28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Η Κιμ Γκόρντον στα 72 της – Θρύλος του ροκ, εχθρός του Τραμπ
Music 28 Μαρτίου 2026, 14:10

Η Κιμ Γκόρντον στα 72 της – Θρύλος του ροκ, εχθρός του Τραμπ

Η Κιμ Γκόρντον μιλάει στον Guardian και στην El Pais για τη ντροπαλότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και το κουλ στυλ του Ζοχράν Μαμντάνι.

Έφη Αλεβίζου
Ηρεμία: Η σύγχρονη υπερδύναμη στην εποχή του θορύβου

Η ιδρύτρια του θρυλικού συγκροτήματος Sonic Youth από τη Νέα Υόρκη, Κιμ Γκόρντον, κυκλοφορεί το «Play Me», το τρίτο σόλο άλμπουμ της: «Πάντα συμπεριφερόμουν περισσότερο ως κοινωνιολόγος παρά ως καλλιτέχνις» λέει.

Μάλλον η 72χρονη ρόκερ δεν έχει ακούσει ποτέ για τον Francisco Giner de los Ríos, έναν διανοούμενο και εκπαιδευτικό της αλλαγής του αιώνα, ο οποίος το 1876 ίδρυσε το διάσημο ισπανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Institución Libre de Enseñanza. Ωστόσο, θα συμφωνούσε απόλυτα με την επιθυμία του, όλα αυτά τα χρόνια, να γίνεται «κάθε μέρα πιο ριζοσπαστικός και πιο άψογος».

«Σε μια ηλικία που πολλοί θα επέλεγαν να συνταξιοδοτηθούν και να ζήσουν από τους καρπούς της δικής τους φήμης, η μούσα της εναλλακτικής ροκ σκηνής της Νέας Υόρκης και συνιδρύτρια, μαζί με τον Θέρστον Μουρ, του συγκροτήματος Sonic Youth, κυκλοφόρησε το τρίτο σόλο άλμπουμ της» σχολιάζει ο Rafa De Miguel στην El Pais.

Όλοι ήθελαν να τη μιμηθούν

Το «Play Me» περιλαμβάνει 12 τραγούδια στα οποία ο ακροατής αναγνωρίζει τον χαρακτηριστικό ήχο της Γκόρντον από την πρώτη κιόλας συγχορδία. Δεν έχουν πλέον εκείνο τον ωμό, παραφωνικό ήχο του θορυβώδους, μηδενιστικού και καταστροφικού ροκ των δεκαετιών του ’80 και του ’90, όταν η καλλιτέχνιδα είχε αναδειχθεί σε μουσικό είδωλο που όλοι ήθελαν να μιμηθούν και πολλές γυναίκες φιλοδοξούσαν να αντιγράψουν.

Από τη συνεργασία της με τον Τζάστιν Ρέιζεν, τον γεννημένο στη Νέα Υόρκη και εγκατεστημένο στην Καλιφόρνια μουσικό παραγωγό που ειδικεύεται στη ραπ και την ηλεκτρονική μουσική, τα κομμάτια της έχουν αποκτήσει έναν υπνωτικό, βιομηχανική ρυθμό, με τη βοήθεια της φωνής της Γκόρντον, η οποία πάντα ψιθυρίζει την ευαλωτότητα κάποιου που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Κατά τη διάρκεια των περισσότερων από δύο δεκαετιών που πέρασε με τον τότε σύζυγό της, Μουρ, και τον συνάδελφο κιθαρίστα, Λι Ρανάλντο, ο ήχος του μπάσου της καλλιτέχνιδας έγινε το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος. Στο νέο άλμπουμ, αυτοί οι αναρχικοί και ασύνδετοι ήχοι αντηχούν επίσης ως το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Γκόρντον.

Μεταμέλειες

«Τι κάνεις για να διατηρείς θετική διάθεση σε έναν τόσο ταραχώδη κόσμο» ρωτάει την Κιμ Γκόρντον ο @revelstoke, ένας αναγνώστης του Guardian.

«Η δημιουργία τέχνης είναι πάντα ένα καλό αντίδοτο –σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις κάποιο έλεγχο πάνω σε κάτι, και αυτό μπορεί να είναι θετικό. Επίσης, βλέπω πολλές ταινίες και κακές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το The Pitt, και είδα εκείνη τη νέα σειρά, το Vladimir» απάντησε αυτή.

