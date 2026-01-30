Βαρύ πένθος για το Δήμο Φιλιατών-Έφυγε από την ζωή ο Δήμαρχος

Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει με βαθιά θλίψη την απώλεια του Δημάρχου Βασίλειου Αθ. Τζίγκου ο οποίος έχασε την μάχη με την ζωή σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2026. Η ανακοίνωση του Δήμου προσθέτει:

«Αποχαιρετούμε τον πρώτο δημότη της πόλης μας.

Τον άνθρωπο που οραματίστηκε, που αγωνίστηκε, που υπηρέτησε με ήθος και αξιοπρέπεια τον τόπο μας. Η απώλεια του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό .

Η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου Φιλιατών εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου της πόλης των Φιλιατών.

Η πομπή θα ξεκινήσει από το Δημαρχιακό Μέγαρο στις 12:30 μ.μ. συνοδεία της Φιλαρμονικής και θα καταλήξει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλιατών για την εξόδιο Ακολουθία».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών

Η ανάρτηση του Δήμου Ιωαννιτών για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών αναφέρει: «Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, και ο δήμος Ιωαννιτών εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών, Βασιλείου Τζίγκου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση με ήθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Υπήρξε ένας ευγενής, πολιτισμένος και βαθιά δημοκράτης αυτοδιοικητικός, που εργάστηκε με σεβασμό στους θεσμούς και ειλικρινές ενδιαφέρον για τον τόπο και τους συμπολίτες του.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων διατηρούσε μαζί του μια ιδιαίτερα καλή προσωπική και θεσμική σχέση, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, τη συνεργασία και την κοινή αντίληψη για τον ρόλο της αυτοδιοίκησης ως πυλώνα δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους Φιλιάτες και στην αυτοδιοικητική οικογένεια της Ηπείρου συνολικά.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους συνεργάτες του και στους πολίτες του Δήμου Φιλιατών.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

*πηγή φωτογραφίας: https://filiates.gr/o-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%82/