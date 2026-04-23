Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου

Η Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη με δήλωση της ζητάει μεταξύ άλλων την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με κρατική επιχορήγηση, με στόχο την 100% κάλυψη του αριθμού των βρεφών και παιδιών στους Βρεφικούς, Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ και την άμεση κατοχύρωση όλων των εργαζομένων στις δομές αυτές με μόνιμες συμβάσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου Ζωγράφου, η δήλωση της Δημάρχου αναφέρει: «Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία στελέχωσης για κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών», στο οποίο περιγράφεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, που ουσιαστικά οδηγεί στην αποδιοργάνωση και διάλυση των Βρεφονηπιακών Παιδικών και ΚΔΑΠ των Δήμων.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των Δομών αυτών) και η μονιμοποίηση των εργαζομένων – για πολλά χρόνια – στις δομές αυτές.

Συγκεκριμένα το προσχέδιο του Νόμου αυτού μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

Οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται εκ νέου μέσα από έναν ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος Ο ηλεκτρονικός κατάλογος υποψηφίων δεν μπορεί να ισχύει για περισσότερο από δυο (2) χρόνια. Μετά θα καταρτίζεται νέος.

Οι συμβάσεις τους θα είναι 8μηνης ή 11μηνης διάρκειας. Εκτός από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης θα υπάρχουν και συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Η μισθοδοσία των εργαζομένων θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα VOUCHER.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση απέχει πολύ από την «προηγούμενη δέσμευση» της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρη διασφάλιση της λειτουργίας των Βρεφονηπιακών, Παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ καθώς και την εξασφάλιση της εργασίας των ήδη εργαζομένων

Αντ’ αυτού θέτει σε άμεσο κίνδυνο την στελέχωση αυτών των κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και στην ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των παιδιών στην προσχολική αγωγή και στη δημιουργική απασχόληση.

Η «δημογραφική αγωνία» που εκφράζει η Κυβέρνηση, δεν έχει κανένα νόημα, μετά την δημοσίευση των παραπάνω ρυθμίσεων, καθώς η στήριξη των κοινωνικών δομών των Παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ που υπάγονται στους Δήμους, είναι βασικός παράγοντας για την ουσιαστική στήριξη των οικογενειών και κυρίως των νέων γονέων.

Ο Δήμος Ζωγράφου αυτή τη στιγμή φιλοξενεί καθημερινά στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς 620 παιδιά και στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ ακόμη 153, ικανοποιώντας όλες τις αιτήσεις των πολιτών.

Ταυτόχρονα οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές ανέρχονται σε 134 άτομα στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς και 18 άτομα συνολικά στα ΚΔΑΠ.

Τα κυβερνητικά αυτά σχέδια επηρεάζουν όλες αυτές τις οικογένειες και αυτό δεν μπορεί είναι αποδεκτό.

Λέμε ΟΧΙ στο Κυβερνητικό Σχέδιο Νόμου και ζητάμε:

Την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με κρατική επιχορήγηση, με στόχο την 100% κάλυψη του αριθμού των βρεφών και παιδιών στους Βρεφικούς, Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

Την άμεση κατοχύρωση όλων των εργαζομένων στις δομές αυτές με μόνιμες συμβάσεις εργασίας

Διεκδικούμε:

Μόνιμες προσλήψεις, αλλά και την πλήρη κάλυψη του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους των δομών με χρηματοδότηση των Δήμων που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν με ποιότητα και φροντίδα τις ευαίσθητες αυτές υπηρεσίες

Την Κατάργηση της διάταξης Βορίδη.

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους και στην πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ την ερχόμενη Παρασκευή 24 Απριλίου για να σώσουμε Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ, και να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των Εργαζομένων σε μόνιμη εργασία αλλά και των Οικογενειών σε ασφαλείς και σταθερές υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών τους».