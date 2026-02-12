sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12 Φεβρουαρίου 2026, 23:24

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ματς της 28ης αγωνιστικής της Euroleague και συνεχίζει στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 18-9.

Οι Πειραιώτες είχαν σε τρομερή βραδιά την τριανδρία τους, τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ οι οποίοι πέτυχαν τους 58 από τους 92 πόντους της ομάδας τους και καθάρισαν για εκείνη, βάζοντας ακόμα μία νίκη στο λογαριαμσό του Ολυμπιακού, με το πλεονέκτημα έδρας να πλησιάζει στον Πειραιά.

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε καλύτερα το ματς και προηγήηκε με 2-8, με τον Ολυμπιακό να απαντά με ένα 8-0 και να περνάει μπροστά στο σκορ με 10-8 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ στο 4’. Ο Μπολομπόι με εμφατικό κάρφωμα έκανε το 12-13 για τον Ερυθρό Αστέρα στο 6’.

Και πάλι ο Γουόρντ με καλάθι του στον αιφνιδιασμό μείωσε στους δύο για τον Ολυμπιακό και σκορ 14-16 στο 7’. Ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ ξέφυγε με +6 και σκορ 24-18 στο 9’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με +4 και σκορ 24-20.

Ο Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε «καυτός» την δεύτερη περίοδο και έκανε το 30-20 με δυο συνεχόμενα σουτ τριών πόντων στο 11’, αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να πάρει τάιμ άουτ. Ο ΜακΚίσικ με τρίποντο έδωσε αέρα +11 στον Ολυμπιακό και σκορ 35-24 στο 13’. Ο Ντόντα Χολ με ένα αδιανόητο κάρφωμα πέταξε πάνω από τον Ιζούντου και έκανε το 40-26 στο 15’.

Ο Νουόρα με καλάθι μείωσε για τους Σέρβους σε -12 και σκορ 42-30 στο 17’. Ο Νουόρα μείωσε σε 44-35, για να κάνει ο Φουρνιέ με τρίποντο το 47-35 υπέρ των Πειραιωτών στο 18’. Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο -6 με συνεχόμενες βολές και ένα τρίποντο του Μπάτλερ που έκανε το 49-43 στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με καλάθι του ΜακΚιντάιρ και σκορ 49-45.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε και πάλι καλά στην τρίτη περίοδο και αρχικά μείωσε σε 49-47, πριν ο Ντόρσεϊ με τρίποντο κάνει το 54-47. Ο Μονέκε με καλάθι του μείωσε στο -3 και σκορ 54-51 στο 23’. Με συνεχόμενα τρίποντα του Βεζένκοφ και του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός ξέφυγε και πάλι με +8 και σκορ 66-58 στο 25’.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΣΕΦ, χειροκροτήθηκε θερμά και στο τέλος παρέλαβε τη φανέλα του Τόμας Γουόκαπ.

Με καλάθι και φάουλ του Μπολομπόι ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε -8 και σκορ 70-62 στο 27’. Ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε -4 και σκορ 72-68 με ένα τρίποντο και ένα κάρφωμα του Μπολομπόι και αυτό ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Νιλικίνα ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο το τελευταίο δεκάλεπτο, κάνοντας το 75-68 για τον Ολυμπιακό, πριν μειώσει σε 75-70 ο Μπάτλερ στο 32’. Ο Βεζένκοφ με ένα απίθανο κάρφωμα και φάουλ έκανε το 79-70 στο 33’ για τον Ολυμπιακό. Ο Ιζούντου με καλάθι από κοντά μείωσε σε 79-74 για τον Ερυθρό στο 35’.

Ο Φουρνιέ με επιθετικό ριμπάουντ και προσωπική προσπάθεια έδωσε προβάδισμα +6 στον Ολυμπιακό και σκορ 83-77 στο 37’. Ο Μπάτλερ με 1/2 βολές έκανε το 85-81 στο 39’ και «θρίλερ» την αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Ο Σάσα Βεζένκοφ με ένα τρομερό σουτ από το… σπίτι του, έκανε το 88-81 και έβαλε την σφραγίδα του στο ματς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικά με 92-86 των Σέρβων και έκανε το ρεκόρ του 18-9 και συνέχισε να πατάει πολύ γερά μέσα στις θέσεις που οδηγούν στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1 τρίποντο, 10 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 7 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 23 (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 17 (1/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Χολ 2, ΜακΚίσικ 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Τζόουνς 4 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 18 (2/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ)

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (4/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μπάτλερ 15 (3/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 6 (2), Ιζούντου 4, Μοτιεγιούνας 9 (3/3 δίποντα, 3/5 βολές), Μπόλομποϊ 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Νουόρα 21 (7/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οτζελέγε 2, Μονέκε 9 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντος Σάντος

World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Αθλητική Ροή
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)
Euroleague 12.02.26

Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)

Αυτή είναι η ανανεωμένη λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια της Ευρωλίγκας, μετά τη συμφωνία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Αμερικανού στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές
Περιβάλλον 13.02.26

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακάλεσε το θεμελιώδες επιστημονικό πόρισμα ότι τα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν την ανθρώπινη ζωή και ευημερία και χάνει το δικαίωμα ρύθμισης.

Σύνταξη
Google: «Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17
Τεχνολογία 13.02.26

«Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17 - Τι ανακοίνωσε η Google

Αν και η Google είχε αρχικά προγραμματίσει να κυκλοφορήσει σήμερα τη πρώτη Beta του Android 17, φαίνεται ότι υπήρξε μια αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής. Η εταιρεία ενημερώνει τώρα ότι η έκδοση «θα κυκλοφορήσει σύντομα».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Susie Dent 12.02.26

Ειδικός προειδοποιεί: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη
Μπάσκετ 12.02.26

Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη

Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ ανοίγουν τη σεζόν 2026-27 στο PalaTiziano – Στο προσκήνιο και πιθανή παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

