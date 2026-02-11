Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας

Σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, οδηγούνται οι τρεις νεαροί για τον εμπρησμό σε επιχείρηση στην Αλμυριδα Αποκορώνου στα Χανιά.

Για την περαιτέρω δίωξή τους ή μη, θα αποφανθεί σε δεύτερο χρόνο το δικαστικό συμβούλιο.

Στη μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ξεπέρασε τις 11 ώρες, οι τρεις νεαροί ηλικίας 21, 24 και 25 ετών που το ξημέρωμα της 19ης Ιανουαρίου έβαλαν φωτιά στο αρχιτεκτονικό-μεσιτικό γραφείο, παραδέχτηκαν την πράξη τους, ωστόσο απέρριψαν την κατηγορία για τη σύσταση εγκληματικής ομάδας.

Εντολή από άγνωστο άτομο

Ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν εντολή από άγνωστο πρόσωπο, μέσω μηνύματος σε ψηφιακή εφαρμογή, να κάνουν τον εμπρησμό ενώ ζήτησαν την υποβάθμιση της κακουργηματικής δίωξης για τον εμπρησμό σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των εμπλεκομένων, τόνισαν ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε είχαν έρθει σε επαφή με τον εντολέα τους, δεν τον γνώριζαν ούτε σαν πρόσωπο, ενώ ενήργησαν για να αποκομίσουν αμοιβή για την αποστολή τους.

Από τις απολογίες τους μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι χτύπησαν σε λάθος κτίριο, καθώς εκ των υστέρων κατάλαβαν ότι στόχος τους ήταν το διπλανό κτίσμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι νεαροί ενήργησαν κατόπιν εντολής ενός 78χρονου αλλοδαπού, ρωσικής καταγωγής.

Ο ηθικός αυτουργός

Ο 78χρονος ως ηθικός αυτουργός του εμπρηστικού περιστατικού, κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να εκβιάσει μια αλλοδαπή, ιδιοκτήτρια επιχείρησης δίπλα στο καμένο κτίριο, με σκοπό να την εκφοβίσει ώστε να μεταβιβάσει στον ίδιο, ακίνητη περιουσία που κατέχει η γυναίκα.

Ο αλλοδαπός έχει ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές και εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, χωρίς αυτό να έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν βρίσκεται στο εξωτερικό.

Συνήγοροι υπεράσπισης

«Το γεγονός ότι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αξιολογούν το ίδιο αποδεικτικό υλικό με διαφορετικό τρόπο δείχνει τη σοβαρότητα και τη νομική πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης απόφασης. Οι κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω αυτής της διαφωνίας. Αρμόδιο πλέον είναι το δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί, με γνώμονα την νομιμότητα και την εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων» τόνισε ο δικηγόρος του 21χρονου, Δημήτριος Πετσιας.

«Σε τέσσερις-πέντε ημέρες θα έχουμε μία πλήρη εικόνα» δήλωσε ο συνήγορος του 25χρονου, Ραφαήλ Λακιωτάκης.

«Ο εντολέας σήμερα παραπέμφθηκε ενώπιον του ανακριτή με τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε εμπρησμό της διακεκριμένης φθοράς και συμμορίας που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και της πλημμεληματικης κατηγορίας που ήταν η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία πλέον τον λόγο τον εχει το δικαστικό συμβούλιο» πρόσθεσε.

«Και για τους τρεις υπήρξε διαφωνία. Κατά την άποψη της υπεράσπισης υπάρχει για ένα καθαρά νομικό ζήτημα» δήλωσε ο συνήγορος του 21χρονου, Στέφανος Χατζάριας. «Η κατηγορία για την οποία ήταν σημερα εδώ οι κατηγορούμενοι ήταν αυτή του εμπρησμού με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Η συγκεκριμένη διάταξη εχει ποινή κάθειρξης 10 ετών. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, εκτός εάν υπάρχουν αμετάκλιτες καταδίκες για ομοειδής πράξεις. Και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Επομένως, κατά την άποψη της υπεράσπισης σε κανέναν κατηγορούμενο δεν μπορεί να υπάρξει η προσωρινή κράτηση, κάτι που εκτιμήθηκε από την ανακρίτρια γι΄αυτό και η διαφωνία».