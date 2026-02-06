Την απαλλαγή για τις κατηγορίες βιασμού του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη πρότεινε η εισαγγελέας – Τι είπε

Απαλλακτική πρόταση λόγω αμφιβολιών διατύπωσε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η εισαγγελέας της έδρας για τον 43χρόνο ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο για απόπειρα βιασμού και εξακολούθηση.

Η εισαγγελική αγόρευση διατυπώθηκε σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στην οποία για μια ακόμα φορά βρέθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και βέβαια οι καταγγέλλουσες οι οποίες αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ετυμηγορία των τακτικών δικαστών και των ενόρκων.

Τι είπε η εισαγγελέας στην δίκη του σκηνοθέτη

Στη διάρκεια της αγόρευσής της η εισαγγελική λειτουργός παρατήρησε ότι υποθέσεις αυτές συνήθως τελούνται πίσω από κλειστές πόρτες επισημαίνοντας ότι διαπιστώνονται δυσκολίες και αδυναμίες καθώς «απουσιάζουν ευρήματα, ιατροδικαστικές στην περίπτωση που καταγγελθούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα».

Με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας η εισαγγελέας, όπως φάνηκε και από το δια ταύτα της αγόρευσης της, δεν πείστηκε από τις καταθέσεις των μαρτύρων εκτιμώντας πως υπήρχαν αντιφάσεις και κενά στις καταγγελίες των δυο γυναικών για τις οποίες δικάζεται ο κατηγορούμενος.

Μάλιστα, εστίασε στο γεγονός ότι η πρώτη καταγγέλλουσα, αδελφή της γνωστής ηθοποιού που ήταν σήμερα στο δικαστήριο, τροποποιεί τους χρόνους των γεγονότων ενώ τόνισε ότι δεν αξιοποίησε την ομολογία του κατηγορούμενου που, όπως υποστήριξε, είχε ηχογραφήσει «αλλά χάθηκε» .

Η εισαγγελέας έκανε λόγο για «συμπεριφορά που δημιουργεί ερωτηματικά» τονίζοντας πως «οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις σε βάρος του κατηγορούμενου κατηγορίες οι οποίες ουδέποτε κατά τη γνώμη μου στοιχειοθετήθηκαν για να οδηγήσουν το δικαστήριο σε καταδικαστική κρίση».

Αναφερόμενη στη δεύτερη καταγγέλλουσα η εισαγγελέας επικαλέστηκε σειρά ερωτικών και φιλικών μηνυμάτων που έστελνε στον κατηγορούμενο ακόμη και μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό τα οποία η ίδια απέδωσε στο πλαίσιο της χειραγωγούμενη σχέσης τους.

«Προτείνω την απαλλαγή»

«Προτείνω την απαλλαγή. Δεν αποδείχθηκε η τέλεση των πράξεων του κατηγορητηρίου» ανέφερε απευθυνόμενη στο δικαστήριο ολοκληρώνοντας την αγόρευση της .

Στην απολογία του, πριν από λίγες ημέρες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται φωνάζοντας, μάλιστα, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα πως για όλα φταίνε οι «φασαίοι» που υποστηρίζουν τις καταγγέλλουσες.

«Δεν είναι τυχαίο ότι όλους αυτούς εδώ τους λένε φασαίους τώρα είναι η φάση του metoo και εδώ μέσα είναι όλοι φασαίοι. Εγώ όμως δεν πάω με τη φάση πάω με τα πιστεύω μου και τις αξίες μου» ανέφερε χαρακτηριστικά .

Η δίκη συνεχίζεται με αγορεύσεις της υποστήριξης της κατηγορίας.