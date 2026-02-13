magazin
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Ο Τζέφρι Επσταϊν ήθελε απεγνωσμένα να γνωρίσει τον Τζο Ρόγκαν – Εκείνος όμως, όχι
«Είμαι στα αρχεία του Επσταϊν επειδή δεν πήγα να τον συναντήσω», δήλωσε πρόσφατα ο Τζο Ρόγκαν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του The Joe Rogan Experience.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα αυτά τα χρόνια, ο Τζο Ρόγκαν έχει προχωρήσει σε μια σειρά αμφιλεγόμενων δηλώσεων, ενώ υποστήριξε δημοσίως τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι δεν διατηρούσε καμία απολύτως σχέση με τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Επσταϊν – όπως έκαναν πολλοί διάσημοι Αμερικανοί (και μη) που τώρα δηλώνουν ότι δεν τον γνώριζαν.

«Είμαι στα αρχεία επειδή δεν πήγα»

Παίρνοντας θέση σχετικά με το γεγονός ότι το όνομά του εμφανίστηκε στην τελευταία παρτίδα αρχείων του Έπσταϊν, ο podcaster λέει ότι ένας καλεσμένος προσπάθησε να τον πείσει να συναντήσει τον χρηματιστή το 2017.

Αλλά ο Ρόγκαν λέει ότι απέρριψε την πρόσκληση. «Είμαι στα αρχεία επειδή δεν πήγα», είπε ο Ρόγκαν στην καλεσμένη του Τσέριλ Χάινς.

Στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο, ο Έπσταϊν έγραψε στον Καναδοαμερικανό θεωρητικό φυσικό Λόρενς Μ. Κράους — πρώην καλεσμένο στο podcast του Ρόγκαν — ζητώντας του «να τους συστήσει».

Ο Κράους είπε ότι θα προσπαθούσε και αργότερα παραδέχτηκε ότι ο Ρόγκαν δεν είχε απαντήσει στην πρόταση.

«Ο Τζέφρι Επσταϊν προσπαθούσε να με συναντήσει», είπε ο Ρόγκαν στο podcast του. «Και εγώ είπα: ‘Τι στο καλό;’ εννοώντας ότι δεν θέλω. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να πάω, ειδικά αφού τον έψαξα στο Google», πρόσθεσε, λίγο πριν αποκαλύψει ότι ρώτησε τον επιστήμονα, αν «είναι μαστουρωμένος» και του κάνει τέτοιου είδους πρόταση.

Φωτογραφία: Ο χρηματοδότης και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Τζέφρι Επσταϊν εμφανίζεται με μια γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί, σε αυτή την εικόνα από τα αρχεία του που δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 18 Δεκεμβρίου 2025 στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.

«Είναι τρελό»

Όταν ο Τζο Ρόγκαν ρωτήθηκε από την Χαινς για ποιο λόγο κάποιος να θέλει να πάει σε αυτή την συνάντηση, εκείνος απάντησε: «Αν ήμουν τύπος που γλείφει τους πλούσιους και τους ισχυρούς, αν μου άρεσε να κάνω παρέα με πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους».

»Μερικοί άνθρωποι χαίρομαι με το απλά να βρίσκονται σε έναν κύκλο πλούσιων και ισχυρών ανθρώπων — ακόμα και αν δεν έχουν καμία φιλοδοξία να γίνουν ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Απλά θέλουν να βρίσκονται κοντά τους. Αυτό που έκανε αυτός ο τύπος ήταν πολύ έξυπνο. Συγκέντρωνε πολύ ισχυρούς και σεβαστούς ανθρώπους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, για το έτος 2025, το podcast του Rogan, The Joe Rogan Experience, κυριάρχησε σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Spotify, όπου ήταν  κορυφαίο στο είδος του παγκοσμίως για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Ρόγκαν δε, υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024, αν και έκτοτε έχει καταδικάσει τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης.

«Είναι τρελό», δήλωσε ο Ρόγκαν τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Replit, Αμτζάντ Μασάντ. «Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. [Δηλαδή] η στοχοποίηση των μεταναστών εργαζομένων — όχι μελών καρτέλ, όχι μελών συμμοριών, όχι εμπόρων ναρκωτικών — απλώς εργατών οικοδομών, που εμφανίζονται σε εργοτάξια και τους κάνουν επιδρομές».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter

