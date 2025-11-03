«Θυμάμαι την ώρα του βιασμού, τον πόνο, τα κλάματα» – Συγκλονίζει η κατάθεση κατά γνωστού σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό
Στα έδρανα του δικαστηρίου βρέθηκε σήμερα και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος
- Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
- Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026
- Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
- Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο βγαίνει στην επιφάνεια - Αποκαρδιωτικές εικόνες από τη λίμνη Μόρνου
Με την κατάθεση της ηθοποιού, η αδερφή της οποίας έχει καταγγείλει για την απόπειρα βιασμού του σκηνοθέτη και ηθοποιού συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του κατηγορούμενου.
Η μάρτυρας χωρίς να κρύβει κάποιες φορές τη συναισθηματική της φόρτιση κατέθεσε πως «καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …». Οπως κατέθεσε η μάρτυρας το καλοκαίρι του 2015 της εξομολογήθηκε η αδερφή της όσα είχαν συμβεί.
«Ήμουν σε σοκ … πανικοβλήθηκα» ανέφερε η μάρτυρας συμπληρώνοντας πως χρόνια αργότερα εκείνη της είπε περισσότερες λεπτομερείς για τις σκηνές των επιθέσεων.
Στη συνέχεια η μάρτυρας αναφέρθηκε και στη δίκη της σχέση με τον κατηγορούμενο, τον οποίο είχε καταγγείλει για βιασμό αλλά η υπόθεση αυτή δε έφτασε στο ακροατήριο.
Μιλώντας για τη σχέση τους η μάρτυρας, η οποία επίσης έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό αλλά η υπόθεση της δεν έφτασε στο ακροατήριο. Μάλιστα , είπε πως διατήρησαν οικογενειακές σχέσεις ακόμη και μετά το χωρισμό τους .
«Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει .
Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα …
Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο τα κλάματα …» ανέφερε φορτισμένη εξηγώντας γιατί δεν είναι σε θέση να θυμηθεί λεπτομέρειες .
Η μάρτυρας συνέχισε λέγοντας πως όταν εκείνη αποφάσισε να μιλήσει σε φίλους ,τότε «πολλοί μου είπαν έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο, σίγουρα έλαβα
πληροφορίες για 10-15 κοπέλες».
Πρόεδρος : προτρέψατε κάποιες να τον καταγγείλουν ;
Μάρτυρας : όχι γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας .
Στα έδρανα του δικαστηρίου βρέθηκε σήμερα και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος. Η δίκη συνεχίζεται
- 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
- Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
- Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Πελίστρι, ανεβάζει «στροφές» ο Μπακασέτας
- Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και πρόστιμα για αλκόολ – Πάνω από 7.000 έλεγχοι τις τελευταίες ημέρες
- Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
- Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις