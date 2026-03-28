Η ιδρύτρια του θρυλικού συγκροτήματος Sonic Youth από τη Νέα Υόρκη, Κιμ Γκόρντον, κυκλοφορεί το «Play Me», το τρίτο σόλο άλμπουμ της: «Πάντα συμπεριφερόμουν περισσότερο ως κοινωνιολόγος παρά ως καλλιτέχνις» λέει.

Μάλλον η 72χρονη ρόκερ δεν έχει ακούσει ποτέ για τον Francisco Giner de los Ríos, έναν διανοούμενο και εκπαιδευτικό της αλλαγής του αιώνα, ο οποίος το 1876 ίδρυσε το διάσημο ισπανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Institución Libre de Enseñanza. Ωστόσο, θα συμφωνούσε απόλυτα με την επιθυμία του, όλα αυτά τα χρόνια, να γίνεται «κάθε μέρα πιο ριζοσπαστικός και πιο άψογος».

«Σε μια ηλικία που πολλοί θα επέλεγαν να συνταξιοδοτηθούν και να ζήσουν από τους καρπούς της δικής τους φήμης, η μούσα της εναλλακτικής ροκ σκηνής της Νέας Υόρκης και συνιδρύτρια, μαζί με τον Θέρστον Μουρ, του συγκροτήματος Sonic Youth, κυκλοφόρησε το τρίτο σόλο άλμπουμ της» σχολιάζει ο Rafa De Miguel στην El Pais.

Όλοι ήθελαν να τη μιμηθούν

Το «Play Me» περιλαμβάνει 12 τραγούδια στα οποία ο ακροατής αναγνωρίζει τον χαρακτηριστικό ήχο της Γκόρντον από την πρώτη κιόλας συγχορδία. Δεν έχουν πλέον εκείνο τον ωμό, παραφωνικό ήχο του θορυβώδους, μηδενιστικού και καταστροφικού ροκ των δεκαετιών του ’80 και του ’90, όταν η καλλιτέχνιδα είχε αναδειχθεί σε μουσικό είδωλο που όλοι ήθελαν να μιμηθούν και πολλές γυναίκες φιλοδοξούσαν να αντιγράψουν.

Από τη συνεργασία της με τον Τζάστιν Ρέιζεν, τον γεννημένο στη Νέα Υόρκη και εγκατεστημένο στην Καλιφόρνια μουσικό παραγωγό που ειδικεύεται στη ραπ και την ηλεκτρονική μουσική, τα κομμάτια της έχουν αποκτήσει έναν υπνωτικό, βιομηχανική ρυθμό, με τη βοήθεια της φωνής της Γκόρντον, η οποία πάντα ψιθυρίζει την ευαλωτότητα κάποιου που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Κατά τη διάρκεια των περισσότερων από δύο δεκαετιών που πέρασε με τον τότε σύζυγό της, Μουρ, και τον συνάδελφο κιθαρίστα, Λι Ρανάλντο, ο ήχος του μπάσου της καλλιτέχνιδας έγινε το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος. Στο νέο άλμπουμ, αυτοί οι αναρχικοί και ασύνδετοι ήχοι αντηχούν επίσης ως το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Γκόρντον.

Μεταμέλειες

«Τι κάνεις για να διατηρείς θετική διάθεση σε έναν τόσο ταραχώδη κόσμο» ρωτάει την Κιμ Γκόρντον ο @revelstoke, ένας αναγνώστης του Guardian.

«Η δημιουργία τέχνης είναι πάντα ένα καλό αντίδοτο –σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις κάποιο έλεγχο πάνω σε κάτι, και αυτό μπορεί να είναι θετικό. Επίσης, βλέπω πολλές ταινίες και κακές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το The Pitt, και είδα εκείνη τη νέα σειρά, το Vladimir» απάντησε αυτή.

