Μπαρτζώκας: «Αυτά θα δώσει ο Τζόσεφ στον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στο Περιστέρι Betsson, φτάνοντας επιβλητικά στη νίκη με 94-71 -για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL- και συνεχίζοντας έτσι την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας ότι οι παίκτες του ήταν σοβαροί στο δεύτερο μέρος, ότι η άνοδος του Περιστερίου Betsson δείχνει τη βελτίωση του ελληνικού μπάσκετ, ενώ στάθηκε και στα στοιχεία που θα δώσει ο Κόρι Τζόσεφ στην ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για τη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού: «Ήμασταν πολύ πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικά και το Περιστέρι ήταν δύσκολο να παίξει στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλους. Πιστοποίησε και την άνοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι μια καλή ομάδα και όλες οι ομάδες έχουν καλό πλάνο, παίζουν σκληρά, παίζουν με ταχύτητα, έχουν καλούς ξένους και οι Έλληνες αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο. Επομένως οι παίκτες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί αυτά τα ματς να λήγουν με τέτοιες διαφορές αλλά χρειάζεται να καταβάλλεις προσπάθεια που είναι πολύ σημαντικό».

Για τον Κόρι Τζόσεφ: «Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ απλά, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τον τρόπο που παίζουμε. Ψάχνει να βρει τον ανοιχτό παίκτη και είναι ανιδιοτελής και δεν ειναι εγωιστής. Ταυτόχρονα είναι καλός αμυντικός στην μπάλα και παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του. Νομίζω λοιπόν πως όταν γυρίσει και ο Μόντε Μόρις, έχουμε και τον Φρανκ Νιλικίνα, σε αυτη τη θέση θα έχουμε πολλές λύσεις».