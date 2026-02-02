Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εισήχθη εσπευσμένα το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, μετά από επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.
Ο Ρουμάνος τεχνικός ταλαιπωρείται από τα Χριστούγεννα με ένα κρυολόγημα το οποίο δεν τον έχει αφήσει σε ησυχία. Παρότι τις τελευταίες ημέρες η εικόνα του φαινόταν βελτιωμένη και ο ίδιος είχε πάρει εξιτήριο πριν από μία εβδομάδα, η κατάστασή του πήρε κακή τροπή και πάλι.
Εξασθενημένο ανοσοποιητικό
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρουμανία, ο Λουτσέσκου υποβλήθηκε σε ενδελεχή έλεγχο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν πως η αντιβιοτική αγωγή για τη γρίπη δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, με το ανοσοποιητικό του να είναι εξασθενημένο.
Έτσι αποφασίστηκε να γίνει και πάλι εισαγωγή στο νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει για τις επόμενες ημέρες προκειμένου να συνεχίσει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.
