Επείγουσα νοσηλεία στο νοσοκομείο για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τι συνέβη…

Σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου νοσηλεύεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, που είναι και προπονητής στην εθνική Ρουμανίας, ταλαιπωρείται από μια βαριά ίωση, ανέβασε 39 πυρετό και κρίθηκε σκόπιμο να του προσφερθεί ιατρική φροντίδα, καθώς η υγεία του είναι επιβαρυμένη.

Όπως αναφέρουν στη Ρουμανία, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη ένα κρυολόγημα τα Χριστούγεννα, το οποίο δημιούργησε πρόβλημα στην καρδιά του, με αποτέλεσμα να τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία του και ως εκ τούτου, διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Ο προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ρουμανίας κατέληξε στο κρεβάτι του νοσοκομείου του Βουκουρεστίου, όπου εισήχθη επειγόντως μετά από απόφαση των γιατρών.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών προσβλήθηκε από σοβαρό κρυολόγημα και, δυστυχώς, η κατάστασή του επιδεινώθηκεε λόγω των καρδιολογικών του προβλημάτων αλλά και της προχωρημένης ηλικίας του.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υποβλήθηκε αρχικά σε εξαιρετικά ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, όμως δεν παρουσίασε βελτίωση, αντίθετα, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Σκόπευε να βρεθεί τον Ιανουάριο στην Αττάλεια, όπου οι περισσότερες ομάδες της Super League πραγματοποιούν τη χειμερινή τους προετοιμασία, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά ποδοσφαιριστές που είχε υπό εξέταση. Ωστόσο, τα προβλήματα υγείας δεν του το επέτρεψαν και έτσι έστειλε τους συνεργάτες του για να συλλέξουν πληροφορίες επιτόπου.

Η κακή κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να παρακολουθήσει ούτε έναν αγώνα της Super League, παρότι έχει ήδη διεξαχθεί μία αγωνιστική», αναφέρουν χαρακτηριστικά στη Ρουμανία.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ταλαιπωρείται από χρόνια πρόβλημα στην καρδιά και το 2009, είχε υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση.