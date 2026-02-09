Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου.
Εξιτήριο πήρε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου, καθώς νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου εξαιτίας της επιδείνωσης ενός κρυολογήματος που τον ταλαιπώρησε.
Όπως αναφέρουν στη Ρουμανία, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη ένα κρυολόγημα τα Χριστούγεννα, το οποίο δημιούργησε πρόβλημα στην καρδιά του, με αποτέλεσμα να τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία του και ως εκ τούτου, διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο.
Έμεινε στο νοσοκομείο μια βδομάδα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου παρέμεινε για μία εβδομάδα στο νοσοκομείο και πλέον πήρε εξιτήριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποιες περαιτέρω εξετάσεις για να διασφαλιστεί ότι είναι καλά στην υγεία του.
Σχετικά με την παραμονή του στον πάγκο της Εθνικής Ρουμανίας, τα πάντα είναι ανοιχτά καθώς οι ιθύνοντες της Ομοσπονδίας θα λάβουν την τελική απόφαση μαζί με εκείνον, όταν θα έχουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