«Μεταμέλειες. Έχεις μερικές; Ή μήπως είναι τόσο λίγες που δεν αξίζει να τις αναφέρεις;» συνεχίζει μια άλλη αναγνώστρια του Guardian, η @grayce, για να λάβει την απάντηση από τη ρόκερ:

«Ίσως είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρω. Οι μεταμέλειες, δεν είναι απλώς μια μορφή νοσταλγίας; Όταν κοιτάζω πίσω, εύχομαι να είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν μετακόμισα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Θα μπορούσα να είχα ασχοληθεί πιο ενεργά με την τέχνη και να μην είχα αρχίσει να παίζω σε μπάντα».

«Πιτζάμες, οδοντόκρεμα, μάσκαρα, κραγιόν, σαμπουάν, οδοντικό νήμα, τηλέφωνο στον κτηνίατρο, τσιγάρα για τον Κέλερ -τον αδελφό της Γκόρντον, ο οποίος πάσχει από παρανοϊκή σχιζοφρένεια και του οποίου τα ποιήματα δημοσίευσε η τραγουδίστρια το 2023- … τζιν, πιτζάμες, Bella Freud, YSL, δονητής… bye bye»

Bye Bye

Η εικόνα της κλασικής κομψότητας και ευαισθησίας που εκπέμπει η τραγουδίστρια έρχεται σε έντονη αντίθεση με το περιεχόμενο του άλμπουμ. Αν και επέστρεψε στην Καλιφόρνια, τη γη όπου μεγάλωσε και που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της, μετά τη διάλυση των Sonic Youth και το τέλος του γάμου της, η Γκόρντον δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. «Θεωρώ τον εαυτό μου μια εικαστική καλλιτέχνιδα που δημιουργεί μουσική», εξηγεί στην El Pais.

Στο προηγούμενο άλμπουμ της, The Collective (2024), συμπεριέλαβε ένα κομμάτι, το Bye Bye, στο βιντεοκλίπ του οποίου εμφανίζεται η κόρη της, Κόκο Γκόρντον Μουρ. Μια νεαρή γυναίκα διαπράττει την επαναστατική πράξη να φύγει από το σπίτι, να μείνει σε ένα μοτέλ και να κόψει τα μαλλιά της.

Αλλά είναι ο συγχρονισμένος ρυθμός με τον οποίο η τραγουδίστρια απαγγέλλει μια σειρά από μπανάλ, καθημερινά, αλλά και προκλητικά αντικείμενα και εργασίες, σαν μια αυτοσχέδια λίστα με πράγματα που πρέπει να πάρει μαζί της, που κάνει το τραγούδι υπνωτικό.

«Πιτζάμες, οδοντόκρεμα, μάσκαρα, κραγιόν, σαμπουάν, οδοντικό νήμα, τηλέφωνο στον κτηνίατρο, τσιγάρα για τον Κέλερ -τον αδελφό της Γκόρντον, ο οποίος πάσχει από παρανοϊκή σχιζοφρένεια και του οποίου τα ποιήματα δημοσίευσε η τραγουδίστρια το 2023- … τζιν, πιτζάμες, Bella Freud, YSL, δονητής… bye bye», λένε οι στίχοι.

Έγινε φαινόμενο στο TikTok. Η Γενιά Ζ ανακάλυψε εκ νέου τη Γκόρντον, και πολλά κορίτσια βιντεοσκόπησαν τον εαυτό τους να παραφράζουν τη λίστα ενώ έφτιαχναν τις βαλίτσες τους.

Στο νέο άλμπουμ, η Γκόρντον περιλαμβάνει το «ByeBye25!». Είναι ο ίδιος δυναμικός ρυθμός, αλλά με το τραχύ υπόβαθρο μιας κιθάρας. Και αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια απαγγέλλει όλα εκείνα τα λόγια, τις έννοιες ή τα πράγματα που ενοχλούν τις αυταρχικές και φανατικές ορδές που ώθησαν τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. «Ηλεκτρικά οχήματα, θεραπεία μετατροπής, ομοφυλόφιλοι, μετανάστες… διαφορετικότητα, τρανσέξουαλ, Ισπανόφωνοι, γυναίκες, αδικία, ευκαιρίες, κλιματική αλλαγή, Elle».


*Με στοιχεία από theguardian.com και elpais.com | Αρχική φωτό: Η Kim Gordon το 2026 / MoniHaworth

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Ηρεμία: Η σύγχρονη υπερδύναμη στην εποχή του θορύβου

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο

H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
ΗΠΑ: «No Kings», Σπρίνγκστιν, Μπαέζ και μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ με σημείο αναφοράς τη Μινεσότα

Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;

Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»
Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»

Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας

Σφοδρή επίθεση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Οι ομιλίες Γιώργου Παπανδρέου, Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου. Ανακοίνωσε κάθοδο στον Νότιο Τομέα Αθηνών η Άννα Διαμαντοπούλου

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
«Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους στην Ηλεία

Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

