Πώς το «I Feel Love» της Donna Summer άλλαξε την ποπ μουσική για πάντα

Σε συμπαραγωγή του Giorgio Moroder και του Peter Bellotte, το «I Feel Love» είναι ένα υπνωτικό, αιθέριο κομμάτι συνθετικής μουσικής. Βασισμένο γύρω από το συνθεσάιζερ Moog, το μόνο μέρος του τραγουδιού που δεν παίζεται από μηχανή είναι το kick drum.

Πάνω από αυτή την εμβληματική λούπα, η Donna Summer δίνει μια ονειρική φωνητική ερμηνεία εντελώς διαφορετική από ό,τι αναμενόταν από τους τραγουδιστές της ντίσκο εκείνη την εποχή.

«Το τραγούδι του 1977 κατέληξε να γίνει τεράστια επιτυχία και να γίνει ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της Summer. Επίσης, άφησε ένα ασύγκριτο σημάδι στη μουσική που εξακολουθεί να παραμένει μέχρι σήμερα. Από το κίνημα της house και της techno μέχρι την pop και την R&B, το τραγούδι της Summer άνοιξε νέες πόρτες» γράφει το Rolling Stone σε πρόσφατο άρθρο του.

Η Beyoncé απέτισε φόρο τιμής στη συμβολή της Summer στη χορευτική μουσική, παρεμβάλλοντας το κομμάτι στην αναγεννησιακή της κοπή «Summer Renaissance». Το single και η ίδια η Summer έχουν γίνει οι de facto εκπρόσωποι της περασμένης εποχής της ντίσκο και των εμβληματικών κλαμπ της, όπως το Studio 54.

I Feel Love

«Ήμουν παρακμιακή, ήμουν ηλίθια, ήμουν ανόητη» – Οι σκοτεινές μέρες της Donna Summer

Δημόσια η Donna Summer απέπνεε λάμψη, αλλά ιδιωτικά η σταρ της ντίσκο πάλευε με την κατάθλιψη, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και τις σκέψεις αυτοκτονίας.

Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης το 1976, η Donna Summer βγήκε προς το περβάζι του παραθύρου. Είχε γίνει αυτομάτως διάσημη την προηγούμενη χρονιά με τα οργασμικά φωνητικά της στο single Love to Love You Baby, το οποίο είχε φτάσει στο Νο 2 στις ΗΠΑ και στο Top 10 στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Όμως, άγνωστο στους θαυμαστές της, η Summer αισθανόταν έντονη εσωτερική σύγκρουση για τη σεξουαλική της ερμηνεία, αλλά και στη μέγγενη μιας βίαιης κακοποιητικής σχέσης.

«Ακόμα 10 δευτερόλεπτα και θα είχα φύγει», είπε αργότερα – αλλά το πόδι της μπλέχτηκε σε μια κουρτίνα και εκείνη τη στιγμή μπήκε μια καμαριέρα. «Ένιωσα ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να με συγχωρέσει γιατί τον είχα απογοητεύσει», εξήγησε. «Ήμουν παρακμιακή, ήμουν ηλίθια, ήμουν ανόητη. Αποφάσισα ότι η ζωή μου δεν είχε κανένα νόημα».

«Της ανήκε κάθε τραγούδι αμέσως. Έβγαινε πάντα με μία λήψη – ποτέ δε ζοριζόταν»

«Τραγουδούσε με αυτό το απίστευτο, διαισθητικό συναίσθημα»

Αυτά τα συναισθήματα ήταν κρυμμένα από ένα κοινό που τη γνώριζε ως μια από τις πιο γοητευτικές και τρομερά ταλαντούχες μορφές της αμερικανικής ποπ, τη γυναίκα που αργότερα θα τραγουδούσε το I Feel Love που άλλαξε τον κόσμο, τα καμαρωτά Hot Stuff και Bad Girls, τη βομβαρδιστική ποπ του She Works Hard for the Money και τόσες άλλες αναβράζουσες επιτυχίες.

Ακόμα και τώρα, 12 χρόνια από τότε που πέθανε από καρκίνο, ο παραγωγός και συν-συγγραφέας της Pete Bellotte εξακολουθεί να τη θεωρεί «την καλύτερη φωνή που έχω ηχογραφήσει ποτέ. Τραγουδούσε με αυτό το απίστευτο, διαισθητικό συναίσθημα. Της ανήκε κάθε τραγούδι αμέσως. Έβγαινε πάντα με μία λήψη – ποτέ δε ζοριζόταν».

