Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ως ιδιαίτερα σοβαρή αξιολογείται από την ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης σε επιχείρηση στα Χανιά στις 19 Ιανουαρίου.

Όπως αποκαλύφθηκε ηθικός αυτουργός φέρεται να είναι ένας Ρώσος πρώην υπουργός και πρώην δήμαρχος, ο οποίος οργάνωσε την επίθεση σε συνεργασία με τη ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές.

Οικονομικές διαφορές και λαθρεμπόριο

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο Ρώσος πρώην δήμαρχος, φέρεται να νιώθει ριγμένος από την πρώην φίλη του λόγω οικονομικών διαφορών σχετικά με επιχειρήσεις στην Κρήτη ενώ εξετάζεται από την Ελληνική Αστυνομία για πιθανή σχέση με κυκλώματα λαθρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα ο συγκεκριμένος Ρώσος φέρεται να οργανώνει αυτή την επίθεση κατά της πρώην φίλης του στην οποία είχε δώσει χρήματα για να ανοίξουν επιχειρήσεις στην Κρήτη. Από αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα ο Ρώσος αισθάνεται ριγμένος και απειλεί τη γυναίκα.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξετάζεται από την Ελληνική Αστυνομία αν είχε σχέση με λαθρεμπορικά κυκλώματα και με λαθρεμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες και γι’ αυτό λοιπόν θέλουν να δουν ακριβώς τι συμβαίνει.

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μέσα από αυτά τα λαθρεμπορικά κυκλώματα εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι ο Ρώσος ήρθε σε επαφή με άλλους Ρώσους ποινικούς με σημαντική δραστηριότητα και στη Ρωσία αλλά και στην Ελλάδα, που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές.

Μέσω αυτού του διαύλου, αρχικά από τη Θεσσαλονίκη, βρήκε αυτές τις επαφές που είναι πλέον στην Ελλάδα – τους ομοεθνείς του – και ακολούθως έγινε μία επαφή με ένα μέρος αυτού του δικτύου στην Κρήτη, όπου είναι γνωστό στις Αρχές ότι η ρωσική μαφία έχει κάποιο τμήμα της στην Κρήτη όπου γίνεται και κατά κάποιον τρόπο ξέπλυμα χρήματος.

Αυτό το έχουν ερευνήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το ελληνικό FBI και εκτιμούν ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα με αυτές τις εκρήξεις είναι τμήμα αυτού του διαύλου συνεννόησης και αυτού του δικτύου.

Βρήκε αυτό τον δίαυλο συνεννόησης μεταξύ παρανόμων. Αρχικά απευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου είναι η βάση αυτών των παρανόμων, μίλησε και είπε ότι ζητάει βοήθεια, υπήρξε αυτή η συνεννόηση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κρήτης, όπου υπάρχει επίσης βάση του ίδιου συστήματος ποινικών κυρίως αλλοδαπών και υπήρξε αυτή η πρόσκληση, αυτή η συνεννόηση να κατέβουν από τη Θεσσαλονίκη, να βρουν αυτό τη βάση των ποινικών στην Κρήτη και να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση. Αρχικά φαίνεται η μεγάλη λάμψη από την έκρηξη και στη συνέχεια δύο άτομα να τρέχουν.