Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify εισήγαγε φέτος στο καθιερωμένο του Wrapped μια νέα λειτουργία με τίτλο Listening Age, η οποία αποδίδει σε κάθε χρήστη μια ηλικία βασισμένη αποκλειστικά στις μουσικές του προτιμήσεις.

Η εταιρεία εξηγεί ότι η ιδέα στηρίζεται στην ψυχολογική έννοια του reminiscence bump — την ανθρώπινη τάση να επιστρέφει στη μουσική που άκουγε στα νεανικά του χρόνια.

Πώς λειτουργεί

Όπως αναφέρει ο Marc Hazan στο Rolling Stone, ανώτερος αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ και Συνεργασιών της πλατφόρμας, η ομάδα δημιουργών, επιμελητών και επιστήμονες δεδομένων του Spotify ανέλυσε τις ημερομηνίες κυκλοφορίας όλων των τραγουδιών που άκουσε κάθε χρήστης μέσα στο 2025.

Στη συνέχεια:

Εντοπίστηκε η πενταετία στην οποία συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ακρόασης.

Συγκρίθηκε αυτή η πενταετία με τη συμπεριφορά ακρόασης άλλων χρηστών της ίδιας πραγματικής ηλικίας.

Υποτέθηκε ποια θα ήταν η ηλικία του χρήστη αν βρισκόταν στα «νεανικά του χρόνια» (τέλη εφηβείας – αρχές ενηλικίωσης) την εποχή που η συγκεκριμένη μουσική κυκλοφόρησε.

Με αυτό τον τρόπο το Spotify «μεταφράζει» το κέντρο βάρους των ακροάσεων σε μια υπολογισμένη ηλικία, η οποία δεν αντιστοιχεί στη βιολογική, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ακούει κανείς μουσική. Ενώ, ο στόχος της λειτουργίας φαίνεται να μην είναι η ακρίβεια, αλλά η δημιουργία συζήτησης ανάμεσα στους χρήστες.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι νεότερες γενιές, όπως η Gen Z και η Gen Alpha, ακούνε μουσική από πολλές δεκαετίες, γεγονός που οδήγησε το Spotify να «παίξει» με την ιδέα της ηλικίας για να αναδείξει αυτή τη διαχρονικότητα στις προτιμήσεις.

Όπως, άλλωστε, προειδοποιεί και η ίδια η πλατφόρμα: «Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Οπότε, μην το πάρετε προσωπικά».