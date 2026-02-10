Κλειστός δρόμος της Κρήτης λόγω κατολίσθησης

Με κοινή απόφαση των Δημάρχων Βιάνννου κ. Παύλου Μπαριτάκη και Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη κλείνει επ’ αόριστον ο δρόμος Τέρτσα – Μύρτος.

οι Δήμαρχοι Βιάννου και Ιεράπετρας λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

Το γεγονός της συνεχούς κατάπτωσης μεγάλων βράχων στον παραλιακό δρόμο Μύρτου–Τέρτσα που τον καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων,

Το γεγονός της νέας σφοδρής κατάπτωσης βράχων στις 10/02/2026 με αποτέλεσμα την καταστροφή του οδοστρώματος στο τμήμα της πτώσης,

αποφασίζουν το κλείσιμο του παραλιακού δρόμου από το Μύρτο προς τα Τέρτσα και αντίστροφα και τη διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας προς αποφυγή ατυχημάτων, λόγω επικινδυνότητας από καταπτώσεις βράχων.

Όπως τονίζεται στην κοινή απόφαση, οι Δήμοι δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, ζημιές σε κάποιο όχημα ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν και η κυκλοφορία στον παραπάνω δρόμο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των διερχομένων οδηγών.

«Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο κλείνει οριστικά, καθώς δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για τους οδηγούς ως προς τη διέλευση τους από το δρόμο αυτό. Έτσι οι οδηγοί θα μπορούν να μετακινούνται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Βιάννου – Ιεράπετρας», επισημαίνει ο κ. Μπαριτάκης μεταξύ άλλων.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Βιάννου