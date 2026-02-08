Και η κακοτυχία συνεχίζεται στον Ολυμπιακό… Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Κορι Τζόσεφ θα είναι εκτός από την αναμέτρηση με τον Προμηθέα, στο ΣΕΦ (8/2, 13:00), λόγω θλάσης στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Το διάστημα απουσίας του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, με τον Αμερικανό να έρχεται να προστεθεί σε μία μεγάλη λίστα από τραυματίες στη θέση «1», αφού τόσο ο Μόντε Μόρις, όσο και ο Φρανκ Νιλικίνα είναι εκτός εδώ και καιρό.

Ο Τζόσεφ άφησε ξανά μόνο του τον Γουόκαπ

Κάπως έτσι, στην σημερινή αναμέτρηση με τους Πατρινούς, ο Τόμας Γουόκαπ θα είναι ο μοναδικός καθαρός «άσος» στη 12άδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο έμπειρος γκαρντ σε τρία παιχνίδια στη Euroleague μετρά 4.3 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο, όμως με τη θλάση που υπέστη αναμένεται να μείνει εκτός και από το Final 8 του Κυπέλλου.