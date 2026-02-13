Το Spotify τριπλασιάζει τα κέρδη του μετά την αύξηση των τιμών

Το Spotify πρόσθεσε αριθμό ρεκόρ χρηστών σε ένα τρίμηνο και τριπλασίασε τα κέρδη του σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καθώς η στρατηγική του να πιέσει τους ακροατές με αυξήσεις τιμών αποδίδει καρπούς.

Η πλατφόρμα streaming μουσικής έφτασε τους 751 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στο τρίμηνο που έληξε στα τέλη Δεκεμβρίου, προσθέτοντας 38 εκατομμύρια χρήστες στο τρίμηνο, ενώ οι συνδρομητές που πληρώνουν αυξήθηκαν κατά 9 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 290 εκατομμύρια. Και οι δύο αριθμοί ξεπέρασαν τις προβλέψεις της εταιρείας.

Το Spotify ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 1,17 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή 4,43 ευρώ ανά μετοχή, από 367 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από την FactSet είχαν προβλέψει κατά μέσο όρο 2,71 ευρώ ανά μετοχή.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 15% κατά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Τον τελευταίο χρόνο, η μετοχή έχει υποχωρήσει σχεδόν 30%, σε αντίθεση με την άνοδο 18% του δείκτη S&P 500.

Spotify και απόφαση αύξησης τιμών

Η Spotify έχει αυξήσει τις τιμές σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να επιτύχει βιώσιμη κερδοφορία. Η αύξηση του αριθμού των συνδρομητών δείχνει ότι οι ακροατές έχουν μέχρι στιγμής αποδεχτεί τις υψηλότερες τιμές.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών στις ΗΠΑ, την μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, που εισήχθη τον περασμένο μήνα. Η συνδρομή premium στις ΗΠΑ κοστίζει πλέον 12,99 δολάρια το μήνα, από 11,99 δολάρια. Η Spotify πραγματοποίησε έσοδα 4,5 δισ. ευρώ το τρίμηνο, αύξηση 7% σε σχέση με πέρυσι.

«Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε ότι τώρα εξυπηρετούμε πάνω από 750 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος Άλεξ Νόστρομ. Είπε επίσης ότι η Spotify ονόμασε το 2025 «έτος επιταχυνόμενης εκτέλεσης», ενώ το 2026 θα είναι το «έτος της αύξησης των φιλοδοξιών».

Αυτό ήταν το πρώτο τρίμηνο κατά το οποίο οι Νόστρομ και Γκούσταβ Σόντερστρομ, οι νέοι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Spotify, ήταν υπεύθυνοι της εταιρείας.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ντάνειλ Εκ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του για να αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας που συνίδρυσε πριν από δύο δεκαετίες. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες πιέζουν το Spotify και άλλες μουσικές πλατφόρμες να αυξήσουν τις τιμές τους, υποστηρίζοντας ότι οι χρεώσεις έχουν μείνει πίσω από τον πληθωρισμό και είναι φθηνές σε σύγκριση με υπηρεσίες βίντεο όπως το Netflix.

Πηγή: ΟΤ