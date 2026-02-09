Νέος Δήμαρχος στο Δήμο Φιλιατών

Με μια λιτή ανάρτηση ο νέος Δήμαρχος Φιλιατών, Παρασκευάς Βλάχος έστειλε το δικό του μήνυμα για την θητεία του ως Δήμαρχος, στη θέση του εκλιπόντος Βασίλειου Τζίγου. Η ανάρτηση του νέου Δημάρχου Παρασκευά Βλάχου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης και με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκλογικής διαδικασίας, αναλαμβάνω τα καθήκοντα του νέου Δημάρχου Φιλιατών, μετά την απώλεια του αγαπητού μας Δημάρχου, Βασιλείου Τζίγκου.

Ο Βασίλειος Τζίγκος υπηρέτησε τον Δήμο μας με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση. Το έργο του και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων μας.

Η θέση που καλούμαι να υπηρετήσω σήμερα δεν είναι απλώς ένα αξίωμα, αλλά μια ουσιαστική ευθύνη για τη διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης και πάνω απ’ όλα, απέναντι στους πολίτες του Δήμου Φιλιατών. Δέσμευσή μου είναι να συνεχίσω το έργο που ξεκίνησε ο εκλιπών Δήμαρχος, με σεβασμό, συνέπεια και συνεργασία.

Σε μια περίοδο που απαιτεί ενότητα και ψυχραιμία, σας καλώ όλους να πορευτούμε με διάλογο, διαφάνεια και σκληρή δουλειά με κοινό στόχο την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας.

Ευχαριστώ θερμά τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής μας που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους».

*πηγή φωτογραφίας: filiates.gr