Αλλά – όπως διερευνάται σε ένα ντοκιμαντέρ του 2023, το Love to Love You, Donna Summer – πίσω από τη λαμπερή της προσωπικότητα της βασίλισσας της ντίσκο κρυβόταν πολύς αγώνας. Η Summer βασανιζόταν κρυφά από τραύματα, ενοχές και ανασφάλειες. «Έχω αλλάξει για πάντα από αυτή τη διαδικασία», λέει η συν-σκηνοθέτης της ταινίας -και κόρη της Summer- Μπρούκλιν Σουντάνο. «Νιώθω ευγνωμοσύνη που γνωρίζω αυτή την πλευρά της, γιατί ήταν πολύ έντονη».

«Έκανε τη δουλειά του διαβόλου καλύτερα από τους περισσότερους»

Όταν η Summer τραγουδούσε στην εκκλησία ως παιδί, μερικές φορές δυσκολευόταν να πετύχει τις υψηλές νότες. Απογοητευμένη, μια μέρα προσευχήθηκε: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, δίδαξέ με πώς να τραγουδάω καλύτερα». Η εκκλησία ήταν πηγή πίστης και ελπίδας για τη νεαρή Summer.

Μεγάλωσε σε ένα βαθιά θρησκευόμενο σπίτι, αλλά ως έφηβη κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πάστορα. «Έκανε τη δουλειά του διαβόλου καλύτερα από τους περισσότερους», λέει ο αδελφός της Summer, ο Ρίκι Γκέινς, στην ταινία. «Ήταν μια καθοριστική στιγμή στη ζωή της».

Μια στιγμή, την οποία η Σάμερ δεν περιέγραψε ποτέ δημόσια μέχρι που δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της το 2003, τα οποία το νήμα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ. «Με κοιτάτε, αλλά αυτό που βλέπετε δεν είναι αυτό που είμαι», ακούμε τη Summer να λέει στην αρχή της ταινίας. «Πόσους ρόλους παίζω στη ζωή μου;».

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του 2023

«Άσχημη» και «ανεπαρκής»

Μεγάλο μέρος της ταινίας αποτελείται από υλικό της ίδιας της Summer, καθώς ήταν μια ενθουσιώδης ερασιτέχνης σκηνοθέτης που της άρεσε να γυρίζει ταινίες στο δρόμο ή στο σπίτι. Υπάρχουν ταινίες της ως παρωδία χαρτορίχτρας, σε οικογενειακά Χριστούγεννα, σε χορευτικά πάρτι σε αίθουσες ξενοδοχείων, καθισμένη ήσυχα στο πιάνο και αφήνοντας τη φωνή της να ηχήσει αψεγάδιαστα μέσα στο οικογενειακό σπίτι. Τα μουσικά ορόσημα της ζωής της ξεχειλίζουν, όπως οι οκτώ επιτυχίες της στο Top 5 των ΗΠΑ σε ένα καταιγιστικό διάστημα 18 μηνών στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Μεγαλώνοντας στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, η Summer υπέστη ρατσισμό από μικρή ηλικία και ξυλοκοπήθηκε από συμμορίες λευκών νέων- μια ουλή στο πρόσωπο την έκανε να αισθάνεται «άσχημη» και «ανεπαρκής». Παραλίγο επίσης να πεθάνει από πνιγμό όταν ήταν οκτώ ετών.

Το άτομο στο οποίο εξελίχθηκε ήταν αστείο και εξαιρετικά ταλαντούχο, αλλά και επιφυλακτικό και κλειστό. Όταν έγινε μητέρα, κράτησε την κρεβατοκάμαρά της κλειδωμένη, εκτός ορίων ακόμη και για τα ίδια της τα παιδιά- όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα στα τελευταία χρόνια της ζωής της, δεν το είπε σε κανέναν εκτός του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος. «Αυτό ήταν πολύ δύσκολο», λέει η κόρη της. «Σεβαστήκαμε το ταξίδι της, αλλά ήταν δύσκολο, επειδή οι άνθρωποι έκαναν ερωτήσεις και έπρεπε να πούμε: “Ω, είναι μια χαρά”».

Η άκρως ερωτικοποιημένη μουσική ήταν επίσης θεμελιωδώς αντίθετη με το υπόβαθρο της Summer – ως παιδί, ο πατέρας της τη χαστούκιζε επειδή φορούσε κόκκινο βερνίκι νυχιών αφού, όπως έλεγε, «αυτό φορούσαν οι πόρνες»

Η ερωτικοποιημένη μουσική ερχόταν σε αντίθεση με την ανατροφή

Αφού μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στο psych-rock συγκρότημα Crow, η Summer απέκτησε έναν ρόλο στο μιούζικαλ Hair. Η παραγωγή την οδήγησε στη Γερμανία το 1968, όπου πέντε χρόνια αργότερα κατέληξε να παντρευτεί τον Αυστριακό ηθοποιό Helmuth Sommer και να αποκτήσουν την κόρη τους Mimi.

