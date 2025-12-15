Έπεσε το Spotify – Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης

Και ξαφνικά, η μουσική σταμάτησε: λόγω προβλήματος που για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο, η δημοφιλής πλατφόρμα μουσικής Spotify έπαψε να λειτουργεί λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Για τους περισσότερους χρήστες, πάντως, η υπηρεσία είχε αποκατασταθεί μέχρι τις 18.30.

Το Downdetector, το οποίο βασίζεται σε δεδομένα από διάφορες πηγές για να παρακολουθεί τη λειτουργία μεγάλων ιστότοπων, είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 400 αναφορές για δυσλειτουργία του Spotify μέχρι τις 17.23 ώρα Ελλάδας.

Μέχρι εκείνη την ώρα είχαν επίσης συγκεντρωθεί 31.000 αναφορές στις ΗΠΑ, 4.000 στον Καναδά και περισσότερες από 10.300 στη Βρετανία.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 15, 2025

Στο μεταξύ, χρήστες στο Reddit και στο X διαμαρτύρονται ότι αδυνατούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, να ανοίξουν την ιστοσελίδα του Spotify ή να ακούσουν μουσική.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα και τα ελέγχουμε!» ανέφερε το Spotify στο Χ.

Οι λογαριασμοί που δοκίμασε το in στην Ελλάδα λειτουργούσαν πάντως κανονικά λίγο μετά τις 17.30 ώρα Ελλάδας.