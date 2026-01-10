magazin
H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Music 10 Ιανουαρίου 2026 | 19:30

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Spotlight

Λίγο μετά την έναρξη της συνέντευξης στους Times, η Άντζι Μπόουι προσφέρει μια ειλικρινά εκπληκτική προοπτική για το πώς βοήθησε στη δημιουργία της σεξουαλικά προκλητικής εικόνας του Ντέιβιντ την εποχή του Ziggy Stardust. Απλά, δεν ήθελε να μείνει έγκυος.

«Ο πατέρας μου δεν ήθελε να κάνω τίποτα που θα έβλαπτε τα σχέδιά του στην Κύπρο» λέει η Άντζι Μπάουι, η οποία μεγάλωσε στο νησί όπου δούλευε με μετάθεση ο Αμερικανός πατέρας της, ένας μηχανικός ορυχείων.

«Αλλά οι ορμόνες είναι ανεξέλεγκτες, οπότε τι σου μένει; Το άλλο 50% του πληθυσμού. Είχα μια σχέση με μια κοπέλα στο κολέγιο στο Κονέκτικατ και έπρεπε να φύγω γιατί αν έμενα εκεί θα με έκλειναν, όπως έκαναν με εκείνη, για τέσσερα χρόνια σε ψυχιατρικό ίδρυμα στο Γέιλ επειδή ήμουν ομοφυλόφιλη» ξεκινά την αφήγηση της προσωπικής της ιστορίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ted_cockle

«Ο πατέρας μου δεν ήθελε να κάνω τίποτα που θα έβλαπτε τα σχέδιά του στην Κύπρο» λέει η Άντζι Μπάουι, η οποία μεγάλωσε στο νησί όπου δούλευε με μετάθεση ο Αμερικανός πατέρας της, ένας μηχανικός ορυχείων

«Ήμασταν αμφιφυλόφιλοι»

«Έτσι, έτρεφα μνησικακία» συνεχίζει η Άντζι. «Καθίσαμε με τον Ντέιβιντ την πρώτη νύχτα που τον γνώρισα και συμφωνήσαμε ότι ήμασταν αμφιφυλόφιλοι. Αργότερα, όταν ήρθε η στιγμή να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την αγορά, αναρωτήθηκα αν υπήρχε μια θέση κατάλληλη για τον Ντέιβιντ. Το συμπέρασμά μου ήταν η συζήτηση για την αμφιφυλοφιλία» προσθέτει.

YouTube thumbnail

Ο θηλυπρεπής πρώην σύζυγος και ο μυώδης κιθαρίστας

«Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβ Μπόουι διαμένει σε μια κατάλληλα πολυτελή σουίτα στο ξενοδοχείο May Fair στο κέντρο του Λονδίνου, και δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της στην ανάδειξη του Μπόουι στη φήμη» σχολιάζει ο Will Hodgkinson των Times και συνεχίζει:

«Έχει μια φωνή που σίγουρα ακούγεται μέχρι το σπίτι της στη Γεωργία. Σήμερα, στα 67 της (σ.σ.76 πλέον), εκπέμπει μια πιο θηλυκή εκδοχή της εύθραυστης, ξανθιάς γοητείας με την οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

»Και μπορεί να μετατραπεί από απόλυτα γοητευτική σε αρκετά τρομακτική. Στην πραγματικότητα, δεν βρίσκεται εδώ για να μιλήσει για τον λεπτό, θηλυπρεπή πρώην σύζυγό της, αλλά για τον μυώδη γοητευτικό άντρα που κάποτε έπαιζε κιθάρα αριστερά του στη σκηνή».

YouTube thumbnail

Όπως δηλώνει ο Μπόουι σε μια συνέντευξη που περιλαμβάνεται σε ένα ντοκιμαντέρ του 2017, για τον Ρόνσον, Beside Bowie: The Mick Ronson Story: «Νόμιζα ότι ήμασταν εξίσου καλοί με τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς. Ο Ziggy και ο Μικ Ρόνσον ήταν η προσωποποίηση αυτού του ροκ εν ρολ δυϊσμού»

Ροκ εν ρολ δυϊσμός

Ο Μικ Ρόνσον δούλευε ως κηπουρός στο Hull όταν το 1970 έλαβε μια πρόσκληση να σχηματίσει ένα συγκρότημα με τον Ντέιβιντ Μπόουι. Συνέχισε να παίζει και επίσης να ενορχηστρώνει και να συνγράφει πολλά από τα τραγούδια στα άλμπουμ της χρυσής εποχής του Μπόουι στις αρχές της δεκαετίας του 1970: The Man Who Sold the World, Hunky Dory, Ziggy Stardust, Aladdin Sane.