«Μεταμέλειες. Έχεις μερικές; Ή μήπως είναι τόσο λίγες που δεν αξίζει να τις αναφέρεις;» συνεχίζει μια άλλη αναγνώστρια του Guardian, η @grayce, για να λάβει την απάντηση από τη ρόκερ:

«Ίσως είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρω. Οι μεταμέλειες, δεν είναι απλώς μια μορφή νοσταλγίας; Όταν κοιτάζω πίσω, εύχομαι να είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν μετακόμισα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Θα μπορούσα να είχα ασχοληθεί πιο ενεργά με την τέχνη και να μην είχα αρχίσει να παίζω σε μπάντα».

«Πιτζάμες, οδοντόκρεμα, μάσκαρα, κραγιόν, σαμπουάν, οδοντικό νήμα, τηλέφωνο στον κτηνίατρο, τσιγάρα για τον Κέλερ -τον αδελφό της Γκόρντον, ο οποίος πάσχει από παρανοϊκή σχιζοφρένεια και του οποίου τα ποιήματα δημοσίευσε η τραγουδίστρια το 2023- … τζιν, πιτζάμες, Bella Freud, YSL, δονητής… bye bye»

Bye Bye

Η εικόνα της κλασικής κομψότητας και ευαισθησίας που εκπέμπει η τραγουδίστρια έρχεται σε έντονη αντίθεση με το περιεχόμενο του άλμπουμ. Αν και επέστρεψε στην Καλιφόρνια, τη γη όπου μεγάλωσε και που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της, μετά τη διάλυση των Sonic Youth και το τέλος του γάμου της, η Γκόρντον δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. «Θεωρώ τον εαυτό μου μια εικαστική καλλιτέχνιδα που δημιουργεί μουσική», εξηγεί στην El Pais.

Στο προηγούμενο άλμπουμ της, The Collective (2024), συμπεριέλαβε ένα κομμάτι, το Bye Bye, στο βιντεοκλίπ του οποίου εμφανίζεται η κόρη της, Κόκο Γκόρντον Μουρ. Μια νεαρή γυναίκα διαπράττει την επαναστατική πράξη να φύγει από το σπίτι, να μείνει σε ένα μοτέλ και να κόψει τα μαλλιά της.

Αλλά είναι ο συγχρονισμένος ρυθμός με τον οποίο η τραγουδίστρια απαγγέλλει μια σειρά από μπανάλ, καθημερινά, αλλά και προκλητικά αντικείμενα και εργασίες, σαν μια αυτοσχέδια λίστα με πράγματα που πρέπει να πάρει μαζί της, που κάνει το τραγούδι υπνωτικό.

«Πιτζάμες, οδοντόκρεμα, μάσκαρα, κραγιόν, σαμπουάν, οδοντικό νήμα, τηλέφωνο στον κτηνίατρο, τσιγάρα για τον Κέλερ -τον αδελφό της Γκόρντον, ο οποίος πάσχει από παρανοϊκή σχιζοφρένεια και του οποίου τα ποιήματα δημοσίευσε η τραγουδίστρια το 2023- … τζιν, πιτζάμες, Bella Freud, YSL, δονητής… bye bye», λένε οι στίχοι.

Έγινε φαινόμενο στο TikTok. Η Γενιά Ζ ανακάλυψε εκ νέου τη Γκόρντον, και πολλά κορίτσια βιντεοσκόπησαν τον εαυτό τους να παραφράζουν τη λίστα ενώ έφτιαχναν τις βαλίτσες τους.

Στο νέο άλμπουμ, η Γκόρντον περιλαμβάνει το «ByeBye25!». Είναι ο ίδιος δυναμικός ρυθμός, αλλά με το τραχύ υπόβαθρο μιας κιθάρας. Και αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια απαγγέλλει όλα εκείνα τα λόγια, τις έννοιες ή τα πράγματα που ενοχλούν τις αυταρχικές και φανατικές ορδές που ώθησαν τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. «Ηλεκτρικά οχήματα, θεραπεία μετατροπής, ομοφυλόφιλοι, μετανάστες… διαφορετικότητα, τρανσέξουαλ, Ισπανόφωνοι, γυναίκες, αδικία, ευκαιρίες, κλιματική αλλαγή, Elle».

*Με στοιχεία από theguardian.com και elpais.com | Αρχική φωτό: Η Kim Gordon το 2026 / MoniHaworth