Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Μπαρτζώκας: «Θα είναι στη δωδεκάδα για Μπαρτσελόνα ο Τζόσεφ»
Euroleague 28 Ιανουαρίου 2026, 13:52

Μπαρτζώκας: «Θα είναι στη δωδεκάδα για Μπαρτσελόνα ο Τζόσεφ»

Έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στη Μπαρτσελόνα θα είναι ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόζεφ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για ένα μεγάλο ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα (29/1 στις 21.15) για την Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση, αποκαλύπτοντας πως ο Τζόσεφ θα είναι στην 12αδα, σε αντίθεση με τον Παπανικολάου.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας: 

Για τον Τζόσεφ: «Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. είναι πολύ καλός παίκτης και η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Ντιλικίνα δεν θα είναι. Εντυπωσιάστηκα με τη χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης είναι το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Για τον Γουόρντ: «Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Το θέμα ειναι να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς επιθετικά και αμυντικά.

Για τις απουσίες: «Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, έχει μια ισχιαλγία και δεν θα παίξει».

Για τον αγώνα: «Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντξσουμευμς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Ευρωλίγκα δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα πάθουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για το δυστύχημα και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία: «Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Συλλυπητήρια»

Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Βόλεϊ 28.01.26

CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.

Σύνταξη
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28.01.26

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
