Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleage μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ με 92-86 για την 28η αγωνιστική Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με σκορ 92-86 επί του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 18-9 και έριξαν τους Σέρβους στο 16-12 σε μία σημαντική νίκη με την οποία ουσιαστικά εξασφαλίζουν το Top-6 και συνεχίζουν να έχουν το πάνω χέρι για την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs.
Από εκεί και πέρα γερή «σφαλιάρα» δέχθηκε η Μπαρτσελόν, καθώς ηττήθηκε με 74-85 από την προτελευταία Παρί, ενώ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Μακάμπι λύγισε στο Τελ Αβίβ τη Μπάγερν Μονάχου με 11 1-106.
Εξάλλου σαρωτική απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια ήταν η Εφές την οποία συνέτριψε με 91-60. Σταθερά στην 4άδα η Βαλένθια που νίκησε τη Βιλερμπάν στην Ισπανία με 82-67.
Τέλος ο Παναθηναϊκός (16-11) θα φιλοξενήσει την Παρασκευή (13/2, 21:15), την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε (19-7) και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνει τουλάχιστον σε τροχιά εξάδας.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής στη Euroleague
Πέμπτη 12/2
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85
Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67
Παρασκευή 13/2
Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:00
Μονακό – Μπασκόνια 20:30
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 21:30
Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 21:30
Η βαθμολογία στη Euroleague
Η επόμενη (29η) αγωνιστική:
25/2, 19:45 Φενέρμπαχτσε – Παρτιζάν Βελιγραδίου
25/2, 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός
25/2, 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα
26/2, 19:00 Ντουμπάι – Βιλερμπάν
26/2, 20:30 Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ
26/2, 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Εφές
26/2, 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
26/2, 21:15 Παναθηναϊκός – Παρί
26/2, 21:30 Μπασκόνια – Βαλένθια
26/2, 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