Όπως δηλώνει ο Μπόουι σε μια συνέντευξη που περιλαμβάνεται σε ένα ντοκιμαντέρ του 2017, για τον Ρόνσον, Beside Bowie: The Mick Ronson Story: «Νόμιζα ότι ήμασταν εξίσου καλοί με τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς. Ο Ziggy και ο Μικ Ρόνσον ήταν η προσωποποίηση αυτού του ροκ εν ρολ δυϊσμού».

«Ο Μικ ήταν πρώτα και κύρια ένας βόρειος», λέει ο Τζον Μπρούερ, πρώην μάνατζερ του Μπόουι και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ. «Ήταν τόσο προσγειωμένος όσο και φιλόδοξος και εργατικός. Ο Μπόουι ήξερε ότι οι δυο τους είχαν μια σύνδεση. Ήξερε επίσης ότι ο Μικ ήταν ο καλύτερος κιθαρίστας με τον οποίο είχε συνεργαστεί ποτέ».

Η Άντζι, ο Ντέιβιντ και ο Μικ μετακόμισαν μαζί

Ο Ρόνσον αποτελεί ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία του Μπόουι. Αφού η Άντζι και ο Ντέιβιντ επισκέφτηκαν τον κιθαρίστα στο σπίτι της μητέρας του, Μίνι, στο Hull και η Άντζι υποσχέθηκε στη Μίνι ότι θα σιδέρωνε τα πουκάμισα του γιου της και θα τον εμπόδιζε να πέσει θύμα των κακών συνηθειών του rock’n’roll, ο Ρόνσον μετακόμισε για να ζήσει με το ζευγάρι στο Haddon Hall.

Ήταν ένα τεράστιο βικτοριανό σπίτι στα προάστια του Beckenham, όπου ο Μπόουι, που είχε χαρακτηριστεί ως one-hit wonder μετά το Space Oddity το 1969, σχεδίαζε τρόπους για να κάνει ξανά εντύπωση.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Ζόουι καιη νταντά, Μάριον Σκιν / Wikimedia Commons

Η δυναμική συγκατοίκηση και η νταντά τους

«Αγόρασα το Haddon Hall από δύο καθηγητές που είχαν 18 γάτες» λέει η Άντζι. «Το σπίτι ήταν γεμάτο φυτά, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι έκαναν οι γάτες. Νόμιζαν ότι ήταν έξω. Αλλά όταν το καθάρισα, ένιωσα ότι ήταν δικό μας.

»Τα αγόρια της μπάντας ζούσαν στον ημιώροφο, ο Τόνι Βισκόντι [ο παραγωγός του Μπόουι] έφτιαξε μια αίθουσα πρόβας στο υπόγειο και η νταντά μας [η Μάριον Σκιν, στην οποία ο Μπόουι άφησε 1 εκατομμύριο δολάρια μετά τον θάνατό του] ζούσε στο διαμέρισμα του υπογείου.

»Ήταν ένα συγκρότημα δημιουργικότητας και ο Μικ ήταν πολύ εξυπηρετικός. Είπα στον Ντέιβιντ: “Είναι τόσο εντυπωσιακός, τόσο δυνατός, είναι ένας σέρφερ από το Yorkshire!” Ήμουν εκεί για τον Ντέιβιντ πρώτα απ’ όλα, αλλά μπορούσα να δω τι είχε να προσφέρει ο Μικ».

