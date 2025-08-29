Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιεράπετρας
Καλύπτεται με το καλύτερο τρόπο το «εκπαιδευτικό κενό» που υπήρχε στην Ιεράπετρα.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας από το σχολικό έτος 2025-2026. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, το νέο σχολείο απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. θα στεγαστεί στο κτίριο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου λειτουργούσε το ΤΕΙ Ιεράπετρας, το οποίο παραχωρήθηκε από την παραπάνω Υπηρεσία προς το Δήμο Ιεράπετρας μετά από αίτημά του και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αποτέλεσμα συνεργασίας
«Η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του Δήμου Ιεράπετρας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη στήριξη του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Ιωάννη Πλακιωτάκη.
Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του κτιρίου προκειμένου αυτό να καταστεί απόλυτα λειτουργικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς» προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Ιεράπετρας.
