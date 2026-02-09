newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Νέος Δήμαρχος στο Δήμο Φιλιατών
Αυτοδιοίκηση 09 Φεβρουαρίου 2026, 13:05

Νέος Δήμαρχος στο Δήμο Φιλιατών

Ο Παρασκευάς Βλάχος εκλέχθηκε νέος Δήμαρχος Φιλιατών, μετά την απώλεια του Βασιλείου Τζίγκου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με μια λιτή ανάρτηση ο νέος Δήμαρχος Φιλιατών, Παρασκευάς Βλάχος έστειλε το δικό του μήνυμα για την θητεία του ως Δήμαρχος, στη θέση του εκλιπόντος Βασίλειου Τζίγου. Η ανάρτηση του νέου Δημάρχου Παρασκευά Βλάχου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης και με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκλογικής διαδικασίας, αναλαμβάνω τα καθήκοντα του νέου Δημάρχου Φιλιατών, μετά την απώλεια του αγαπητού μας Δημάρχου, Βασιλείου Τζίγκου.

Ο Βασίλειος Τζίγκος υπηρέτησε τον Δήμο μας με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση. Το έργο του και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων μας.

Η θέση που καλούμαι να υπηρετήσω σήμερα δεν είναι απλώς ένα αξίωμα, αλλά μια ουσιαστική ευθύνη για τη διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης και πάνω απ’ όλα, απέναντι στους πολίτες του Δήμου Φιλιατών. Δέσμευσή μου είναι να συνεχίσω το έργο που ξεκίνησε ο εκλιπών Δήμαρχος, με σεβασμό, συνέπεια και συνεργασία.

Σε μια περίοδο που απαιτεί ενότητα και ψυχραιμία, σας καλώ όλους να πορευτούμε με διάλογο, διαφάνεια και σκληρή δουλειά με κοινό στόχο την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας.

Ευχαριστώ θερμά τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής μας  που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους».

*πηγή φωτογραφίας: filiates.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνική πολιτική 09.02.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, με κοινό προσανατολισμό την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύνταξη
Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Τοπόσημο 06.02.26

Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Με απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε στην ΟΧΕ «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» με 700.000 ευρώ η προστασία και ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στην Π.Ε. Έβρου.

Σύνταξη
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

«Παγκόσμιος κίνδυνος» - Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ
NBA 09.02.26

Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έρχονται από εννιά συνεχόμενες νίκες και δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό σερί· είναι μια ιστορική υπενθύμιση ότι το παρόν μπορεί να γίνει αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Όσα ειπώθηκαν 09.02.26 Upd: 12:10

Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Τι είπαν Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Σκανδαλίδης για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποιοι πρώην βουλευτές συμπαρατάσσονται με τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του
Κρεμ σύνολο 09.02.26

Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ongoing Dialogue for “Calm Waters”
English edition 09.02.26

Ongoing Dialogue for “Calm Waters”

The main “thorn,” from the perspective of Turkish media, is, pending the SCC, the one and only dispute that Greece—according to the Prime Minister—recognizes with Turkey: the delimitation of the continental shelf and Exclusive Economic Zone (EEZ)

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο της Super League – Τα παιχνίδια των τριών διεκδικητών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Σύνταξη
