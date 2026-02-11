newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 22:27

Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες των τριών συλληφθέντων υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας και την απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο

Σύνταξη
Σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, οδηγούνται οι τρεις νεαροί για τον εμπρησμό σε επιχείρηση στην Αλμυριδα Αποκορώνου στα Χανιά.

Για την περαιτέρω δίωξή τους ή μη, θα αποφανθεί σε δεύτερο χρόνο το δικαστικό συμβούλιο.

Στη μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ξεπέρασε τις 11 ώρες, οι τρεις νεαροί ηλικίας 21, 24 και 25 ετών που το ξημέρωμα της 19ης Ιανουαρίου έβαλαν φωτιά στο αρχιτεκτονικό-μεσιτικό γραφείο, παραδέχτηκαν την πράξη τους, ωστόσο απέρριψαν την κατηγορία για τη σύσταση εγκληματικής ομάδας.

Εντολή από άγνωστο άτομο

Ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν εντολή από άγνωστο πρόσωπο, μέσω μηνύματος σε ψηφιακή εφαρμογή, να κάνουν τον εμπρησμό ενώ ζήτησαν την υποβάθμιση της κακουργηματικής δίωξης για τον εμπρησμό σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των εμπλεκομένων, τόνισαν ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε είχαν έρθει σε επαφή με τον εντολέα τους, δεν τον γνώριζαν ούτε σαν πρόσωπο, ενώ ενήργησαν για να αποκομίσουν αμοιβή για την αποστολή τους.

Από τις απολογίες τους μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι χτύπησαν σε λάθος κτίριο, καθώς εκ των υστέρων κατάλαβαν ότι στόχος τους ήταν το διπλανό κτίσμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι νεαροί ενήργησαν κατόπιν εντολής ενός 78χρονου αλλοδαπού, ρωσικής καταγωγής.

Ο ηθικός αυτουργός

Ο 78χρονος ως ηθικός αυτουργός του εμπρηστικού περιστατικού, κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να εκβιάσει μια αλλοδαπή, ιδιοκτήτρια επιχείρησης δίπλα στο καμένο κτίριο, με σκοπό να την εκφοβίσει ώστε να μεταβιβάσει στον ίδιο, ακίνητη περιουσία που κατέχει η γυναίκα.

Ο αλλοδαπός έχει ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές και εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, χωρίς αυτό να έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν βρίσκεται στο εξωτερικό.

Συνήγοροι υπεράσπισης

«Το γεγονός ότι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αξιολογούν το ίδιο αποδεικτικό υλικό με διαφορετικό τρόπο δείχνει τη σοβαρότητα και τη νομική πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης απόφασης. Οι κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω αυτής της διαφωνίας. Αρμόδιο πλέον είναι το δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί, με γνώμονα την νομιμότητα και την εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων» τόνισε ο δικηγόρος του 21χρονου, Δημήτριος Πετσιας.

«Σε τέσσερις-πέντε ημέρες θα έχουμε μία πλήρη εικόνα» δήλωσε ο συνήγορος του 25χρονου, Ραφαήλ Λακιωτάκης.

«Ο εντολέας σήμερα παραπέμφθηκε ενώπιον του ανακριτή με τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε εμπρησμό της διακεκριμένης φθοράς και συμμορίας που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και της πλημμεληματικης κατηγορίας που ήταν η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία πλέον τον λόγο τον εχει το δικαστικό συμβούλιο» πρόσθεσε.

«Και για τους τρεις υπήρξε διαφωνία. Κατά την άποψη της υπεράσπισης υπάρχει για ένα καθαρά νομικό ζήτημα» δήλωσε ο συνήγορος του 21χρονου, Στέφανος Χατζάριας. «Η κατηγορία για την οποία ήταν σημερα εδώ οι κατηγορούμενοι ήταν αυτή του εμπρησμού με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Η συγκεκριμένη διάταξη εχει ποινή κάθειρξης 10 ετών. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, εκτός εάν υπάρχουν αμετάκλιτες καταδίκες για ομοειδής πράξεις. Και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Επομένως, κατά την άποψη της υπεράσπισης σε κανέναν κατηγορούμενο δεν μπορεί να υπάρξει η προσωρινή κράτηση, κάτι που εκτιμήθηκε από την ανακρίτρια γι΄αυτό και η διαφωνία».

World
Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό 19χρονης από δύο αστυνομικούς του ΑΤ Ομόνοιας – Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας
Ελλάδα 11.02.26

Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας - «Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται την αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο
Ελλάδα 11.02.26

Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στο λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη και μετά έρευνες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑ έριξαν πέτρες στο λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους όσο και λίγο αργότερα, προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
Ελλάδα 11.02.26

Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η καθηγήτρια απομακρύνεται από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι - Έβαζε τους μαθητές να κάνουν διάφορες εργασίες στο σχολείο για να τους σβήνει απουσίες

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί
Ελλάδα 11.02.26

Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας μετά τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του

Σύνταξη
Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 11.02.26

Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύνταξη
Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
Στη Χίο 11.02.26

Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του - Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός διερχόταν από το σημείο και είδε ότι ο 33χρονος επιτέθηκε στη νεαρή κοπέλα - Προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αλλά εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Γιατροί Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει τη σημαίνει ξεριζωμός
Καταγγέλλουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα 11.02.26

Γιατροί νοσοκομείου Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από ξεριζωμό

Σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί του νοσοκομείου Χίου, υπογραμμίζουν ότι η ανθρώπινη ζωής δεν μπαίνει στη ζυγαριά, ενώ καταγγέλλουν κλίμα ανθρωποφαγίας που εκδηλώθηκε πριν ακόμα μετρηθούν οι νεκροί του ναυαγίου

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 11.02.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» με 2-0 τον τραγικό Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με δύο νίκες προκρίθηκε για έβδομη φορά την τελευταία δεκαετία σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson όπου θα διεκδικήσει το πέμπτο του τρόπαιο σε αυτό το διάστημα, απέναντι στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»
TV 11.02.26

Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»

«Τα πήραν, εκατομμύρια που δόθηκαν, μοιράστηκαν σχεδόν εκατομμύρια, Πόρσε, φραπέδες και τα λοιπά, ήταν όλα προμελετημένα της συντεταγμένης αρπαγής του ευρωπαϊκού χρήματος»

Σύνταξη
«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου
Κόσμος 11.02.26

«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στις ΗΠΑ κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποτιθέμενη «απειλή ξένης λογοκρισίας», ισχυριζόμενη ότι στοχεύει άδικα τις συντηρητικές και λαϊκιστικές απόψεις

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο

Η Νέα Αριστερά ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή

«Στην εξωτερική πολιτική δεν λαμβάνονται υπόψιν αυτά που του επισημαίνουν ο Καραμανλής κι ο Σαμαράς; Γιατί ο Σαμαράς και ο Καραμανλής λένε για υπάρχουσα προσυνεννόηση που έχει μπει σε στάδιο πραγμάτωσης. Αυτό είδαμε εμείς. Εδώ, σήμερα και ουσιαστικά τον υποδέχεται στη Γαλάζια Πατρίδα»

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί
TV 11.02.26

Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε»

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
«Σχέδιο Σοκ» 11.02.26

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία

«Έχουμε όμως σταθερότητα. Στη διαφθορά. Αυτό μάλιστα, το έχουμε. Πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από αθώωση σε αθώωση» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
«Ευκαιριακή ληστεία» 11.02.26

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

