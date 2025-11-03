«Θυμάμαι την ώρα του βιασμού, τον πόνο, τα κλάματα» – Συγκλονίζει η κατάθεση κατά γνωστού σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό

Με την κατάθεση της ηθοποιού, η αδερφή της οποίας έχει καταγγείλει για την απόπειρα βιασμού του σκηνοθέτη και ηθοποιού συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του κατηγορούμενου.

Η μάρτυρας χωρίς να κρύβει κάποιες φορές τη συναισθηματική της φόρτιση κατέθεσε πως «καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …». Οπως κατέθεσε η μάρτυρας το καλοκαίρι του 2015 της εξομολογήθηκε η αδερφή της όσα είχαν συμβεί.

«Ήμουν σε σοκ … πανικοβλήθηκα» ανέφερε η μάρτυρας συμπληρώνοντας πως χρόνια αργότερα εκείνη της είπε περισσότερες λεπτομερείς για τις σκηνές των επιθέσεων.

Στη συνέχεια η μάρτυρας αναφέρθηκε και στη δίκη της σχέση με τον κατηγορούμενο, τον οποίο είχε καταγγείλει για βιασμό αλλά η υπόθεση αυτή δε έφτασε στο ακροατήριο.

Μιλώντας για τη σχέση τους η μάρτυρας, η οποία επίσης έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό αλλά η υπόθεση της δεν έφτασε στο ακροατήριο. Μάλιστα , είπε πως διατήρησαν οικογενειακές σχέσεις ακόμη και μετά το χωρισμό τους .

«Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει .

Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα …

Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο τα κλάματα …» ανέφερε φορτισμένη εξηγώντας γιατί δεν είναι σε θέση να θυμηθεί λεπτομέρειες .

Η μάρτυρας συνέχισε λέγοντας πως όταν εκείνη αποφάσισε να μιλήσει σε φίλους ,τότε «πολλοί μου είπαν έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο, σίγουρα έλαβα

πληροφορίες για 10-15 κοπέλες».

Πρόεδρος : προτρέψατε κάποιες να τον καταγγείλουν ;

Μάρτυρας : όχι γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας .

Στα έδρανα του δικαστηρίου βρέθηκε σήμερα και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος. Η δίκη συνεχίζεται