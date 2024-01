Emmy Awards 2024: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Η 75η απονομή των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε φέτος στο Peacock Theater, που βρίσκεται στο κέντρο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό ηθοποιό, Anthony Anderson, μετά από αρκετές αναβολές εξαιτίας της απεργίας των ηθοποιών.

Η λαμπερή βραδιά

Το «The Bear», το «Succession» και το «Beef» ήταν -αναμφίβολα- οι μεγάλοι κερδισμένοι της βραδιάς στα 75α βραβεία Emmy, καθώς… σάρωσαν στις κατηγορίες τους, την ώρα που οι Jeremy Allen White και Ayo Edebiri και οι Steven Yeun και Ali Wong κατέκτησαν τα πρώτα τους βραβεία, σε μία σπουδαία στιγμή.

Οι νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά

The Bear

Καλύτερη μίνι σειρά

Beef

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jeremy Allen White, The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Sarah Snook, Succession

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Kieran Culkin, Succession

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Ali Wong, Beef

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Steven Yeun, BeefΦωτ.: REUTERS/Aude Guerrucci

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ayo Edebiri, The Bear

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Matthew Macfadyen

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Niecy Nash-Betts, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Paul Walter Hauser, Black Bird

Σειρά Variety Talk

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Σεναριογραφημένη Σειρά Ποικίλης Υλης

Last Week Tonight with John Oliver

Σενάριο για Variety Σειρά

Last Week Tonight with John Oliver

Εξαιρετικό Variety Special (Live)

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Πρόγραμμα Reality Competition

RuPaul’s Drag Race

Σενάριο Κωμικής Σειράς

Christopher Storer, The Bear (System)

Σενάριο Δραματικής Σειράς

Jesse Armsμtrong, Succession (Connor’s Wedding)

Σενάριο Μίνι Σειράς

Lee Sung Jin, Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain)

Σκηνοθεσία Κωμικής Σειράς

Christopher Storer, The Bear (Review)

Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς

Mark Mylod, Succession (Connor’s Wedding)

Σκηνοθεσία Μίνι Σειράς

Lee Sung Jin, Beef (Figure of Light)

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστική σειρά

The 1619 Project

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστικό αφιέρωμα

Still: A Michael J. Fox Movie