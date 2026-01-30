Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετούν με θλίψη τον Βασίλειο Τζίγκο, Δήμαρχο Φιλιατών, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Ακολουθεί το ομόφωνο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου για το θάνατο του Δημάρχου Βασίλειου Τσίγκου όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΚΕΔΕ:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Βασίλειος Τζίγκος εξελέγη Δήμαρχος Φιλιατών στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης την τοπική κοινωνία του ακριτικού Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας, μιας περιοχής με ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και στους πολίτες του Δήμου Φιλιατών. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.,
Αποφασίζει Ομόφωνα:
- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος Δημάρχου.
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. στην εξόδιο ακολουθία.
- Να τηρηθεί στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
- Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Ε. και να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο».
