Μάνος Χατζιδάκις: Ακυκλοφόρητο έργο του θα κυκλοφορήσει από την Panik

Ένα ακυκλοφόρητο έργο του Μάνου Χατζιδάκι πρόκειται να κυκλοφορήσει, 32 χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου δημιουργού.

Την αποκάλυψη έκανε ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, μέσω ανάρτησης στο Instagram, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γιώργο Χατζιδάκι, γιο και κληρονόμο που μεγάλου μας δημιουργού.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε ο Γιώργος Αρσενάκος, τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι στο φακό, έχοντας σε πρώτο πλάνο μια κορνίζα με τη φωτογραφία του Μάνου Χατζιδάκι.

Η ανάρτηση του Γιώργου Αρσανάκου

«Μαζί με τον Γιώργο Χατζιδάκι, στον κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι — του σημαντικότερου Έλληνα συνθέτη που έδωσε παγκόσμια φωνή στη μουσική μας.

Η δημιουργική και επιτυχημένη συνεργασία μας συνεχίζεται με την έκδοση ενός ακυκλοφόρητου έργου.

Δεν είναι απλώς μια μουσική έκδοση είναι η παρουσίαση ενός ανέκδοτου έργου “που πρέπει να υπάρχει“», έγραψε ο Γιώργος Αρσενάκος, στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία τους.

Ο Μάνος Χατζιδάκις, το 1960, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το τραγούδι «Τα Παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του σκηνοθέτη Ζυλ Ντασέν.

Ωστόσο, ο συνθέτης δεν παραβρέθηκε στην απονομή για να παραλάβει το βραβείο αλλά ούτε και κάποιος άλλος για εκείνον. Το βραβείο αποστάλθηκε λίγες μέρες μετά, όμως χάθηκε στον δρόμο. Στην φωτογραφία του με το Όσκαρ κρατάει της Κατίνας Παξινού από την οποία το δανείστηκε.