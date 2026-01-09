Το αφιέρωμα της Ιμάν για τον Ντέιβιντ Μπόουι, 10 χρόνια μετά το θάνατό του: «Το φως σου λάμπει ακόμη»
Η Ιμάν μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπόουι, εν όψει της 10ης επετείου από τον θάνατό του.
Η Ιμάν και η κόρη που απέκτησε με τον Ντέιβιντ Μπόουι, Λέξι Τζόουνς, αποτίσαν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη εν όψει της 10ης επετείου από τον θάνατό του.
Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του αποθανόντος συζύγου της, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 69 ετών το 2016 από καρκίνο του ήπατος.
«Το φως σου λάμπει ακόμη τόσο έντονα στις καρδιές μας! Σ’ αγαπάμε και μας λείπεις #BowieForever», έγραψε.
View this post on Instagram
«BowieForever»
Η Λέξι Τζόουνς δημοσίευσε επίσης ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον πατέρα της στο Instagram πριν από την επέτειο του θανάτου του.
«Σήμερα γίνεσαι 79. Χρόνια πολλά, μπαμπά, μας λείπεις!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Η Τζόουνς μοιράστηκε επίσης δύο παλιές φωτογραφίες, με την ίδια και τον αποθανόντα πατέρα της. Στις λήψεις, φαίνεται να κρατάει μια τούρτα γενεθλίων για τον Μπόουι, ενώ χαμογελούν στην κάμερα.
View this post on Instagram
Τον περασμένο Ιούνιο, η Ιμάν μοιράστηκε επίσης μια αναμνηστική φωτογραφία για την 33η επέτειο του γάμου της με τον Μπόουι.
Καθώς αναπολούσε τον γάμο της στην Ιταλία με τον Ντέιβιντ Μπόουι, η Ιμάν μοιράστηκε μερικά τρυφερά λόγια και μερικές φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή μέρα.
Σε μια ανάρτηση, έγραψε με έντονα κίτρινα γράμματα πάνω σε σκούρο φόντο: «Η μνήμη μου σε αγαπάει, ρωτάει συνέχεια για σένα», και πρόσθεσε τις λεζάντες «Επέτειος γάμου» και «#BowieForever».
Η Ιμάν τίμησε την επέτειο με μια δεύτερη ανάρτηση στο Instagram με αποσπάσματα από την τελετή του γάμου τους στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου στη Φλωρεντία της Ιταλίας, στις 6 Ιουνίου 1992. Στην πρώτη ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο Μπόουι φαίνεται να κοιτάζει μπροστά, ενώ το μοντέλο ακουμπά το κεφάλι του στον ώμο του.
Σε άλλες φωτογραφίες, η Ιμάν φοράει το λευκό νυφικό της και κρατάει λουλούδια, ενώ ετοιμάζεται να πει το «ναι», και ο Μπόουι φαίνεται να φτιάχνει τα μανίκια του κοστουμιού του σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μπροστά από ένα τραπέζι γεμάτο σταυρούς και κεριά
* Με πληροφορίες από: People
