Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Δεν είναι αλήθεια ότι έχω τσακωθεί με τον Μαρίν…»
Ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας, Μιρτσέα Λουτσέσκου ξεκαθάρισε τη θέση του μετά τον «θόρυβο» γύρω από την σχέση του με τον μέσο της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν.

Η Ρουμανία πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στην Αυστρία και παραμένει «ζωντανή» στη μάχη για τη δεύτερη θέση του ομίλου, ωστόσο συζητήθηκε έντονα η απόφαση του προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου να κρατήσει έκτος τον μέσο της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο ματς.

Ο 79χρονος προπονητής, ωστόσο, έβαλε τέλος σε διάφορα σενάρια που είχαν δημιουργηθεί, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία διαφωνία με τον ποδοσφαιριστή και ότι η απόφασή του βασίστηκε αποκλειστικά σε αγωνιστικά κριτήρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιρτσέα Λουτσέσκου

«Ο Ραζβάν Μαρίν; Εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ αποφασίζω. Δεν προπονήθηκε ούτε την Πέμπτη ούτε την Παρασκευή. Είπα λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Ήξερα την ένταση που θα είχε αυτό το ματς. Το είχα ξεκαθαρίσει και δημόσια. Oταν δεν προπονείσαι, δεν μπορείς να παίξεις. Τον συμπαθώ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Στη χώρα μας, τα κοινωνικά δίκτυα είναι δίκτυα προσβολών. Είναι απίστευτο. Είδα ότι γράφτηκε ότι τσακώθηκα με τον Ράζβαν Μάριν, δεν είναι αλήθεια! Η σχέση μου με τους παίκτες ήταν πάντα ειλικρινής.

Αυτός και ο Στάντσιου πρέπει να αποδεχτούν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Εγώ εκτιμώ τη δικαιοσύνη με βάση την αξία. Δεν λαμβάνω υπόψη τίποτα άλλο. Φυσικά, μπορεί να κάνω λάθη, αλλά είμαι πάντα πολύ προσεκτικός. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να θυμώσει. Αν θυμώσει, να θυμώσει με τον εαυτό του. Όπως και ο Μιτρίτσα. Ο Μιτρίτσα δεν είχε κανένα δικαίωμα να φύγει! Ένα ματς παίζει ο ένας, το επόμενο παίζει ο άλλος. Είναι ένα φανταστικό παιδί, αλλά υπερβολικά συναισθηματικός για το υψηλό επίπεδο. Ένα εξαιρετικό ταλέντο.

Κατά τα άλλα, τι να πω; Στις προπονήσεις έτρεχε 4 χιλιόμετρα, όταν οι υπόλοιποι έφταναν τα 7. Ήθελε να παίζει μόνο με την μπάλα, όχι να τρέχει, να μαρκάρει και να παλεύει. Σήμερα, για παράδειγμα, το παιχνίδι ήταν μάχη»

Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας, μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία – «Ζωντανή» η Ρουμανία, για πρωτιά η Πολωνία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Σημαντικές νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 πέτυχαν Ρουμανία, Πολωνία και η Κροατία, με την τελευταία επί της ουσίας να έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
On Field 12.10.25

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)

Η Εθνική μας ομάδα προσπάθησε όσο μπορούσε όμως δεν έκανε την υπέρβαση στην Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας την ήττα (3-1) από τη Δανία, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Μπάσκετ 13.10.25

Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