Συχνάζανε στο Sombrero, ένα γκέι κλαμπ

Τα πρώτα χρόνια, η Άντζι, ο Μπόουι και ο Ρόνσον ζούσαν σε μια υπέροχη φούσκα εξωφρενικής έξαψης. Προσπαθώντας να απαλλαγούν από ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, καθώς ο Μπόουι άλλαζε μάνατζερ, έδωσαν τα τραγούδια «The Man Who Sold the World» στην τραγουδίστρια Lulu και «All the Young Dudes» στους Mott the Hoople, για να διατηρήσουν το όνομα του Μπόουι στην επικαιρότητα.

Συχνάζανε στο Sombrero, ένα γκέι κλαμπ στην Kensington High Street, όπου ο Ρόνσον προσπαθούσε «να καταλάβει όχι μόνο ποιος ήταν γκέι ή στρέιτ, αλλά και ποιος ήταν άντρας ή γυναίκα».

Και έκαναν τον Λου Ριντ σταρ, παράγοντας, ενορχηστρώνοντας και γράφοντας μεγάλο μέρος του άλμπουμ του 1972 που τον έκανε διάσημο, το Transformer.

«Δεν με ένοιαζε καθόλου αν κάποιος έμπαινε στη μέση μου με τον Ντέιβιντ, αρκεί να συνειδητοποιούσε ότι εγώ ήμουν η βασίλισσα» θα διευκρινίσει η Άντζι. «Σκεφτόμουν “εντάξει, φλέρταρε, κάνε ό,τι θες. Αλλά μάντεψε τι; Εγώ είμαι η βασίλισσα, μωρό μου!”»

Μια γιορτή αγάπης

«Ο Λου έφτασε στο Heathrow με ένα αγόρι και ένα κορίτσι που ήταν αδελφός και αδελφή και είπε: “Έχετε γνωρίσει τον φίλο και τη φίλη μου;”» θυμάται η Άντζι.

«Στο στούντιο ήταν μια γιορτή αγάπης. Ο Μικ ήταν στην κονσόλα, ο Ντέιβιντ ήταν δίπλα του και ο Μικ είπε στον Λου: “Όταν πρόκειται για ηχογράφηση, ίσως θέλεις να έχεις την κιθάρα σου κουρδισμένη”. Εντυπωσίασε πολύ τον Λου»

Ο πρώην μάνατζερ του Μπόουι, Τζον Μπρούερ, προσθέτει: «Στη μουσική πιάτσα, όλοι γνώριζαν ότι ο Μικ Ρόνσον είχε συνθέσει τα Perfect Day και Walk on the Wild Side. Μόνο όταν είδα το εξώφυλλο του άλμπουμ ανακάλυψα ότι δεν αναφερόταν στα credits».

Και ο τρόπος ζωής τους; Η Άντζι έχει παραδεχτεί ότι η «νταντά» ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας της ίδιας, του γιου της και του Μπόουι, Ζόουι (γνωστού σήμερα ως Ντάνκαν Τζόουνς και επιτυχημένου σκηνοθέτη).

«Οι άνθρωποι του Γουόρχολ»

«Εν τω μεταξύ, η σεξουαλική ασυδοσία του Μπόουι — για έναν άντρα που υποτίθεται ότι ήταν ομοφυλόφιλος, κοιμήθηκε με πάρα πολλές γυναίκες — σίγουρα θα αποτελούσε πρόκληση για μια πιο συμβατική σύζυγο» σχολιάζει ο Will Hodgkinson στους Times.

«Δεν με ένοιαζε καθόλου αν κάποιος έμπαινε στη μέση μου με τον Ντέιβιντ, αρκεί να συνειδητοποιούσε ότι εγώ ήμουν η βασίλισσα» θα διευκρινίσει η Άντζι. «Σκεφτόμουν “εντάξει, φλέρταρε, κάνε ό,τι θες. Αλλά μάντεψε τι; Εγώ είμαι η βασίλισσα, μωρό μου!”»

Τα προβλήματα άρχισαν πραγματικά όταν ο Τόνι ΝτεΦρις, ο τότε μάνατζερ του Μπόουι, προσέλαβε το καστ του μιούζικαλ Pork του Άντι Γουόρχολ για να διευθύνει το γραφείο του στη Νέα Υόρκη.

«Οι άνθρωποι του Γουόρχολ  ήταν υπέροχοι ως διασκεδαστές, αλλά ξεζούμιζαν τον Ντέιβιντ. σωματικά. Ποτέ δεν συγχώρεσα τον Τόνι για αυτό και έγραψα ένα κακό ποίημα για την πάρτη του, με τίτλο Kinky Big Nose».

