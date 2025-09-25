magazin
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με τραγούδι του 2012!
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με τραγούδι του 2012!

Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατο που Παντελή Παντελίδη, ωστόσο τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας κρατούν «συντροφιά» μέχρι και σήμερα.

Πάνος Καισσαράτος
Μπορώ να πω ότι είμαι η γενιά που «μεγάλωσε» με τον Παντελή Παντελίδη. Όσο πρόλαβε τουλάχιστον να «μας μεγαλώσει» πριν τον άδοξο χαμό του.

Θυμάμαι να βιώνω την «εκτόξευσή» του από το κρεβάτι και την κιθάρα (και την παντόφλα, την οποία χρησιμοποιούσαν ως… μομφή όσοι ήθελαν να τον μειώσουν) στις μεγάλες πίστες και στις ουρές που έφταναν μέχρι τον δρόμο στην παραλιακή.

YouTube thumbnail

Θυμάμαι και το τηλεφώνημα που μου είχε κάνει εκείνο το πρωί της 18ης Φεβρουαρίου η υπεύθυνή μου τότε στο in.gr, η οποία ήξερε ότι είμαι φαν: «Θέλω να μείνεις ψύχραιμος, αλλά ο τραγουδιστής που λένε όλοι ότι πέθανε είναι ο Παντελίδης».

Η καριέρα του Παντελή Παντελίδη ήταν σύντομη. Το νήμα της ζωής του κόπηκε νωρίς και μαζί σταμάτησε και μια καριέρα που κανείς δεν ξέρει που θα μπορούσε να φτάσει. Και δεν θα μάθουμε ποτέ.

Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι πως ακόμα κι αν έφυγε από τη ζωή, ο Παντελής Παντελίδης δεν έχει σταματήσει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας, μέσα από τα τραγούδια του!

Και πάλι στην κορυφή τραγούδι του Παντελίδη, 9 χρόνια μετά τον θάνατό του

Η παρακάτω είδηση είναι από αυτές τις ειδήσεις που σε κάνουν να χαμογελάς μελαγχολικά. Ο Παντελής Παντελίδης, εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του, βρίσκεται και πάλι στην κορυφή.

Όχι με κάποιο αδημοσίευτο υλικό, ούτε με κάποια «ανακύκλωση» από τη δισκογραφία· αλλά με ένα τραγούδι που γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 2012, το «Ίσως ήσουν κυρία». Ένα τραγούδι που οι παλιοί είχαν ήδη αγαπήσει και οι νεότεροι τώρα ανακαλύπτουν, μέσα από το TikTok, τα playlists και τη δύναμη του streaming.

YouTube thumbnail

Για πάνω από πέντε μέρες το «ίσως ήσουν κυρία» βρίσκεται στην κορυφή του Spotify και της Apple Music. Κι αυτό δεν είναι μικρό πράγμα για έναν καλλιτέχνη. Πόσο μάλλον όταν ο εν λόγω καλλιτέχνης έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 3.506 μέρες.

Πρόκειται για μια μια απόδειξη ότι τα τραγούδια του Παντελή δεν «έμειναν» στη στιγμή που τα έγραψε, αλλά ταξιδεύουν στον χώρο, στον χρόνο…

Γίνονται καινούρια ξανά και ξανά, βρίσκουν τον δρόμο τους σε νέα αυτιά και νέες καρδιές.

Κι ίσως αυτή να ήταν πάντα η δύναμή του: να μιλά απλά, να μιλά σαν φίλος, να τραγουδά σαν να κάθεται απέναντί σου με μια κιθάρα στο χέρι. Το «Ίσως ήσουν κυρία» ξανακούγεται σήμερα δυνατά, όχι σαν μια ανάμνηση αλλά σαν ένα τραγούδι φρέσκο, που θα μπορούσε να είχε γραφτεί χτες.

