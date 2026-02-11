newspaper
Σημαντική είδηση:
11.02.2026 | 17:45
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Κρήτη: Τι λένε οι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση με εντολή του Ρώσου πρώην δήμαρχου
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 17:08

Κρήτη: Τι λένε οι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση με εντολή του Ρώσου πρώην δήμαρχου

Ο 78χρονος Ρώσος φέρεται να έδωσε την εντολή για να καεί η επιχείρηση με κίνητρο τις οικονομικές διαφορές που είχε με την πρώην σύντροφο

Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή βρίσκονται από τις 10 το πρωί οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Χανιά που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος.

Ο ένας αρνήθηκε να μιλήσει στην αστυνομία λέγοντας ό,τι έχει να πει θα το πει στον εισαγγελέα. Ο δεύτερος φέρεται να έχει αποδεχτεί ήδη όλες τις κατηγορίες.

Πώς οργανώθηκε η επίθεση

«Αποδέχομαι τις κατηγορίες. Την Πέμπτη 15-01-2026 συναντηθήκαμε με τον 24χρονο συγκατηγορούμενό μου σε ένα πακιστανικό μαγαζί με κινητά στην Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Πακιστανός μας είπε ότι θα πάμε να βάλουμε φωτιά σε ένα μαγαζί στα Χανιά, αλλά αναλυτικά θα μας πουν όταν φτάσουμε. Μας έδωσε 500 ευρώ για εισιτήρια και διαμονή και μας έδωσε ένα κινητό με πακιστανική κάρτα sim, για να μας καλούν σε αυτό. Στα Χανιά, δύο άνδρες, που τους βλέπαμε πρώτη φορά, μας πήραν από το ξενοδοχείο και περάσαμε από το μαγαζί που ήταν να καεί και μας το έδειξαν.

»Ο ένας την ήξερε την περιοχή. Ήταν αυτός που έλεγε τι πρέπει να κάνουμε και πώς. Στις 19-01-2026 συναντηθήκαμε και πήγαμε εκεί που μπήκε η φωτιά. Εγώ ήμουν οδηγός. Κατέβηκαν ο 24χρονος με τον τύπο αυτόν και δεν ξέρω τι κάνανε. Γυρίσανε μετά από αρκετή ώρα και φύγαμε προς το ξενοδοχείο. Το Σάββατο το βράδυ που φτάσαμε στα Χανιά, παραλάβαμε ένα δέμα από θυρίδα κούριερ με περίπου 850 ευρώ για τα έξοδά μας μόνο. Δεν ξέρω από ποιον ήρθε το δέμα αλλά τον κωδικό, μας τον είχε δώσει ο τύπος που γνωρίσαμε στο ξενοδοχείο. Όταν γύρισα Θεσσαλονίκη, πήγα στο πακιστανικό μαγαζί, είπα ότι είμαι ο οδηγός και μου έδωσε 350 ευρώ σαν αμοιβή», είπε ο 21χρονος κατηγορούμενος.

Και ο τρίτος, εκείνος που φέρεται να προμήθευσε με μπιτόνια βενζίνης τους δύο πρώτους, ισχυρίζεται πως τον έμπλεξαν.

«Τους φυσικούς αυτουργούς δεν τους γνωρίζω καλά. Τους είχα γνωρίσει το 2023. Τους συνάντησα ξανά τυχαία στα Χανιά μέσα Ιανουαρίου και τους έκανα βόλτα με το αυτοκίνητο, στην πόλη και προς Αποκορώνα, Αλμυρίδα. Τα μπιτόνια βενζίνη και το λάδι τα παρέλαβα, γιατί τα χρειαζόταν η εταιρεία που δουλεύω».

Ο ρόλος του «ντόπιου»

«Ο γιος μου πήγε να κάνει εξυπηρέτηση κι έμπλεξε χωρίς να ξέρει τίποτα. Τον έναν ξέρει που τον είχε γνωρίσει στην δουλειά του πάνω. Τον παρακάλεσε να πάει στην Αλμυρίδα, αυτό ήταν. Δεν ήξερε καθόλου τι ‘’δουλειά» θα γίνει’’», λέει ο πατέρας του ενός κατηγορούμενου.

Ο γιος του για την ελληνική αστυνομία φέρεται να είχε κομβικότατο ρόλο. Εκτιμάται πως χωρίς εκείνον οι δύο νεαροί που ήρθαν αεροπορικώς από την Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας το σχέδιο.

