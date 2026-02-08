Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο Παίδων ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, το μικρό παιδί έπεσε μέσα στο σιντριβάνι που βρίσκεται στην πλατεία Δαβάκη.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που διέρχονταν από το σημείο ενημερώθηκαν για την πτώση του παιδιού από περίοικους και έσπευσαν να ανασύρουν το παιδί από το νερό και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ.

Με περιπολικό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται από τις Αρχές.

Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί με ΚΑΡΠΑ κατάφεραν να επαναφέρουν το κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη και οι γιατροί σημειώνουν ότι οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν θα χρειαστεί να διασωληνωθεί.