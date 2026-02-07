magazin
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άνταμ Σάντλερ συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Χτυπημένος από έρωτα» του 2002, μια σουρεαλιστική κωμωδία που περιστρέφεται γύρω από τα πάθη ενός «ευνουχισμένου» εργένη που ερωτεύεται μια μυστηριώδη γυναίκα.

Πάνω από δύο δεκαετίες αργότερα, ο Σάντλερ, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Maltin Modern Master Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, αναπολεί τις ημέρες των γυρισμάτων του γλυκόπικρου κινηματογραφικού εγχειρήματος.

«Πάμε!»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο ηθοποιός στάθηκε στη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν, ενθυμούμενος τις πρόβες υπό την σκηνοθετική εποπτία του Άντερσον.

«Είμαι πολύ περήφανος που συνεργάστηκα με τον Φιλ», δήλωσε ο Σάντλερ. «Τον αγαπούσα τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επαγγελματία καθώς ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς μας».

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν η συνεργασία με τον Χόφμαν, ο Σάντλερ απάντησε: «Περπατούσαμε, κάναμε τις σκηνές, τις προσεγγίζαμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και, την ημέρα των γυρισμάτων, κρατήσαμε τις αποστάσεις μας και απομονωθήκαμε ο ένας από τον άλλον», θυμήθηκε ο κωμικός, λίγο πριν αποσαφηνίσει το τι εννοεί.

«Όταν ο Πολ είπε ‘πάμε’, ξεκινήσαμε, ήρθαμε αντιμέτωποι και [ξύπνησε μέσα μας] μια γκάμα συναισθημάτων. Μου άρεσε πολύ αυτό».

Οι εκτενείς πρόβες αποδείχθηκαν χρήσιμες για τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα που απαιτούσε η ταινία, με τον Σάντλερ να υποδύεται τον κοινωνικά αδέξιο Μπάρι Έγκαν και τον Χόφμαν να ενσαρκώνει έναν χαοτικό επιχειρηματία ονόματι Ντιν Τράμπελ.

«Ο γιος του Χόφμαν είναι φανταστικός»

Το 2014, ο Χόφμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών, αφήνοντας πίσω τη σύντροφό του, Μίμι Ο’Ντόνελ, και τα τρία τους παιδιά: τον Κούπερ και τις Ταλούλα και Γουίλα.

Ο Κούπερ, που είναι πλέον ηθοποιός, έχει αναλάβει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως «Πίτσα Γλυκόριζα», «Σαββατόβραδο» και «The Long Walk», συνεχίζοντας την κληρονομιά του πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στις 5 Φεβρουαρίου, ο Άνταμ Σάντλερ αναφέρθηκε στην επαγγελματική σταδιοδρομία του Κούπερ, λέγοντας: «Ο γιος [του Χόφμαν] είναι φανταστικός. Μου αρέσει πολύ να τον βλέπω. Είναι σπουδαίος ηθοποιός».

*Με πληροφορίες από: People

Σύνταξη
