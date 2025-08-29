newspaper
29.08.2025
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιεράπετρας
29 Αυγούστου 2025

Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιεράπετρας

Καλύπτεται με το καλύτερο τρόπο το «εκπαιδευτικό κενό» που υπήρχε στην Ιεράπετρα.

Spotlight

Ο Δήμος Ιεράπετρας  ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας από το σχολικό έτος 2025-2026. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, το νέο σχολείο απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. θα στεγαστεί στο κτίριο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου λειτουργούσε το ΤΕΙ Ιεράπετρας, το οποίο παραχωρήθηκε από την παραπάνω Υπηρεσία προς το Δήμο Ιεράπετρας μετά από αίτημά του και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποτέλεσμα συνεργασίας

«Η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του Δήμου Ιεράπετρας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη στήριξη του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του κτιρίου προκειμένου αυτό να καταστεί απόλυτα λειτουργικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς» προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Ιεράπετρας.

Τράπεζες
29.08.25

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
29.08.25

Ζητούμενο για την περιφέρεια η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύνταξη
29.08.25

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
28.08.25

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
28.08.25

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
29.08.25

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
29.08.25

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
29.08.25

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
29.08.25

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
29.08.25

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
29.08.25

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
29.08.25

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
29.08.25

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
29.08.25

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
29.08.25

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
29.08.25

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
29.08.25

Η γυναίκα δείχνει αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία ξάπλωσε, καθώς ο χώρος αυτός στα Χανιά προορίζεται για την ωοτοκία των χελωνών

Σύνταξη
29.08.25

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
29.08.25

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
29.08.25

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
