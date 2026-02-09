Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο στο ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος νεαρών γυναικών, σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση που ήταν απαλλακτική λόγω αμφιβολιών.
Το δικαστήριο όμως που είχε και τον τελευταίο λόγο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο κατά πλειοψηφία ,με ψήφους 4 έναντι 3 αναγνωρίζοντας του ,επίσης κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη
Μετά την ενοχή και την καταδίκη του το δικαστήριο, χορήγησε αναστέλουσα δύναμη στην έφεση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, όπως είχε ζητήσει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας.
Να σημειωθεί ότι δικαστές και ένορκοι απέρριψαν νωρίτερα ομόφωνα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου που επίσης αιτήθηκε ο κατηγορούμενος.
Στο άκουσμα της ετυμηγορίας του δικαστηρίου, οι δυο καταγγέλουσες, εκ των οποίων η μία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού, ξέσπασαν σε κλάματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και σήμερα στο πλευρό του κατηγορούμενου βρέθηκε η σύζυγος του η οποία ήταν δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας.