Δουλεύοντας ως συνοδευτική τραγουδίστρια στο Μόναχο, γνώρισε τους παραγωγούς Bellotte και Giorgio Moroder.

Μέχρι το 1975, οι τρεις τους είχαν γράψει το Love to Love You Baby, το σχέδιο για την αποπνικτική ντίσκο που ήταν τόσο κυριολεκτικό στην απόδοση των σεξουαλικών βογγητών και στεναγμών που το BBC το απαγόρευσε. Αλλά, ήδη από το 1976, ήταν κάτι που η Summer δεν ήθελε να την καθορίσει. «Έχω τόσα πολλά περισσότερα να προσφέρω», δήλωσε στο Rolling Stone.

Η άκρως ερωτικοποιημένη μουσική ήταν επίσης θεμελιωδώς αντίθετη με το υπόβαθρο της Summer – ως παιδί, ο πατέρας της τη χαστούκιζε επειδή φορούσε κόκκινο βερνίκι νυχιών αφού, όπως έλεγε, «αυτό φορούσαν οι πόρνες». Ο Bellotte θυμάται ότι πήγε σε ένα πάρτι για την παρουσίαση του «πρόστυχου» single, αλλά δε συστήθηκε στους γονείς της Summer. «Νομίζω ότι ήμασταν εχθροί», λέει.

Κακοποίηση μαμάς και κόρης

Αυτό δημιούργησε μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση – και η ραγδαία άνοδος της Summer στη δόξα συνοδεύτηκε από την ψυχική της παρακμή. «Οι πιο θλιβερές μέρες της ύπαρξής μου ήταν στο απόγειο της καριέρας μου», δήλωσε η ίδια. Καθώς αγωνιζόταν, η κόρη της, Mimi στάλθηκε να ζήσει με τους παππούδες της και η Summer, σε διάσταση πλέον με τον σύζυγό της, υπέμεινε μια καταχρηστική σχέση με τον καλλιτέχνη Peter Mühldorfer.

Ένας ξυλοδαρμός την άφησε αναίσθητη, με μαυρισμένο μάτι και σπασμένα πλευρά. Στα τέλη του 1976, η Summer σκεφτόταν να αυτοκτονήσει σε εκείνο το δωμάτιο ξενοδοχείου.

Όταν αποκαλύπτεται ότι και η Mimi κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί, μέσα στο σπίτι της οικογένειας από κάποιον συγγενή της οικονόμου, η ταινία απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από το παραδοσιακό μουσικό ντοκιμαντέρ και μετατρέπεται σε ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά το τραύμα των γενεών και την πολυπλοκότητα αυτού του τραύματος όταν εμπλέκεται με την οικογένεια, την πίστη και τη φήμη.

Εξαιρετικά «χριστιανή»

Η εμπορική επιτυχία της Summer κορυφώθηκε το 1979 με το πολυεκατομμυριούχο Bad Girls. Το 1980 παντρεύτηκε τον Bruce Sudano και μέχρι το 1982 είχε αποκτήσει άλλες δύο κόρες, την Brooklyn και την Amanda.

Άλλο ένα επιτυχημένο άλμπουμ προσγειώθηκε το 1983 με το She Works Hard for the Money, αλλά η οικογενειακή ζωή έγινε περισσότερο επίκεντρο. Το ίδιο και η πίστη, με τη Summer να αναγεννιέται χριστιανή.

Σε μια συναυλία του 1983, λέγεται ότι είπε κάτι που προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στους LGBTQ+ θαυμαστές της – μια κοινότητα που είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της. Στη συνέχεια διαψεύστηκε έντονα και με δάκρυα από την ίδια τη Summer σε συνέντευξη στο περιοδικό Advocate. Ωστόσο, η Summer είπε ότι το AIDS ήταν η τιμωρία του Θεού για την ομοφυλοφιλία.

Η τραγουδίστρια προσπάθησε να επανορθώσει εμφανιζόμενη σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για το AIDS, ενώ δήλωσε δημόσια: «Το τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι με το σώμα τους είναι προσωπική τους προτίμηση».

*Το Love To Love You, Donna Summer είναι παραγωγή του HBO.