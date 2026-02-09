Καλλιθέα: «Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ» – Τι λέει νεαρός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι
Στιγμές αγωνίας περιγράφει ο άνδρας που έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι στην Καλλιθέα
Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, νοσηλεύεται το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, το βράδυ της Κυριακής (8/2).
«Τους είπαν ψέματα ότι είμαι γιατρός και ξεκινάω να κάνω ΚΑΡΠΑ. Του δίνω τις αναπνοές, συνεχίζω να κάνω ΚΑΡΠΑ, το παιδί κάποια στιγμή αρχίζει και κάνει εμετό»
Αυτόπτης μάρτυρας που έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί περιγράφει τα βήματα που ακολούθησε όταν αντιλήφθηκε ότι το κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το συντριβάνι.
Πρόκειται για έναν εργαζόμενο σε κατάστημα της περιοχής, κοντά στην πλατεία, ο οποίος μόλις άκουσε τις φωνές βγήκε έξω και πήγε στο σημείο για να βοηθήσει. Όπως λέει, πάνω στον πανικό που επικρατούσε χρειάστηκε να πει πως είναι γιατρός ώστε να τον αφήσουν να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.
«Είδα κάποιους ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι και να κρατάνε ένα μωρό στα χέρια. Στην αρχή νόμιζα πως κάτι θετικό είχε γίνει και απλά βλέπω ένα παιδί να το αφήνουν κάτω και καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
Δεν υπήρχε ηρεμία, υπήρχε μόνο άγχος, στρες. Δεν αντιδρούσαν όπως πρέπει.
Προσπαθώ να του δώσω την αναπνοή, προσπάθησα να του κάνω μια ΚΑΡΠΑ, προσπάθησα να δώσω τις πρώτες βοήθειες και στην αρχή δεν με άφηναν.
Τους είπαν ψέματα ότι είμαι γιατρός και ξεκινάω να κάνω ΚΑΡΠΑ. Του δίνω τις αναπνοές, συνεχίζω να κάνω ΚΑΡΠΑ, το παιδί κάποια στιγμή αρχίζει και κάνει εμετό. Τα βγάζει επάνω μου, το γυρνάω στα πλάγια το παιδί. Και εκείνη τη στιγμή βλέπω το διπλανό μου, δεν ξέρω αν ήταν συγγενής, και πήρε το παιδί και πάει να το κουνήσει. Του λέεω αστο το παιδί σε μένα.
Και εκείνη τη στιγμή είναι πού έρχονται οι Αστυνομικοί, πήραν το παιδί και έφυγαν», λέει ο νεαρός.