Η ιστορία ενός φαινομένου

Ο Παντελής Παντελίδης γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1983 στη Νέα Ιωνία Αττικής. Το νήμα της ζωής μου κόπηκε τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016 σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το αυτοκίνητό του, έφυγε από την πορεία του, προσκρούοντας στις προστατευτικές μπάρες. Αφού οι τεχνικοί της τροχαίας τον απεγκλώβισαν από το όχημα, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος της Νέας Ιωνίας, ενώ νωρίτερα η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ο Παντελίδης τάφηκε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Πριν όμως από το μαύρο πρωινό, ο Παντελίδης είχε ήδη γράψει τη δική του μικρή αλλά πυκνή πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Αυτοδίδακτος — χωρίς ποτέ να έχει σπουδάσει μουσική — έμαθε μόνος του να παίζει κιθάρα, έγραφε στίχους και τραγούδια και βιντεοσκοπούσε ερμηνείες που ανέβαζε στο YouTube. Η πρώτη του έκθεση στο ευρύ κοινό ήρθε μέσω αυτού του διαδικτυακού μονοπατιού — όχι από μεγάλες εταιρείες, αλλά από τους θεατές και θαυμαστές του.

@minosemi_official «Ίσως Ήσουν Κυρία» 🎶 (Αλκοολικές Οι Νύχτες – 2012) @pantelis.pantelidis.real #viral #pantelispantelidis #greektiktok #fyp #tiktokgreece ♬ Isos Isoun Kiria – Pantelis Pantelidis

Το 2012 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Αλκοολικές οι νύχτες, που έφτασε να γίνει διπλά πλατινένια. Από μέσα της ξεπήδησαν επιτυχίες όπως το «Δεν ταιριάζετε σου λέω», «Συνοδεύομαι», «Παραμυθιάζομαι», «Λιώμα σε γκρεμό» — τραγούδια που άγγιξαν τις καρδιές του κοινού. Ακολούθησαν οι δίσκοι Ουράνιο τόξο που του λείπανε 2 χρώματα (2013), Πανσέληνος και κάτι / Εισ-Πνοή (2014) και Πανσέληνος και κάτι / Εκ-Πνοή (2015).

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό του

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του κυκλοφόρησε ένα από τα τραγούδια του το «Θυμάμαι» και 10 μήνες μετά το «Άλλη Μια Ευκαιρία» που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί όσο ήταν εν ζωή. Στις 18 Φεβρουαρίου 2017, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του, κυκλοφόρησε ένα άλλο ακυκλοφόρητο τραγούδι του το «Καράβια στον Βυθό», το οποίο διατηρεί πανελλήνιο ρεκόρ προβολών στο ελληνικό YouTube σε 24 ώρες αφού ξεπέρασε μέσα σε μόλις 1 ημέρα τις 1.000.000 προβολές.

YouTube thumbnail

Στις 25 Μαΐου 2018 κυκλοφόρησε νέο τραγούδι του Παντελή Παντελίδη με τίτλο «Πάλι Πάλι» το πέμπτο κατά σειρά μετά τον θάνατό του. Στις 20 Δεκεμβρίου 2018 κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, το «Αχ και να ‘ξερα πού να ‘σαι» και το «Κάνε τα πάντα απόψε», τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο νέο άλμπουμ «Αχ και να ‘ξερα πού να ‘σαι».

YouTube thumbnail

Παρά τη σύντομη καριέρα του, ο Παντελίδης κατάφερε να αφήσει ένα μεγάλο αποτύπωμα: τραγούδια που δεν ξεχνιούνται εύκολα, μια φωνή που συνοδεύει, και μια σχέση με το κοινό που δεν βασιζόταν στη λάμψη, αλλά στην αλήθεια.

Το γεγονός ότι, τόσα χρόνια μετά, η μουσική του εξακολουθεί να «δουλεύει» ψηφιακά και συναισθηματικά, είναι η καλύτερη μαρτυρία ότι ο Παντελής δεν «έφυγε» ποτέ — απλώς συνεχίζει από άλλο σημείο.

