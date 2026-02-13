Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με σκορ 92-86 επί του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 18-9 και έριξαν τους Σέρβους στο 16-12 σε μία σημαντική νίκη με την οποία ουσιαστικά εξασφαλίζουν το Top-6 και συνεχίζουν να έχουν το πάνω χέρι για την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Από εκεί και πέρα γερή «σφαλιάρα» δέχθηκε η Μπαρτσελόν, καθώς ηττήθηκε με 74-85 από την προτελευταία Παρί, ενώ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Μακάμπι λύγισε στο Τελ Αβίβ τη Μπάγερν Μονάχου με 11 1-106.

Εξάλλου σαρωτική απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια ήταν η Εφές την οποία συνέτριψε με 91-60. Σταθερά στην 4άδα η Βαλένθια που νίκησε τη Βιλερμπάν στην Ισπανία με 82-67.

Τέλος ο Παναθηναϊκός (16-11) θα φιλοξενήσει την Παρασκευή (13/2, 21:15), την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε (19-7) και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνει τουλάχιστον σε τροχιά εξάδας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής στη Euroleague

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85

Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67

Παρασκευή 13/2

Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:00

Μονακό – Μπασκόνια 20:30

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 21:30

Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 21:30

Η βαθμολογία στη Euroleague

Η επόμενη (29η) αγωνιστική:

25/2, 19:45 Φενέρμπαχτσε – Παρτιζάν Βελιγραδίου

25/2, 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός

25/2, 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα

26/2, 19:00 Ντουμπάι – Βιλερμπάν

26/2, 20:30 Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ

26/2, 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Εφές

26/2, 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

26/2, 21:15 Παναθηναϊκός – Παρί

26/2, 21:30 Μπασκόνια – Βαλένθια

26/2, 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου