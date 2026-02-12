Μπαρτζώκας: «Όταν παίζουμε όλοι μαζί, είμαστε πολύ δυνατοί»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 και στάθηκε στην ομαδικότητα που έδειξαν οι παίκτες του και στη σημαντικότητα του αποτελέσματος.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Μπαρτζώκας ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ήμασταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι αλλά για κάποιο λόγο βιαστήκαμε να το τελειώσουμε νωρίς. Θέλαμε να έχουμε υπομονή αλλά βιαζόμασταν. Κάναμε καλή δουλειά, ο Αστέρας είναι έμπειρη και καλή ομάδα, ελέγχουν τον ρυθμό με τα γκαρντ που έχουν. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη.

Εχουμε το ταλέντο στην επίθεση, είναι αλτρουιτστές οι παίκτες μας, βάζουμε τις αρχές στο παιχνίδι μας και όταν παίζουμε όλοι μαζί είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα.

Περιμένουμε τους γκαρντ μας να επιστρέψουν για να ξεκουραστούν κάποιοι παίκτες γιατί η Ευρωλίγκα είναι μια μεγάλη διοργάνωση και κουραστική».