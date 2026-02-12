Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ματς της 28ης αγωνιστικής της Euroleague και συνεχίζει στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 18-9.

Οι Πειραιώτες είχαν σε τρομερή βραδιά την τριανδρία τους, τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ οι οποίοι πέτυχαν τους 58 από τους 92 πόντους της ομάδας τους και καθάρισαν για εκείνη, βάζοντας ακόμα μία νίκη στο λογαριαμσό του Ολυμπιακού, με το πλεονέκτημα έδρας να πλησιάζει στον Πειραιά.

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε καλύτερα το ματς και προηγήηκε με 2-8, με τον Ολυμπιακό να απαντά με ένα 8-0 και να περνάει μπροστά στο σκορ με 10-8 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ στο 4’. Ο Μπολομπόι με εμφατικό κάρφωμα έκανε το 12-13 για τον Ερυθρό Αστέρα στο 6’.

Και πάλι ο Γουόρντ με καλάθι του στον αιφνιδιασμό μείωσε στους δύο για τον Ολυμπιακό και σκορ 14-16 στο 7’. Ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ ξέφυγε με +6 και σκορ 24-18 στο 9’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με +4 και σκορ 24-20.

Ο Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε «καυτός» την δεύτερη περίοδο και έκανε το 30-20 με δυο συνεχόμενα σουτ τριών πόντων στο 11’, αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να πάρει τάιμ άουτ. Ο ΜακΚίσικ με τρίποντο έδωσε αέρα +11 στον Ολυμπιακό και σκορ 35-24 στο 13’. Ο Ντόντα Χολ με ένα αδιανόητο κάρφωμα πέταξε πάνω από τον Ιζούντου και έκανε το 40-26 στο 15’.

Ο Νουόρα με καλάθι μείωσε για τους Σέρβους σε -12 και σκορ 42-30 στο 17’. Ο Νουόρα μείωσε σε 44-35, για να κάνει ο Φουρνιέ με τρίποντο το 47-35 υπέρ των Πειραιωτών στο 18’. Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο -6 με συνεχόμενες βολές και ένα τρίποντο του Μπάτλερ που έκανε το 49-43 στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με καλάθι του ΜακΚιντάιρ και σκορ 49-45.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε και πάλι καλά στην τρίτη περίοδο και αρχικά μείωσε σε 49-47, πριν ο Ντόρσεϊ με τρίποντο κάνει το 54-47. Ο Μονέκε με καλάθι του μείωσε στο -3 και σκορ 54-51 στο 23’. Με συνεχόμενα τρίποντα του Βεζένκοφ και του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός ξέφυγε και πάλι με +8 και σκορ 66-58 στο 25’.

Με καλάθι και φάουλ του Μπολομπόι ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε -8 και σκορ 70-62 στο 27’. Ο Ερυθρός Αστέρας μείωσε σε -4 και σκορ 72-68 με ένα τρίποντο και ένα κάρφωμα του Μπολομπόι και αυτό ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Νιλικίνα ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο το τελευταίο δεκάλεπτο, κάνοντας το 75-68 για τον Ολυμπιακό, πριν μειώσει σε 75-70 ο Μπάτλερ στο 32’. Ο Βεζένκοφ με ένα απίθανο κάρφωμα και φάουλ έκανε το 79-70 στο 33’ για τον Ολυμπιακό. Ο Ιζούντου με καλάθι από κοντά μείωσε σε 79-74 για τον Ερυθρό στο 35’.

Ο Φουρνιέ με επιθετικό ριμπάουντ και προσωπική προσπάθεια έδωσε προβάδισμα +6 στον Ολυμπιακό και σκορ 83-77 στο 37’. Ο Μπάτλερ με 1/2 βολές έκανε το 85-81 στο 39’ και «θρίλερ» την αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Ο Σάσα Βεζένκοφ με ένα τρομερό σουτ από το… σπίτι του, έκανε το 88-81 και έβαλε την σφραγίδα του στο ματς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικά με 92-86 των Σέρβων και έκανε το ρεκόρ του 18-9 και συνέχισε να πατάει πολύ γερά μέσα στις θέσεις που οδηγούν στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1 τρίποντο, 10 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 7 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 23 (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 17 (1/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Χολ 2, ΜακΚίσικ 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Τζόουνς 4 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 18 (2/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ)

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (4/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μπάτλερ 15 (3/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 6 (2), Ιζούντου 4, Μοτιεγιούνας 9 (3/3 δίποντα, 3/5 βολές), Μπόλομποϊ 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Νουόρα 21 (7/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οτζελέγε 2, Μονέκε 9 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντος Σάντος