Τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο για την ανερχόμενη ποπ σταρ Raye, κερδίζοντας 6 από τα 7 βραβεία που ήταν υποψήφια στα Brit Awards 2024. Η 26χρονη έγραψε ιστορία το βράδυ του Σαββάτου 2/3 και ξεπέρασε τους Blur, Adele και Χάρι Στάιλς σε αριθμό νικών, σε μία και μόνο τελετή.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός κέρδισε μεταξύ άλλων, τα βραβεία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς» (My 21st Century Blues») και «Τραγούδι της Χρονιάς» (Escapism). Είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το βραβείο τραγουδοποιού της χρονιάς.

Ενώ παραλάμβανε τα βραβεία της ξυπόλητη δήλωσε: «Ο καλλιτέχνης που ήμουν πριν τρία χρόνια δεν θα πίστευε ότι έχω τον έλεγχο – είμαι το αφεντικό του εαυτού μου».

Ωστόσο μιλώντας στο Sky News πριν από την τελετή, η Raye είπε ότι βίωνε τη μία απόρριψη μετά την άλλη από τη δισκογραφική της εταιρεία μέχρι να απαλλαγεί από το συμβόλαιό της. Στη συνέχεια αποφάσισε να τα κυκλοφορήσει η ίδια, με αποτέλεσμα το τραγούδι της «Escapism» να γίνει viral hit στο TikTok και στη συνέχεια νούμερο ένα single. Αυτή ήταν μόνο η αρχή για την ανοδική της πορεία, που την έφτασε στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

Η λίστα των νικητών:

MASTERCARD ALBUM OF THE YEAR

Blur – The Ballad of Darren

J Hus – Beautiful And Brutal Yard

Little Simz – NO THANK YOU

RAYE – My 21st Century Blues

Young Fathers – Heavy Heavy

ARTIST OF THE YEAR

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred again..

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

RAYE

SONG OF THE YEAR

Calvin Harris and Ellie Goulding – “Miracle”

cassö, RAYE and D-Block Europe – “Prada”

Central Cee – “Let Go”

Dave and Central Cee – “Sprinter”

Dua Lipa – Dance The Night (From Barbie The Album)

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

J Hus featuring Drake – “Who Told You”

Kenya Grace – “Strangers”

Lewis Capaldi – “Wish You The Best”

PinkPantheress – “Boy’s a liar”

RAYE featuring 070 Shake – “Escapism.”

Rudimental, Charlotte Plank and Vibe Chemistry –

Dancing Is Healing”

Stormzy featuring Debbie – “Firebabe”

Switch Disco and Ella Henderson – “REACT”

Venbee and Goddard – “Messy In Heaven”

GROUP OF THE YEAR

Blur

Chase & Status

Headie One & K-Trap

Jungle

Young Fathers

BEST NEW ARTIST

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

RAYE

Yussef Dayes

INTERNATIONAL ARTIST OF THE YEAR

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

David Kushner – “Daylight”

Doja Cat – “Paint the Town Red”

Jazzy – “Giving Me”

Libianca – “People”

Meghan Trainor – “Made You Look”

Miley Cyrus – “Flowers”

Noah Kahan – “Stick Season”

Oliver Tree and Robin Schulz – “Miss You”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Peggy Gou – “(It Goes Like) Nanana”

Rema – “Calm Down”

SZA – “Kill Bill”

Tate McRae – “greedy”

Tyla – “Water”

INTERNATIONAL GROUP OF THE YEAR

blink-182

boygenius

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

ALTERNATIVE/ROCK ACT

Blur

Bring Me The Horizon

The Rolling Stones

Young Fathers

Yussef Dayes

HIP-HOP/GRIME/RAP ACT

CASISDEAD

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

DANCE ACT

Barry Can’t Swim

Becky Hill

Calvin Harris

Fred again..

Romy

POP ACT

Calvin Harris

Charli XCX

Dua Lipa

Olivia Dean

RAYE

R&B ACT

Cleo Sol

Jorja Smith

Mahalia

RAYE

SAULT

RISING STAR

Caity Baser

Sekou

The Last Dinner Party