Το απαγγέλλει: «Βρήκε ένα πουλάκι που μπορούσε να τραγουδάει, να τραγουδάει, να τραγουδάει. Το μαστίγωσε μέχρι που πέθανε, έπεσε με σπασμένο φτερό».

Ο ηλίθιος Άντι Γουόρχολ

Τι γνώμη είχε η Άντζι για τον Γουόρχολ; «Νόμιζα ότι ο Άντι Γουόρχολ ήταν εντελώς ηλίθιος. Ακόμα το πιστεύω. Μπορεί κάποιος που ζωγραφίζει κονσέρβες σούπας Campbell να δημιουργεί μια ποπ στιγμή στην ιστορία; Το κοιτάζω με ένα αδιάφορο βλέμμα στο πρόσωπό μου όλο αυτό.

»Ο Ντέιβιντ είχε ταξιδέψει με τον [μιμογράφο] Λίντσεϊ Κεμπ, και έκτοτε συνέκρινε τον Γουόρχολ με τον Λίντσεϊ. Η διαφορά είναι ότι ο Λίντσεϊ έχει τα πάντα και ο Γουόρχολ δεν είχε τίποτα. Συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής έλξης, για κανέναν στον πλανήτη, από όσο μπορώ να πω».

Η διάλυση του Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

Η Άντζι ισχυρίζεται ότι δεν είχε ιδέα ότι ο Μπόουι και ο ΝτεΦρις είχαν καταστρώσει ένα σχέδιο για να σκοτώσουν τον Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, και το έμαθε μόνο όταν το έμαθαν όλοι οι άλλοι: όταν ο Μπόουι το ανακοίνωσε στη σκηνή του Hammersmith Odeon στις 3 Ιουλίου 1973.

Ο Γούντι Γούντμανσι, ο ντράμερ, έμαθε στη συνέχεια ότι είχε απολυθεί οριστικά την ημέρα του γάμου του.

«Αν το ήξερα, δεν θα είχε συμβεί ποτέ» λέει η Άντζι. «Δεν μίλησα στον Ντέιβιντ για μια εβδομάδα. Ακόμα με εξοργίζει αυτή η απόφαση. Ο ΝτεΦρις αποφάσισε να καθαρίσει τη φάση επειδή τα αγόρια είχαν το θράσος να ζητήσουν αύξηση».

Κέρδιζαν 30 λίρες την εβδομάδα ο καθένας. «Ο ΝτεΦρις κατέληξε να χάσει 22 εκατομμύρια δολάρια επειδή τα έδωσε σε κάποιον για να αποφύγει τη φορολογία και αυτός του τα έφαγε. Καλά να πάθει, έτσι είναι όταν δεν μοιράζεσαι τον πλούτο».

Ούτε πλούτος, ούτε αναγνώριση

Ο Ρόνσον, του οποίου το τελευταίο άλμπουμ με τον Μπόουι ήταν το Pin Ups, η συλλογή διασκευών του 1973, δεν έλαβε ούτε τον πλούτο ούτε την αναγνώριση.

Η σόλο καριέρα του δεν απογειώθηκε ποτέ πραγματικά και, αν και τα κατάφερε ως κιθαρίστας σε ηχογραφήσεις και περιοδείες για τους Μπομπ Ντίλαν, Ίαν Χάντερ και Μόρισεϊ, η επαναπροσέγγιση με τον Μπόουι ήρθε πολύ αργά, σε μια συναυλία-αφιέρωμα στον Φρέντι Μέρκιουρι, το 1992. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ρόνσον πέθανε από καρκίνο. Ήταν 46 ετών.

Η επιμέλεια του 9χρονου Ζόουι

Είχαν κρατήσει επαφή με την Άντζι; «Όχι, γιατί άρχισε να βγαίνει με τη Σούζι Φούσεϊ, την πρώην κομμώτρια του Μπόουι, και δεν χρειαζόταν δύο γυναίκες στη ζωή του. Εξάλλου, ο Ντέιβιντ θύμωσε μαζί μου όταν προσφέρθηκα να βοηθήσω τον Μικ».

