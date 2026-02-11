«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Η Μέλανι Χάμρικ έγραψε: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το μοιραστώ αυτό, αλλά δέχτηκα σωματική επίθεση στο @annabelsmayfair απόψε. Είμαι πολύ ευγνώμων στους φίλους μου που με προστάτεψαν» πρόσθεσε η πρώην μπαλαρίνα και σύντροφος του Μικ Τζάγκερ.

Η Χάμρικ συνέχισε: «Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω και ευχαριστώ τον Θεό για τους καλούς ανθρώπους που έσπευσαν να με βοηθήσουν».

«Είμαι συγκλονισμένη, λυπημένη και απογοητευμένη που οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι ο ένας στον άλλο», κατέληξε.

Η βρετανική εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι το περιστατικό ήταν μια «ευκαιριακή ληστεία».

Το όγδοο παιδί του Τζάγκερ

Η Χάμρικ μοιράζεται κάποια στιγμιότυπα από την οικογενειακή της ζωή με τον frontman των Rolling Stones, Τζάγκερ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το ζευγάρι φροντίζει να διατηρεί τη σχέση του σχετικά ιδιωτική.

Ο Τζάγκερ και η Χάμρικ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2014. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, ο ροκ σταρ και η πρώην μπαλαρίνα καλωσόρισαν τον Ντεβερό, το όγδοο παιδί του Τζάγκερ, το 2016.

Η Χάμρικ γιόρτασε τα 9α γενέθλια του Ντεβερό με μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram στις 8 Δεκεμβρίου, ανεβάζοντας πολλές φωτογραφίες, μαζί με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου! Σήμερα γίνεσαι 9 χρονών! Είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά του, κάθε μέρα είναι η πιο υπέροχη περιπέτεια με τον έξυπνο, άγριο, ευγενικό Ντεβ μου».

Το πήρε το κορίτσι!

Υπήρχαν φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια ότι ο Τζάγκερ και η Χάμρικ ήταν κάτι παραπάνω από σύντροφοι, κι αυτό τελικά επιβεβαιώθηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν η Χάμρικ δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match ότι εκείνη και ο ρόκερ «είχαν αρραβωνιαστεί εδώ και τρία χρόνια».

Η Χάμρικ και ο Τζάγκερ περνάνε πολύ χρόνο στη Γαλλία με τον Ντεβερό. Εκτός από τον μικρότερο γιο του, ο ροκ σταρ είναι επίσης πατέρας της Κάρις με την ηθοποιό Μάρσα Χαντ, της Τζέιντ με την πρώην σύζυγό του Μπιάνκα Τζάγκερ, των Ελίζαμπεθ και Τζόρτζια Μέι και των γιων του Τζέιμς και Γκάμπριελ με την πρώην σύζυγό του Τζέρι Χολ. Έχει επίσης έναν γιο, τον Λούκας, με το μοντέλο Λουτσιάνα Μοράντ Γκιμένεζ.

από theguardian.com