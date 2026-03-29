Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29 Μαρτίου 2026, 12:45

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Χοληστερόλη: Οι 4 μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν όλους μας

Πόσο συχνά βλέπεις μια καλλιτέχνιδα να ξαναγράφει από την αρχή την πορεία της – και να το πετυχαίνει τόσο πειστικά όσο η Raye;

Πριν από λίγα χρόνια, η Ρέιτσελ Αγκάθα Κιν , γνωστή ως Raye, πήρε μια απόφαση που καθόρισε την καριέρα της: απομακρύνθηκε από τη δισκογραφική που την κρατούσε εγκλωβισμένη σε ασφαλή αλλά άχρωμα dance κομμάτια. Η ίδια δεν δίσταζε να τα αποκαλεί «βαρετά». Η ρήξη αυτή δεν ήταν απλώς επαγγελματική – ήταν δημιουργική απελευθέρωση.

Το αποτέλεσμα ήρθε με το My 21st Century Blues. Ένας δίσκος άμεσος, ειλικρινής και βαθιά προσωπικός, που έδειξε ότι η Raye είχε πολύ περισσότερα να πει απ’ όσα της επέτρεπαν μέχρι τότε. Με τραγούδια όπως το Escapism και το Oscar Winning Tears, κατέκτησε έξι Brit Awards – ανάμεσά τους και το σημαντικότερο. Η στιγμή της βράβευσης συνοδεύτηκε από ένα αυθόρμητο ξέσπασμα συγκίνησης.

Η πίεση που αλλάζει πρόσωπο

Η επιτυχία, όμως, φέρνει και βάρος. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι για ένα διάστημα δεν μπορούσε να γράψει χωρίς να απορρίπτει τα πάντα. Η αμφιβολία δεν εξαφανίστηκε – απλώς μετατοπίστηκε. Πλέον, όπως λέει, η πίεση είναι εσωτερική, όχι επιβεβλημένη.

Αυτή η ψυχολογική ένταση γίνεται ο βασικός άξονας του δεύτερου άλμπουμ της, This Music May Contain Hope, που εξερευνά τον χωρισμό, την ανασφάλεια, την έκθεση στα social media και τις απογοητεύσεις στις σχέσεις.

Ένας δίσκος χωρίς όρια

Μουσικά, η Raye επιλέγει να ξεφύγει από τις νόρμες. Αναζητά έναν ήχο πιο «ζωντανό», με επιρροές από Motown, τζαζ, μπλουζ και soul. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολυσύνθετο έργο μεγάλης διάρκειας, γεμάτο εναλλαγές.

Η αρχή γίνεται με το I Will Overcome: σε ένα βροχερό Παρίσι, με μια δραματική, σχεδόν θεατρική ορχήστρα που θυμίζει τον Στίβεν Σόντχαϊμ. Στη συνέχεια, η αφήγηση μεταφέρεται στο Νότιο Λονδίνο, όπου οι ιστορίες σχέσεων αποκτούν πιο ρεαλιστικό και καθημερινό χαρακτήρα.

Έρωτας, αυταπάτες και αποκαλύψεις

Στο Beware… The South London Lover Boy σκιαγραφεί άνδρες χωρίς κατεύθυνση και βάθος, ενώ το Nightingale Lane επιστρέφει στον τόπο του πρώτου της έρωτα, σε μια ήσυχη γειτονιά κοντά στο Clapham.

Στο The WhatsApp Shakespeare, μια ιστορία που ξεκινά με ρομαντικά φωνητικά μηνύματα εξελίσσεται σε απογοήτευση, όταν αποκαλύπτεται ότι δεν είναι η μοναδική «πρωταγωνίστρια». Η μουσική ακολουθεί αυτή τη συναισθηματική ανατροπή, περνώντας από καθαρούς hip-hop ρυθμούς σε μια σκοτεινή, σχεδόν κινηματογραφική κορύφωση.

Από το σκοτάδι στο φως

Το Click Clack Symphony, με τη συμβολή του Χανς Ζίμερ, έρχεται σαν μια ώριμη απάντηση στο Escapism: αυτή τη φορά δεν υπάρχει φυγή ή αυτοκαταστροφή, αλλά μια συνειδητή επιλογή φροντίδας και στήριξης.

Από εκεί και μετά, ο δίσκος αλλάζει διάθεση και ανοίγει προς το φως. Το Life Boat κουβαλά μια αίσθηση ελπίδας, ενώ το Joy – με ξεκάθαρες αναφορές στον Μάικλ Τζάκσον και το Don’t Stop ‘Til You Get Enough – ξεχειλίζει από ενέργεια και ελευθερία.

Το Skin & Bone «συνομιλεί» με το Rock Steady της Αρίθα Φράνκλιν, ενώ στο άλμπουμ δίνει το παρών και ο Αλ Γκριν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη soul ταυτότητα του δίσκου.

Ένα φιλόδοξο, αλλά απαιτητικό σύνολο

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχωρίζουν είναι το αυτοσαρκαστικό I Hate The Way I Look Today και το Where The Hell Is My Husband, που ήδη σημειώνει τεράστια απήχηση στο Spotify.

Η ερμηνεία της Raye είναι εντυπωσιακή σε όλη τη διάρκεια, με τεχνική ακρίβεια και συναισθηματική ένταση. Ωστόσο, ο δίσκος δεν είναι «εύκολος»: είναι πυκνός, υπερφορτωμένος και σε σημεία εξαντλητικός. Κλείνει μάλιστα με εκτενείς «τίτλους τέλους», όπου ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών της London Symphony Orchestra.

Ρίσκο που αξίζει

Όσο τον ακούς, τόσο αποκαλύπτει τα επίπεδά του. Δεν λειτουργούν όλα το ίδιο καλά – όμως αυτή ακριβώς η ανομοιογένεια είναι μέρος της ταυτότητάς του.

Σε μια εποχή που η ποπ υπακούει σε αλγοριθμικές «συνταγές» και viral λογικές, η Raye επιλέγει το αντίθετο: να δοκιμάσει, να ξεφύγει, να ρισκάρει.
Και ίσως αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό – και ελπιδοφόρο – αποτύπωμα που αφήνει.

*Με πληροφορίες από: BBC 

«Streets of Minneapolis» 27.03.26

ΗΠΑ: «No Kings», Σπρίνγκστιν, Μπαέζ και μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ με σημείο αναφοράς τη Μινεσότα

Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Στα σκαριά 19.03.26

Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;

Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Music 19.03.26

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

30 χρόνια 18.03.26

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Euroleague 29.03.26

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Stories 29.03.26

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μουντιάλ χωρίς brands

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Ελλάδα 29.03.26

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Euroleague 29.03.26

O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Τα ευρήματα 29.03.26

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)

Ασύλληπτη τραγωδία στο στάδιο «Αζτέκα» – Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου και πέθανε πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Κόσμος 29.03.26

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