Ο Μπόουι ήταν σίγουρα γοητευμένος από την Άντζι — έγραψε τα τραγούδια «The Prettiest Star» και «Golden Years» για εκείνη — αλλά ο γάμος τους έληξε το 1980, με την επιμέλεια του εννιάχρονου Ζόουι να ανατίθεται στον Μπόουι.

Η Άντζι ισχυρίζεται ότι μετά το διαζύγιο αποκλείστηκε από την βιομηχανία του θεάματος και πέρασε τόσο μεγάλη κατάθλιψη που έφτασε κοντά στην αυτοκτονία.

Η ζωή της Άντζι μετά τον θάνατο του Μπόουι

Η τελευταία που έμεινε

Όταν τη ρωτάει ο Will Hodgkinson των Times αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί για εκείνη μετά το θάνατο του Μπόουι, στις 10 Ιανουαρίου του 2016, γίνεται ασυνήθιστα στοχαστική.

«Στην πραγματικότητα, έχουν βελτιωθεί», λέει, σκεπτική (έμαθε για το θάνατό του όταν βρισκόταν στο σπίτι του Celebrity Big Brother και αρχικά επέλεξε να παραμείνει εκεί, αλλά αργότερα έφυγε).

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και κάπως τρομακτική. Δεν το καταλαβαίνω. Ίσως είναι επειδή είμαι η τελευταία που έμεινε».

Από τη δεκαετία του 1990 έχει σχέση με τον Μάικλ Γκάσετ, έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό σχεδόν 20 χρόνια νεότερό της, και έχει μια κόρη, τη Στάσια, με τον πανκ μουσικό Ντριου Μπλαντ.

Η σκληρή στάση της απέναντι στον γιο της

Στην ερώτηση ο Will Hodgkinson εάν έχει επικοινωνήσει με τη χήρα του Μπόουι, την Ιμάν, ή ακόμα και με τον γιο της, τον Ντάνκαν, ο οποίος απέκτησε και ο ίδιος ένα γιο, το 2016, η Άντζι δυσαρεστείται.

«Την Ιμάν;» Επαναλαμβάνει το όνομα με δυσπιστία, με τα μάτια της να φλέγονται. «Τον γιο μου; Όχι, γιατί να επικοινωνήσω; Δεν με ενδιαφέρει. Η σχέση σταμάτησε όταν ο πατέρας μου άλλαξε τη διαθήκη του και δεν συμπεριέλαβε το εκπαιδευτικό ταμείο για τη Ζόουι, επειδή ο Ντέιβιντ με χώρισε. Όταν ο πατέρας μου το έκανε αυτό, ακολούθησα το πεπρωμένο. Τελείωσε. Τίποτα».

Μια εκκρεμότητα

Το 2009, η Άντζι ισχυρίστηκε ότι ο Μπόουι είχε δηλητηριάσει τον γιο τους εναντίον της. «Θύμωσαν μαζί μου, λέγοντας: «Είναι απλά μια σκύλα που θέλει τα λεφτά… Ποτέ δεν του ευχήθηκε χρόνια πολλά…”. Σκέφτηκα ότι θα έδειχνα σεβασμό αφήνοντας την οικογένειά του να γιορτάσει τα γενέθλιά του, αντί να εμφανιστώ εγώ, μια πρώην σύζυγος, αλλά αυτό είναι μόνο η δική μου άποψη».

Η τελευταία λέξη ανήκει στον πρώην μάνατζερ του Ziggy, πριν γίνει Λευκός Δούκας, στον Μπρούερ. «Ο Μικ και ο Ντέιβιντ δεν τσακώθηκαν ποτέ πραγματικά», λέει. «Έφταιγε περισσότερο ότι ο Ντέιβιντ απέκτησε μια πολύ κακή συνήθεια με την κοκαΐνη, η οποία τον ανέτρεψε. Πάντα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον Μικ, αλλά χρειαζόταν κάποιον τόσο ισχυρό όσο η Άντζι για να το πραγματοποιήσει και αυτή δεν ήταν πλέον στη ζωή του. Ήταν μια εκκρεμότητα».

*Με στοιχεία από thetimes.com