Ήταν το καταλληλότερο άτομο και βασικό μέλος της συμμορίας χωρίς τη συνδρομή του οποίου δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Ως μόνιμος κάτοικος Χανίων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο υγρών καυσίμων χωρίς να κινήσει υποψίες στη μικρή κοινωνία των Χανίων.

«Μου λέει «δεν ήξερα πατέρα». Πρώτη φορά στην ζωή του χωρίς να κάνει κάτι έμπλεξε, που δεν κατάλαβε πως έμπλεξε. Όλη τη ζωή του δουλεύει, από 16 χρονών κοπέλι δουλεύει. Το παιδί δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Ούτε μια παρανομία δεν έχει το παιδί. Έκανε και οικογένεια τώρα με μια κοπελιά. Δεν είχε ανάγκη από λεφτά», λέει ο πατέρας του.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό

Το ρόλοι δείχνει 3:19 το πρωί όταν οι δράστες πλησιάζουν πεζοί το κτίριο «στόχο».

Κρατούν τα μπιτόνια στα χέρια όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Φορούν κουκούλες, γάντια, και full face και όσο πλησιάζουν στο σημείο επιταχύνουν τον βηματισμό τους.

Σχεδόν 1 ώρα μετά την άφιξη τους στο σημείο, στις 4:25 το ξημέρωμα ο χώρος ξαφνικά φωτίζεται από τις απανωτές εκρήξεις. Ο εκκωφαντικός κρότος σηκώνει την γειτονιά στο πόδι και όσο η επιχείρηση παραδίνεται στις φλόγες οι δράστες φεύγουν τρέχοντας από το σημείο.

Ο ένας μάλιστα προσπαθεί –όπως βλέπουμε- να σβήσει την φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι βενζίνης.

Τον «πρόδωσε» το… έγκαυμα

Στο κινητό του κατηγορούμενου βρέθηκε φωτογραφία που είχε τραβήξει ο ίδιος μια μέρα μετά τον εμπρησμό από το χέρι του, το οποίο έχει υποστεί εγκαύματα.

Από άλλες κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε και το λευκό αμάξι με το οποίο διέφυγαν μετά την εγκληματική ενέργεια. Επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου είχαν διανυκτερεύσει και το προηγούμενο βράδυ, διαβεβαίωσαν τον εντολέα τους ότι όλα πήγαν βάσει σχεδίου.

Εμπρηστής: Όλα εντάξει αδελφέ.

Alligator: Μπράβο σας αγαπώ.

Kαι τις επόμενες ώρες αναζητούσαν ειδησεογραφικές ιστοσελίδες σχετικά με τον εμπρησμό. Διαδικτυακές αναζητήσεις που όπως φάνηκε τους «έκαψαν».

Αυτός που έδωσε την εντολή

Ο 78χρονος Ρώσος φέρεται να έδωσε την εντολή για να καεί η επιχείρηση. Το κίνητρο φέρεται να ήταν οι οικονομικές διαφορές που είχε με την πρώην σύντροφο του αλλά το εξοργιστικό είναι πως το θύμα της εμπρηστικής επίθεσης ήταν η ιδιοκτήτρια της διπλανής επιχείρησης που ουδεμία σχέση έχει με το πρώην ζευγάρι.

Ο 78χρονος είναι γνωστός πολιτικός και επιχειρηματίας στην Ρωσία με μακρά θητεία και πολλές τιμητικές διακρίσεις. Έχει λάβει έπαινο από τον πρόεδρο της ρωσικής ομοσπονδίας, έχει ψηφιστεί ως καλύτερος δήμαρχος, ενώ πριν αρκετά χρόνια είχε κερδίσει και μετάλλιο για την εργατική ανδρεία.

Σήμερα κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία, ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό αλλά και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Τα απειλητικά μηνύματα

Μετά τον εμπρησμό της διπλανής επιχείρησης, η πρώην σύζυγος του 78χρονου έλαβε απειλητικό μήνυμα προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν και επόμενες επιθέσεις.

Ενώ λίγες ώρες αργότερα δέχτηκε νέο μήνυμα που ανέφερε ότι θα καούν και οι φίλοι της.

Δύο διαμερίσματα στα Χανιά φέρεται να ζήταγε ο Ρώσος κρατικός αξιωματούχος από την 65χρονη πρώην σύντροφο του. Για την εκφοβίσει εκτιμάται πως ο 78χρονος ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη για οργανώσει την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά.

