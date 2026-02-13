newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Το Spotify τριπλασιάζει τα κέρδη του μετά την αύξηση των τιμών
Διεθνής Οικονομία 13 Φεβρουαρίου 2026, 01:00

Το Spotify τριπλασιάζει τα κέρδη του μετά την αύξηση των τιμών

Ο μεγαλύτερος ιστότοπος streaming μουσικής, το Spotify, πρόσθεσε ρεκόρ 38 εκατομμυρίων χρηστών το τρίμηνο του Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Το Spotify πρόσθεσε αριθμό ρεκόρ χρηστών σε ένα τρίμηνο και τριπλασίασε τα κέρδη του σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καθώς η στρατηγική του να πιέσει τους ακροατές με αυξήσεις τιμών αποδίδει καρπούς.

Η πλατφόρμα streaming μουσικής έφτασε τους 751 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στο τρίμηνο που έληξε στα τέλη Δεκεμβρίου, προσθέτοντας 38 εκατομμύρια χρήστες στο τρίμηνο, ενώ οι συνδρομητές που πληρώνουν αυξήθηκαν κατά 9 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 290 εκατομμύρια. Και οι δύο αριθμοί ξεπέρασαν τις προβλέψεις της εταιρείας.

Το Spotify ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 1,17 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή 4,43 ευρώ ανά μετοχή, από 367 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από την FactSet είχαν προβλέψει κατά μέσο όρο 2,71 ευρώ ανά μετοχή.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 15% κατά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Τον τελευταίο χρόνο, η μετοχή έχει υποχωρήσει σχεδόν 30%, σε αντίθεση με την άνοδο 18% του δείκτη S&P 500.

Spotify και απόφαση αύξησης τιμών

Η Spotify έχει αυξήσει τις τιμές σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να επιτύχει βιώσιμη κερδοφορία. Η αύξηση του αριθμού των συνδρομητών δείχνει ότι οι ακροατές έχουν μέχρι στιγμής αποδεχτεί τις υψηλότερες τιμές.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών στις ΗΠΑ, την μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, που εισήχθη τον περασμένο μήνα. Η συνδρομή premium στις ΗΠΑ κοστίζει πλέον 12,99 δολάρια το μήνα, από 11,99 δολάρια. Η Spotify πραγματοποίησε έσοδα 4,5 δισ. ευρώ το τρίμηνο, αύξηση 7% σε σχέση με πέρυσι.

«Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε ότι τώρα εξυπηρετούμε πάνω από 750 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος Άλεξ Νόστρομ. Είπε επίσης ότι η Spotify ονόμασε το 2025 «έτος επιταχυνόμενης εκτέλεσης», ενώ το 2026 θα είναι το «έτος της αύξησης των φιλοδοξιών».

Αυτό ήταν το πρώτο τρίμηνο κατά το οποίο οι Νόστρομ και Γκούσταβ Σόντερστρομ, οι νέοι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Spotify, ήταν υπεύθυνοι της εταιρείας.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ντάνειλ Εκ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του για να αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας που συνίδρυσε πριν από δύο δεκαετίες. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες πιέζουν το Spotify και άλλες μουσικές πλατφόρμες να αυξήσουν τις τιμές τους, υποστηρίζοντας ότι οι χρεώσεις έχουν μείνει πίσω από τον πληθωρισμό και είναι φθηνές σε σύγκριση με υπηρεσίες βίντεο όπως το Netflix.

Πηγή: ΟΤ

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές
Περιβάλλον 13.02.26

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακάλεσε το θεμελιώδες επιστημονικό πόρισμα ότι τα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν την ανθρώπινη ζωή και ευημερία και χάνει το δικαίωμα ρύθμισης.

Σύνταξη
Google: «Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17
Τεχνολογία 13.02.26

«Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17 - Τι ανακοίνωσε η Google

Αν και η Google είχε αρχικά προγραμματίσει να κυκλοφορήσει σήμερα τη πρώτη Beta του Android 17, φαίνεται ότι υπήρξε μια αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής. Η εταιρεία ενημερώνει τώρα ότι η έκδοση «θα κυκλοφορήσει σύντομα».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»!
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Susie Dent 12.02.26

Ειδικός προειδοποιεί: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη
Μπάσκετ 12.02.26

Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη

Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ ανοίγουν τη σεζόν 2026-27 στο PalaTiziano – Στο προσκήνιο και πιθανή παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
