Άνταμ Σάντλερ: Υπόσχεται ότι θα γυρίσει άλλες 50 ταινίες προτού βγει στη σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, οι οποίες είχαν απολαβές στο box office, πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Άνταμ Σάντλερ βλέπει μπροστά του μακρά καριέρα.
Ο διάσημος ηθοποιός σε πρόσφατη εκδήλωση που παραβρέθηκε στο Μπέβερλι Χιλις υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει άλλες 50 ταινίες, προτού αποσυρθεί από την κινηματογραφική βιομηχανία.
Συγκεκριμένα ο Άνταμ Σάντλερ, σε ομιλία του στην τελετή απονομής των βραβείων Ταινίες για Ενήλικες (Movies for Grownups) της Αμερικανικής Ένωσης Συνταξιούχων (AARP), μια εκδήλωση που έχει στόχο την καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού στον κόσμο της ψυχαγωγίας, γιορτάζοντας το έργο δημιουργικών ατόμων άνω των 50 ετών, ο ηθοποιός του «Jay Kelly» μίλησε για τα σχέδια του.
Άνταμ Σάντλερ: Θεωρεί τον εαυτό του ηλικιωμένο;
Τι απαντά σε αυτούς που του είπαν ότι η κατάκτηση του βραβείου σήμαινε ότι πλέον θεωρείται επίσημα ηλικιωμένος;
«Δεν οφείλεται σε αυτό το βραβείο – έχω δέκα άλλους λόγους που σας επιτρέπουν να καταλάβετε το γιατί» είπε ο ηθοποιός.
Οι ευχαριστίες, οι υποσχέσεις και το χιούμορ
Ο Άνταμ Σάντλερ ο οποίος παρέλαβε βραβείο Συνολικής Προσφοράς ευχαρίστησε την οικογένειά του που στήριξε το έργο του στην κωμωδία όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας:
«Ευχαριστώ την υπέροχη σύζυγό μου που έμεινε μαζί μου παρ’όλο που κανένα μέρος του σώματός μου δεν είναι εκεί που ήταν παλιά». Επιπλέον έστειλε ευχαριστίες στα παιδιά του «που δεν γελούν κάθε φορά που περπατάει στον διάδρομο χωρίς μπλούζα».
Ο ηθοποιός ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα, συμπεριλαμβανομένων των συμπρωταγωνιστών του Τζορτζ Κλούνεϊ, Κάθι Μπέιτς, Νόα Γουάιλ, Λόρα Ντερν.
«Υπόσχομαι σε όλους εσάς εδώ απόψε ότι θα κάνω τουλάχιστον 50 ακόμη ταινίες πριν πεθάνω.
Και τουλάχιστον 25 από αυτές θα είναι καλές» είπε ο Άνταμ Σάντλερ.
