορά έπρεπε να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να αλλοιωθεί στο ελάχιστο η γεωμετρία, η σύνθεση και η ισορροπία του αγάλματος. Πρόκειται για έναν ανδριάντα με ιδιαίτερες στατικές και μορφολογικές απαιτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιλάκη, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες στηρίξεις και τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά. «Η απόσπαση έγινε πολύ καλά, η μεταφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία και βρίσκεται πλέον στον χώρο όπου θα ακολουθήσει η αποκατάσταση των φθορών και η γενικότερη συντήρησή του», τόνισε.

«Οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τον προγραμματισμό και τις επιστημονικές οδηγίες της ομάδας των ειδικών, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική και καλλιτεχνική αξία του ανδριάντα» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Τρίπολης